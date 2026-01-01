Atlas CMMS पर 69% तक की छूट

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वर्क ऑर्डर, एसेट और बड़े पैमाने पर निवारक शेड्यूलिंग के लिए ओपन-सोर्स रखरखाव प्रबंधन प्लेटफॉर्म।

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599 /माह
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Atlas CMMS के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
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KVM 2
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Atlas CMMS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

एटलस सीएमएमएस एक सेल्फ-होस्टेड कंप्यूटरीकृत रखरखाव प्रबंधन सिस्टम है जिसे सुविधाओं, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और उपयोगिता टीमों के लिए बनाया गया है। यह कार्य आदेशों, निवारक रखरखाव अनुसूचियों, उपकरण रिकॉर्ड, पुर्जों की इन्वेंट्री और सेवा अनुरोधों को केंद्रीकृत करता है ताकि तकनीशियन और प्रबंधक स्प्रेडशीट, पेपर लॉग और ईमेल थ्रेड्स को संभालने के बजाय जानकारी के एक ही स्रोत को साझा कर सकें।

अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील संपत्ति डेटा, तकनीशियन रिकॉर्ड और रखरखाव इतिहास को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखती है, जिसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। स्प्रिंग बूट बैकएंड को शक्ति प्रदान करता है, रिएक्ट वेब ऐप को चलाता है, और एक सहायक मोबाइल ऐप फील्ड तकनीशियनों को ऑफ़लाइन काम करने और फिर से कनेक्ट होने पर सिंक करने की सुविधा देता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Atlas CMMS की मुख्य विशेषताएं

कार्य आदेश प्रबंधन

प्राथमिकताओं, समय लॉग, अटैचमेंट और हर काम तथा तकनीशियन के लिए पूरे इतिहास के साथ वर्क ऑर्डर बनाएं, असाइन करें और ट्रैक करें।

निवारक रखरखाव

मीटर रीडिंग, समय अंतराल, या परिसंपत्ति घटनाओं के आधार पर ट्रिगर से आवर्ती निरीक्षण शेड्यूल करें और कार्य आदेश निर्माण को स्वचालित करें।

संपत्ति और इन्वेंट्री ट्रैकिंग

डाउनटाइम मेट्रिक्स, रखरखाव लागत, स्टॉक अलर्ट के साथ पुर्जों की इन्वेंट्री और स्वचालित खरीद ऑर्डर के साथ उपकरणों को सूचीबद्ध करें।

मोबाइल फील्ड ऐप

नेटिव iOS और Android ऐप्स तकनीशियनों को QR कोड स्कैन करने, समय लॉग करने, तस्वीरें कैप्चर करने और वर्क ऑर्डर सीधे साइट पर पूरे करने की सुविधा देते हैं।

एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग

बिल्ट-इन डैशबोर्ड वर्क ऑर्डर अनुपालन, उपकरण विश्वसनीयता, डाउनटाइम ट्रेंड्स, श्रम उपयोग और लागत विश्लेषण को कवर करते हैं।

आपको Atlas CMMS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

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इंटरैक्टिव मैप, आँकड़े और मल्टी-यूज़र सपोर्ट के साथ व्यक्तिगत उड़ान जर्नल

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हल्का सेल्फ-होस्टेड विकी, गिट-समर्थित पेजों और मार्कडाउन संपादन के साथ

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वितरित अनुसंधान टीमों के लिए रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव जीनोम एनोटेशन एडिटर

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