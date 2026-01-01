एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Snipe-IT डिप्लॉय करें।
आपके पूरे संगठन में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर लाइसेंस और मूल्यह्रास को ट्रैक करने के लिए मुफ्त ओपन-सोर्स आईटी संपत्ति प्रबंधन।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Snipe-IT के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Snipe-IT एक शक्तिशाली, ओपन-सोर्स आईटी एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे Laravel पर बनाया गया है जो संगठनों को उनके पूरे जीवनचक्र में हार्डवेयर एसेट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, एक्सेसरीज़ और उपभोग्य वस्तुओं को ट्रैक करने में मदद करता है। 13,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, यह एंटरप्राइज़-ग्रेड सुविधाएँ प्रदान करता है, जिनमें चेक-इन/चेक-आउट वर्कफ़्लो, मूल्यह्रास ट्रैकिंग, वारंटी प्रबंधन और व्यापक रिपोर्टिंग शामिल हैं — ये सभी बिना महंगे लाइसेंसिंग शुल्क के।
अपने VPS पर Snipe-IT को सेल्फ-होस्ट करने से आपको संवेदनशील एसेट और लाइसेंस डेटा का पूरा स्वामित्व मिलता है बिना बार-बार आने वाली प्रति-उपयोगकर्ता या प्रति-एसेट लागत के। MariaDB-समर्थित डिप्लॉयमेंट छोटी टीमों से लेकर बड़े उद्यमों तक स्केल करता है, हजारों एसेट को संभालता है और बारकोड स्कैनिंग, रिपोर्टिंग और REST API इंटीग्रेशन के लिए तेज़ क्वेरीज़ बनाए रखता है।
Snipe-IT की मुख्य विशेषताएं
परिसंपत्ति जारी/वापसी
सुव्यवस्थित चेक-इन और चेक-आउट वर्कफ़्लो तथा स्वचालित ईमेल सूचनाओं के साथ, ठीक से ट्रैक करें कि किसी भी समय किसके पास कौन सी संपत्ति है।
लाइसेंस प्रबंधन
सॉफ्टवेयर लाइसेंस कुंजी, सीट संख्या और नवीनीकरण की तारीखों का प्रबंधन करें ताकि अनुपालन बनाए रखा जा सके और अधिक या कम लाइसेंसिंग से बचा जा सके।
मूल्यह्रास ट्रैकिंग
सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और लेखांकन के लिए सीधी रेखा या घटती शेष विधियों का उपयोग करके परिसंपत्ति मूल्यह्रास की गणना करें।
बारकोड और क्यूआर कोड
प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए बारकोड या क्यूआर कोड जनरेट और स्कैन करें, जिससे तेज़ भौतिक ऑडिट और मोबाइल-फ्रेंडली इन्वेंट्री प्रबंधन संभव हो पाता है।
REST API और रिपोर्टिंग
डेटा को CSV या Excel में एक्सपोर्ट करें और ऑटोमेशन और बिज़नेस इंटेलिजेंस वर्कफ़्लो के लिए एक पूर्ण REST API के माध्यम से बाहरी सिस्टम के साथ एकीकृत करें।
आपको Snipe-IT को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।