ToolJet एक ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म है जो टीमों को सामान्य डेवलपमेंट समय के एक अंश में आंतरिक टूल्स, एडमिन पैनल्स और CRUD ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर प्रदान करता है। 40 से अधिक बिल्ट-इन UI कंपोनेंट्स और 50 से अधिक सेवाओं के लिए नेटिव कनेक्टर्स के साथ — जिनमें PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets और Stripe शामिल हैं — टीमें व्यापक फ्रंटएंड कोड लिखे बिना डेटा-ड्रिवन ऐप्लिकेशंस बना सकती हैं।

अपने खुद के VPS पर ToolJet को सेल्फ-होस्ट करना आंतरिक टूल कॉन्फ़िगरेशन, डेटा सोर्स क्रेडेंशियल और बिज़नेस लॉजिक को पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है। कोई प्रति-सीट प्राइसिंग नहीं, कोई यूसेज कैप नहीं, और आपके ऑपरेशनल डेटा तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं।