एटलस सीएमएमएस एक सेल्फ-होस्टेड कंप्यूटरीकृत रखरखाव प्रबंधन सिस्टम है जिसे सुविधाओं, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और उपयोगिता टीमों के लिए बनाया गया है। यह कार्य आदेशों, निवारक रखरखाव अनुसूचियों, उपकरण रिकॉर्ड, पुर्जों की इन्वेंट्री और सेवा अनुरोधों को केंद्रीकृत करता है ताकि तकनीशियन और प्रबंधक स्प्रेडशीट, पेपर लॉग और ईमेल थ्रेड्स को संभालने के बजाय जानकारी के एक ही स्रोत को साझा कर सकें।

अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील संपत्ति डेटा, तकनीशियन रिकॉर्ड और रखरखाव इतिहास को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखती है, जिसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। स्प्रिंग बूट बैकएंड को शक्ति प्रदान करता है, रिएक्ट वेब ऐप को चलाता है, और एक सहायक मोबाइल ऐप फील्ड तकनीशियनों को ऑफ़लाइन काम करने और फिर से कनेक्ट होने पर सिंक करने की सुविधा देता है।