1-क्लिक में DDNS Updater डिप्लॉय करें।
हल्का स्व-होस्टेड डायनामिक डीएनएस अपडेटर जो 40 से अधिक डीएनएस प्रोवाइडर्स में ए और एएएए रिकॉर्ड्स को सिंक में बनाए रखता है।
DDNS Updater के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप DDNS Updater के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
DDNS Updater एक ओपन-सोर्स गो सर्विस है जो 40 से अधिक DNS प्रोवाइडर्स — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, और कई अन्य — में DNS A और AAAA रिकॉर्ड्स को सही IP पर पॉइंटेड रखता है, यह सब एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल से होता है। यह एक हेडलेस एजेंट के रूप में चलता है जिसे केवल आउटबाउंड कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, जिसकी स्थिति कंटेनर लॉग्स या एक बिल्ट-इन HTTP डैशबोर्ड के माध्यम से देखी जा सकती है, जो SSH पोर्ट-फॉरवर्ड के माध्यम से तब पहुंच योग्य होता है जब आप ब्राउज़र व्यू चाहते हैं।
अपने खुद के VPS पर DDNS Updater को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक स्थिर, हमेशा चालू रहने वाला एजेंट देता है जो होम राउटर्स, IoT गेटवे, सेकेंडरी सर्वर, या किसी अन्य एंडपॉइंट के लिए DNS रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकता है जिसका पब्लिक IP बदलता है। प्रोवाइडर क्रेडेंशियल और अपडेट लॉजिक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, और एक इंस्टेंस कई डोमेन और प्रोवाइडर्स में फैले रिकॉर्ड्स को समानांतर में प्रबंधित कर सकता है।
DDNS Updater की मुख्य विशेषताएं
40+ डीएनएस प्रदाता
Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, और दर्जनों अन्य पर एक ही इंस्टेंस से रिकॉर्ड अपडेट करें।
आवधिक जाँच
कूलडाउन विंडो के साथ कॉन्फ़िगर करने योग्य पोलिंग कैडेंस ताकि सार्वजनिक IP प्राप्त किया जा सके और रिकॉर्ड केवल तभी अपडेट किए जाएं जब वास्तव में इसकी आवश्यकता हो।
IPv4 और आईपीवी6
A और AAAA दोनों रिकॉर्ड को एक साथ ट्रैक करता है, जब अपस्ट्रीम कनेक्शन पर केवल एक एड्रेस फैमिली उपलब्ध हो तो सुचारु रूप से वापस लौटता है।
बिल्ट-इन स्टेटस डैशबोर्ड
स्थानीय-केवल रीड-ओनली डैशबोर्ड वर्तमान रिकॉर्ड स्थिति, अंतिम अपडेट समय, देखा गया IP, और प्रति-रिकॉर्ड त्रुटियाँ दिखाता है जब SSH पोर्ट-फॉरवर्ड पर पहुँचा जाता है।
मल्टी-प्रदाता आईपी फ़ेच
पब्लिक आईपी को कई HTTP और DNS-आधारित प्रदाताओं के संयोजन से हल किया जाता है, ताकि एक ही अपस्ट्रीम आउटेज सभी अपडेट्स को ब्लॉक न करे।
shoutrrr के माध्यम से नोटिफिकेशन
वैकल्पिक शाउट्रर इंटीग्रेशन डिस्कॉर्ड, स्लैक, टेलीग्राम, या ईमेल पर अलर्ट भेजता है जब कोई अपडेट विफल हो जाता है या कोई IP परिवर्तन पता चलता है।
आपको DDNS Updater को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।