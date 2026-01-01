BunkerM एक ही कंटेनर में एक पूर्ण प्रबंधन डैशबोर्ड के साथ Eclipse Mosquitto को पैकेज करता है, ताकि आपको कॉन्फ़िग फ़ाइलों को मैन्युअल रूप से संपादित किए बिना या एक अलग UI इंस्टॉल किए बिना एक प्रोडक्शन-रेडी MQTT ब्रोकर मिल सके। बंडल किया गया वेब इंटरफ़ेस डायनामिक सुरक्षा, क्लाइंट और भूमिका ACLs, लाइव टॉपिक एक्सप्लोरेशन और रीप्ले के साथ मैसेज हिस्ट्री को संभालता है — यह सब एक स्थानीय SQLite स्टोर द्वारा समर्थित है जो हर प्रकाशित मैसेज को कैप्चर करता है।

अपने स्वयं के VPS पर BunkerM को सेल्फ-होस्ट करने से डिवाइस टेलीमेट्री, ACL नियम और ऐतिहासिक मैसेज आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, जिसमें असीमित क्लाइंट्स और कोई प्रति-मैसेज शुल्क नहीं होता है। यह इमेज क्रॉन-आधारित पब्लिश और कंडीशन-आधारित वॉचर्स के लिए एक सांख्यिकीय विसंगति डिटेक्टर और एक स्थानीय ऑटोमेशन इंजन को बंडल करती है, ये सभी बिना किसी क्लाउड निर्भरता के कंटेनर के अंदर चलते हैं।