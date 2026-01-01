1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ToolJet डिप्लॉय करें।
आंतरिक टूल्स, डैशबोर्ड और एडमिन पैनल्स बनाने और डिप्लॉय करने के लिए 50+ डेटा सोर्स इंटीग्रेशन के साथ ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ToolJet के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ToolJet एक ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो टीमों को सामान्य डेवलपमेंट समय के एक अंश में आंतरिक टूल्स, एडमिन पैनल्स और CRUD ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर प्रदान करता है। 40 से अधिक बिल्ट-इन UI कंपोनेंट्स और 50 से अधिक सेवाओं के लिए नेटिव कनेक्टर्स के साथ — जिनमें PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets और Stripe शामिल हैं — टीमें व्यापक फ्रंटएंड कोड लिखे बिना डेटा-ड्रिवन ऐप्लिकेशंस बना सकती हैं।
अपने खुद के VPS पर ToolJet को सेल्फ-होस्ट करना आंतरिक टूल कॉन्फ़िगरेशन, डेटा सोर्स क्रेडेंशियल और बिज़नेस लॉजिक को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है। कोई प्रति-सीट प्राइसिंग नहीं, कोई यूसेज कैप नहीं, और आपके ऑपरेशनल डेटा तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं।
ToolJet की मुख्य विशेषताएं
50+ डेटा स्रोत कनेक्टर्स
डेटाबेस, REST API, GraphQL एंडपॉइंट्स, और Google Sheets, Stripe, तथा Salesforce सहित SaaS टूल्स से कस्टम इंटीग्रेशन कोड लिखे बिना कनेक्ट करें।
विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर
40+ प्री-बिल्ट कंपोनेंट्स — टेबल्स, फॉर्म्स, चार्ट्स, मोडल्स — का उपयोग करके UI लेआउट तैयार करें, बिना HTML या CSS लिखे, और उन्हें सीधे डेटा क्वेरीज़ से जोड़ें।
जावास्क्रिप्ट और पायथन तर्क
JavaScript या Python का उपयोग करके, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और बिज़नेस लॉजिक को सीधे क्वेरीज़ में जोड़ें, जिससे पावर यूज़र्स प्लेटफ़ॉर्म छोड़े बिना पूर्ण नियंत्रण में रहें।
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल
प्रत्येक एप्लिकेशन और वर्कस्पेस के लिए विस्तृत अनुमतियाँ निर्धारित करें ताकि प्रत्येक टीम सदस्य केवल उन टूल और डेटा तक एक्सेस कर सके जो उनकी भूमिका के लिए प्रासंगिक हैं।
Git सिंक
गिट रिपॉजिटरी के साथ सिंक करके, एप्लिकेशन परिभाषाओं का वर्जन-कंट्रोल महत्वपूर्ण आंतरिक उपकरणों के लिए कोड समीक्षाओं, ऑडिट और रोलबैक को सक्षम बनाता है।
आपको ToolJet को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।