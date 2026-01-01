1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डोमेन लॉकर डिप्लॉय करें।
स्वचालित DNS, SSL, और WHOIS ट्रैकिंग के साथ डोमेन पोर्टफोलियो की निगरानी और प्रबंधन के लिए ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म।
Domain Locker के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Domain Locker के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Domain Locker एक सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलपर्स, व्यवसायों और IT प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जो कई रजिस्ट्रारों में कई डोमेन नाम मैनेज करते हैं। यह स्वचालित रूप से DNS रिकॉर्ड, SSL सर्टिफिकेट डिटेल्स, WHOIS डेटा, सबडोमेन और IP एड्रेस की जानकारी आपके पोर्टफोलियो में हर डोमेन के लिए एकत्र करता है, जिससे आपको डोमेन की हेल्थ और हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए एक ही जगह मिलती है।
अलर्टिंग इंटीग्रेशन — जिसमें ईमेल, वेबहुक, टेलीग्राम और सिग्नल शामिल हैं — आपको आने वाली एक्सपायरी, DNS बदलावों और सिक्योरिटी एनोमलीज़ के बारे में सूचित करते हैं इससे पहले कि वे इंसिडेंट बन जाएं। इंटरैक्टिव एनालिटिक्स और कॉस्ट ट्रैकिंग फीचर सेट को पूरा करते हैं, जिससे Domain Locker उन सभी के लिए एक कंप्लीट ऑपरेशंस टूल बन जाता है जो अपने डोमेन एसेट्स को लेकर गंभीर हैं। सेल्फ-होस्टिंग उस सभी संवेदनशील रजिस्ट्रार और DNS डेटा को पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रखती है।
Domain Locker की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित डोमेन निगरानी
लगातार DNS रिकॉर्ड, SSL सर्टिफिकेट, WHOIS डेटा, और सबडोमेन जानकारी एकत्र करता है ताकि आपके पास हर डोमेन की हमेशा नवीनतम जानकारी रहे।
समाप्ति और परिवर्तन अलर्ट
जब कोई डोमेन समाप्त होने वाला हो या कोई डीएनएस रिकॉर्ड अप्रत्याशित रूप से बदल जाए, तो ईमेल, वेबहुक्स, टेलीग्राम या सिग्नल के माध्यम से सूचनाएं भेजता है।
सुरक्षा ऑडिटिंग
डोमेन कॉन्फ़िगरेशन में गलत कॉन्फ़िगरेशन का विश्लेषण करता है और आपके DNS और प्रमाणपत्र सेटअप को मजबूत करने के लिए ठोस सुधारों का सुझाव देता है।
एनालिटिक्स और इतिहास
इंटरैक्टिव चार्ट और टाइमलाइन दिखाते हैं कि कैसे डोमेन कॉन्फ़िगरेशन और परफ़ॉर्मेंस समय के साथ विकसित हुए हैं ताकि समस्या निवारण आसान हो सके।
लागत और संपत्ति ट्रैकिंग
खरीद मूल्य, नवीनीकरण लागत और अनुमानित बाजार मूल्य रिकॉर्ड करता है ताकि आप डोमेन पोर्टफोलियो को वित्तीय संपत्ति के रूप में प्रबंधित कर सकें।
आपको Domain Locker को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।