1-क्लिक इंस्टॉलेशन में BunkerM डिप्लॉय करें।
वेब डैशबोर्ड, ACL प्रबंधन और लाइव मॉनिटरिंग के साथ एक ऑल-इन-वन एक्लिप्स मॉस्क्विटो MQTT ब्रोकर।
BunkerM के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप BunkerM के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
BunkerM एक ही कंटेनर में एक पूर्ण प्रबंधन डैशबोर्ड के साथ Eclipse Mosquitto को पैकेज करता है, ताकि आपको कॉन्फ़िग फ़ाइलों को मैन्युअल रूप से संपादित किए बिना या एक अलग UI इंस्टॉल किए बिना एक प्रोडक्शन-रेडी MQTT ब्रोकर मिल सके। बंडल किया गया वेब इंटरफ़ेस डायनामिक सुरक्षा, क्लाइंट और भूमिका ACLs, लाइव टॉपिक एक्सप्लोरेशन और रीप्ले के साथ मैसेज हिस्ट्री को संभालता है — यह सब एक स्थानीय SQLite स्टोर द्वारा समर्थित है जो हर प्रकाशित मैसेज को कैप्चर करता है।
अपने स्वयं के VPS पर BunkerM को सेल्फ-होस्ट करने से डिवाइस टेलीमेट्री, ACL नियम और ऐतिहासिक मैसेज आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, जिसमें असीमित क्लाइंट्स और कोई प्रति-मैसेज शुल्क नहीं होता है। यह इमेज क्रॉन-आधारित पब्लिश और कंडीशन-आधारित वॉचर्स के लिए एक सांख्यिकीय विसंगति डिटेक्टर और एक स्थानीय ऑटोमेशन इंजन को बंडल करती है, ये सभी बिना किसी क्लाउड निर्भरता के कंटेनर के अंदर चलते हैं।
BunkerM की मुख्य विशेषताएं
Mosquitto वेब UI के साथ
एक कंटेनर में Eclipse Mosquitto और एक पूर्ण प्रबंधन डैशबोर्ड शामिल है, जिसमें MQTT 3.1.1 और MQTT 5 का आउट ऑफ द बॉक्स समर्थन है।
डायनामिक ACL एडिटर
ब्राउज़र से बारीक-दानेदार पब्लिश और सब्सक्राइब नियमों के साथ क्लाइंट, भूमिकाएँ और समूह बनाएँ, बैकअप के लिए JSON एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की सुविधा के साथ।
MQTT एक्सप्लोरर
लाइव टॉपिक ट्री ब्राउज़ करें, QoS मेटाडेटा के साथ रिटेन्ड पेलोड का निरीक्षण करें, और डैशबोर्ड से सीधे मैसेज पब्लिश करें।
संदेश इतिहास और रिप्ले
प्रत्येक प्रकाशित संदेश को टॉपिक फ़िल्टर, फ्री-टेक्स्ट सर्च और एक-क्लिक रिप्ले एक्शन के साथ एक स्थानीय SQLite स्टोर में कैप्चर किया जाता है।
स्मार्ट विसंगति पहचान
एक स्थानीय सांख्यिकीय इंजन प्रकाशन दरों और विषय आधार रेखाओं पर नज़र रखता है, जो उछाल, विचलन और अप्रत्याशित चुप्पी पर अलर्ट जारी करता है।
आपको BunkerM को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।