Grafana Tempo एक उच्च-स्तरीय डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रेसिंग बैकएंड है जिसे OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin और अन्य स्रोतों से ट्रेस को इनजेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। Elasticsearch या Cassandra पर निर्भर करने वाले ट्रेस स्टोर के विपरीत, Tempo ट्रेस डेटा को ऑब्जेक्ट स्टोरेज में स्टोर करता है, जिससे यह बड़े पैमाने पर लागत-कुशल बनता है। यह Grafana के साथ मूल रूप से एकीकृत होता है ताकि इंजीनियर Prometheus मेट्रिक या Loki लॉग लाइन से सीधे संबंधित ट्रेस पर जा सकें।

यह टेम्पलेट Tempo को Grafana Alloy के साथ OpenTelemetry कलेक्टर के रूप में, मेट्रिक्स के लिए Prometheus और विज़ुअलाइज़ेशन लेयर के रूप में Grafana के साथ बंडल करता है — जिससे आपको एक आत्मनिर्भर डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रेसिंग स्टैक मिलता है जिसे आप अपने VPS पर पूरी तरह से नियंत्रित और स्वामित्व रखते हैं।