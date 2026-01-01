एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में ग्राफाना टेम्पो डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रेसिंग बैकएंड जो OpenTelemetry, Jaeger, और Zipkin के साथ संगत है, जिसमें बिल्ट-इन Grafana विज़ुअलाइज़ेशन है।
Grafana Tempo के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Grafana Tempo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Grafana Tempo एक उच्च-स्तरीय डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रेसिंग बैकएंड है जिसे OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin और अन्य स्रोतों से ट्रेस को इनजेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। Elasticsearch या Cassandra पर निर्भर करने वाले ट्रेस स्टोर के विपरीत, Tempo ट्रेस डेटा को ऑब्जेक्ट स्टोरेज में स्टोर करता है, जिससे यह बड़े पैमाने पर लागत-कुशल बनता है। यह Grafana के साथ मूल रूप से एकीकृत होता है ताकि इंजीनियर Prometheus मेट्रिक या Loki लॉग लाइन से सीधे संबंधित ट्रेस पर जा सकें।
यह टेम्पलेट Tempo को Grafana Alloy के साथ OpenTelemetry कलेक्टर के रूप में, मेट्रिक्स के लिए Prometheus और विज़ुअलाइज़ेशन लेयर के रूप में Grafana के साथ बंडल करता है — जिससे आपको एक आत्मनिर्भर डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रेसिंग स्टैक मिलता है जिसे आप अपने VPS पर पूरी तरह से नियंत्रित और स्वामित्व रखते हैं।
Grafana Tempo की मुख्य विशेषताएं
OpenTelemetry मूल
OTLP gRPC और HTTP, Jaeger, और Zipkin प्रोटोकॉल के माध्यम से ट्रेस स्वीकार करता है ताकि कोई भी इंस्ट्रूमेंटेड एप्लिकेशन वेंडर-विशिष्ट SDKs के बिना डेटा भेज सके।
ट्रेसेस से मेट्रिक्स
मेट्रिक्स जनरेटर के माध्यम से स्पैन डेटा से RED मेट्रिक्स (दर, त्रुटियाँ, अवधि) स्वचालित रूप से उत्पन्न करता है, अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंटेशन के बिना प्रोमेथियस को सेवा-स्तर की जानकारी के साथ पॉप्युलेट करता है।
ग्राफाना एकीकरण
पूर्व-कॉन्फ़िगर किया गया Grafana डेटासोर्स आपको किसी भी मीट्रिक या लॉग लाइन से सहसंबद्ध ट्रेस तक एक क्लिक में जाने देता है, जिससे मूल कारण विश्लेषण में तेजी आती है।
ट्रेसक्यूएल क्वेरी भाषा
एक विशेष रूप से निर्मित क्वेरी भाषा आपको सेवा, अवधि, त्रुटि स्थिति और स्पैन एट्रिब्यूट्स के आधार पर ट्रेस को फ़िल्टर और एग्रीगेट करने देती है, ऐसी सटीकता के साथ जिसकी एड-हॉक खोज बराबरी नहीं कर सकती।
किफायती स्टोरेज
यह ट्रेस डेटा को स्थानीय डिस्क पर संग्रहीत करता है, जिसके लिए एलास्टिकसर्च या कैसेंड्रा की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर सरल बना रहता है और परिचालन लागत अनुमानित रहती है।
सेवा ग्राफ दृश्यीकरण
ट्रेस डेटा से सेवा निर्भरता मानचित्र बनाता है और उन्हें ग्राफाना में प्रस्तुत करता है, जो टीमों को अंतर-सेवा संचार और विलंबता का हमेशा-अद्यतन दृश्य प्रदान करता है।
आपको Grafana Tempo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।