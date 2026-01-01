Norish एक आधुनिक, घर-केंद्रित रेसिपी मैनेजमेंट ऐप है जिसे परिवारों और साझा रहने की स्थितियों के लिए बनाया गया है। यह सीधे URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok वीडियो और इमेज स्क्रीनशॉट से रेसिपी इम्पोर्ट करता है — जिससे अन्य रेसिपी मैनेजरों द्वारा आवश्यक मैन्युअल ट्रांसक्रिप्शन का काम खत्म हो जाता है। AI-संचालित पोषण विश्लेषण और एलर्जी का पता लगाना हर इम्पोर्ट की गई रेसिपी पर स्वचालित रूप से चलता है, और Redis के माध्यम से सभी घरेलू डिवाइसों पर वास्तविक समय में बदलाव सिंक होते हैं।

क्लाउड रेसिपी सेवाओं के विपरीत जो आपके डेटा का मुद्रीकरण करती हैं और निर्यात को सीमित करती हैं, Norish AGPL-3.0 के तहत पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड है, जो हर रेसिपी, किराने की सूची और भोजन योजना को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, बिना किसी प्रति-परिवार शुल्क या सब्सक्रिप्शन टियर के।