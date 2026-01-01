1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Atlas CMMS डिप्लॉय करें
वर्क ऑर्डर, एसेट और बड़े पैमाने पर निवारक शेड्यूलिंग के लिए ओपन-सोर्स रखरखाव प्रबंधन प्लेटफॉर्म।
Atlas CMMS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Atlas CMMS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
एटलस सीएमएमएस एक सेल्फ-होस्टेड कंप्यूटरीकृत रखरखाव प्रबंधन सिस्टम है जिसे सुविधाओं, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और उपयोगिता टीमों के लिए बनाया गया है। यह कार्य आदेशों, निवारक रखरखाव अनुसूचियों, उपकरण रिकॉर्ड, पुर्जों की इन्वेंट्री और सेवा अनुरोधों को केंद्रीकृत करता है ताकि तकनीशियन और प्रबंधक स्प्रेडशीट, पेपर लॉग और ईमेल थ्रेड्स को संभालने के बजाय जानकारी के एक ही स्रोत को साझा कर सकें।
अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील संपत्ति डेटा, तकनीशियन रिकॉर्ड और रखरखाव इतिहास को आपके पूर्ण नियंत्रण में रखती है, जिसमें कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। स्प्रिंग बूट बैकएंड को शक्ति प्रदान करता है, रिएक्ट वेब ऐप को चलाता है, और एक सहायक मोबाइल ऐप फील्ड तकनीशियनों को ऑफ़लाइन काम करने और फिर से कनेक्ट होने पर सिंक करने की सुविधा देता है।
Atlas CMMS की मुख्य विशेषताएं
कार्य आदेश प्रबंधन
प्राथमिकताओं, समय लॉग, अटैचमेंट और हर काम तथा तकनीशियन के लिए पूरे इतिहास के साथ वर्क ऑर्डर बनाएं, असाइन करें और ट्रैक करें।
निवारक रखरखाव
मीटर रीडिंग, समय अंतराल, या परिसंपत्ति घटनाओं के आधार पर ट्रिगर से आवर्ती निरीक्षण शेड्यूल करें और कार्य आदेश निर्माण को स्वचालित करें।
संपत्ति और इन्वेंट्री ट्रैकिंग
डाउनटाइम मेट्रिक्स, रखरखाव लागत, स्टॉक अलर्ट के साथ पुर्जों की इन्वेंट्री और स्वचालित खरीद ऑर्डर के साथ उपकरणों को सूचीबद्ध करें।
मोबाइल फील्ड ऐप
नेटिव iOS और Android ऐप्स तकनीशियनों को QR कोड स्कैन करने, समय लॉग करने, तस्वीरें कैप्चर करने और वर्क ऑर्डर सीधे साइट पर पूरे करने की सुविधा देते हैं।
एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग
बिल्ट-इन डैशबोर्ड वर्क ऑर्डर अनुपालन, उपकरण विश्वसनीयता, डाउनटाइम ट्रेंड्स, श्रम उपयोग और लागत विश्लेषण को कवर करते हैं।
आपको Atlas CMMS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।