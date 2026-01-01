Grafana Tempo पर 69% तक की छूट

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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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1 Gbps की नेटवर्क गति
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Grafana Tempo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Grafana Tempo एक उच्च-स्तरीय डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रेसिंग बैकएंड है जिसे OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin और अन्य स्रोतों से ट्रेस को इनजेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। Elasticsearch या Cassandra पर निर्भर करने वाले ट्रेस स्टोर के विपरीत, Tempo ट्रेस डेटा को ऑब्जेक्ट स्टोरेज में स्टोर करता है, जिससे यह बड़े पैमाने पर लागत-कुशल बनता है। यह Grafana के साथ मूल रूप से एकीकृत होता है ताकि इंजीनियर Prometheus मेट्रिक या Loki लॉग लाइन से सीधे संबंधित ट्रेस पर जा सकें।

यह टेम्पलेट Tempo को Grafana Alloy के साथ OpenTelemetry कलेक्टर के रूप में, मेट्रिक्स के लिए Prometheus और विज़ुअलाइज़ेशन लेयर के रूप में Grafana के साथ बंडल करता है — जिससे आपको एक आत्मनिर्भर डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रेसिंग स्टैक मिलता है जिसे आप अपने VPS पर पूरी तरह से नियंत्रित और स्वामित्व रखते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Grafana Tempo की मुख्य विशेषताएं

OpenTelemetry मूल

OTLP gRPC और HTTP, Jaeger, और Zipkin प्रोटोकॉल के माध्यम से ट्रेस स्वीकार करता है ताकि कोई भी इंस्ट्रूमेंटेड एप्लिकेशन वेंडर-विशिष्ट SDKs के बिना डेटा भेज सके।

ट्रेसेस से मेट्रिक्स

मेट्रिक्स जनरेटर के माध्यम से स्पैन डेटा से RED मेट्रिक्स (दर, त्रुटियाँ, अवधि) स्वचालित रूप से उत्पन्न करता है, अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंटेशन के बिना प्रोमेथियस को सेवा-स्तर की जानकारी के साथ पॉप्युलेट करता है।

ग्राफाना एकीकरण

पूर्व-कॉन्फ़िगर किया गया Grafana डेटासोर्स आपको किसी भी मीट्रिक या लॉग लाइन से सहसंबद्ध ट्रेस तक एक क्लिक में जाने देता है, जिससे मूल कारण विश्लेषण में तेजी आती है।

ट्रेसक्यूएल क्वेरी भाषा

एक विशेष रूप से निर्मित क्वेरी भाषा आपको सेवा, अवधि, त्रुटि स्थिति और स्पैन एट्रिब्यूट्स के आधार पर ट्रेस को फ़िल्टर और एग्रीगेट करने देती है, ऐसी सटीकता के साथ जिसकी एड-हॉक खोज बराबरी नहीं कर सकती।

किफायती स्टोरेज

यह ट्रेस डेटा को स्थानीय डिस्क पर संग्रहीत करता है, जिसके लिए एलास्टिकसर्च या कैसेंड्रा की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर सरल बना रहता है और परिचालन लागत अनुमानित रहती है।

सेवा ग्राफ दृश्यीकरण

ट्रेस डेटा से सेवा निर्भरता मानचित्र बनाता है और उन्हें ग्राफाना में प्रस्तुत करता है, जो टीमों को अंतर-सेवा संचार और विलंबता का हमेशा-अद्यतन दृश्य प्रदान करता है।

आपको Grafana Tempo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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