Domain Locker एक सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलपर्स, व्यवसायों और IT प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जो कई रजिस्ट्रारों में कई डोमेन नाम मैनेज करते हैं। यह स्वचालित रूप से DNS रिकॉर्ड, SSL सर्टिफिकेट डिटेल्स, WHOIS डेटा, सबडोमेन और IP एड्रेस की जानकारी आपके पोर्टफोलियो में हर डोमेन के लिए एकत्र करता है, जिससे आपको डोमेन की हेल्थ और हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए एक ही जगह मिलती है।

अलर्टिंग इंटीग्रेशन — जिसमें ईमेल, वेबहुक, टेलीग्राम और सिग्नल शामिल हैं — आपको आने वाली एक्सपायरी, DNS बदलावों और सिक्योरिटी एनोमलीज़ के बारे में सूचित करते हैं इससे पहले कि वे इंसिडेंट बन जाएं। इंटरैक्टिव एनालिटिक्स और कॉस्ट ट्रैकिंग फीचर सेट को पूरा करते हैं, जिससे Domain Locker उन सभी के लिए एक कंप्लीट ऑपरेशंस टूल बन जाता है जो अपने डोमेन एसेट्स को लेकर गंभीर हैं। सेल्फ-होस्टिंग उस सभी संवेदनशील रजिस्ट्रार और DNS डेटा को पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रखती है।