Snipe-IT एक शक्तिशाली, ओपन-सोर्स आईटी एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे Laravel पर बनाया गया है जो संगठनों को उनके पूरे जीवनचक्र में हार्डवेयर एसेट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, एक्सेसरीज़ और उपभोग्य वस्तुओं को ट्रैक करने में मदद करता है। 13,000 से अधिक GitHub स्टार्स के साथ, यह एंटरप्राइज़-ग्रेड सुविधाएँ प्रदान करता है, जिनमें चेक-इन/चेक-आउट वर्कफ़्लो, मूल्यह्रास ट्रैकिंग, वारंटी प्रबंधन और व्यापक रिपोर्टिंग शामिल हैं — ये सभी बिना महंगे लाइसेंसिंग शुल्क के।

अपने VPS पर Snipe-IT को सेल्फ-होस्ट करने से आपको संवेदनशील एसेट और लाइसेंस डेटा का पूरा स्वामित्व मिलता है बिना बार-बार आने वाली प्रति-उपयोगकर्ता या प्रति-एसेट लागत के। MariaDB-समर्थित डिप्लॉयमेंट छोटी टीमों से लेकर बड़े उद्यमों तक स्केल करता है, हजारों एसेट को संभालता है और बारकोड स्कैनिंग, रिपोर्टिंग और REST API इंटीग्रेशन के लिए तेज़ क्वेरीज़ बनाए रखता है।