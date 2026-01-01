1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Norish डिप्लॉय करें
घरों के लिए ओपन-सोर्स रेसिपी मैनेजर, सोशल मीडिया इम्पोर्ट, एआई न्यूट्रिशन एनालिसिस और रियल-टाइम सिंक के साथ।
Norish के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Norish के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Norish एक आधुनिक, घर-केंद्रित रेसिपी मैनेजमेंट ऐप है जिसे परिवारों और साझा रहने की स्थितियों के लिए बनाया गया है। यह सीधे URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok वीडियो और इमेज स्क्रीनशॉट से रेसिपी इम्पोर्ट करता है — जिससे अन्य रेसिपी मैनेजरों द्वारा आवश्यक मैन्युअल ट्रांसक्रिप्शन का काम खत्म हो जाता है। AI-संचालित पोषण विश्लेषण और एलर्जी का पता लगाना हर इम्पोर्ट की गई रेसिपी पर स्वचालित रूप से चलता है, और Redis के माध्यम से सभी घरेलू डिवाइसों पर वास्तविक समय में बदलाव सिंक होते हैं।
क्लाउड रेसिपी सेवाओं के विपरीत जो आपके डेटा का मुद्रीकरण करती हैं और निर्यात को सीमित करती हैं, Norish AGPL-3.0 के तहत पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड है, जो हर रेसिपी, किराने की सूची और भोजन योजना को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, बिना किसी प्रति-परिवार शुल्क या सब्सक्रिप्शन टियर के।
Norish की मुख्य विशेषताएं
सोशल मीडिया रेसिपी आयात
किसी भी URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, या TikTok वीडियो से हेडलेस ब्राउज़र का उपयोग करके रेसिपी इम्पोर्ट करें — किसी मैन्युअल ट्रांसक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है।
AI पोषण विश्लेषण
स्वचालित रूप से पोषण संबंधी जानकारी उत्पन्न करें और आयातित व्यंजनों पर एलर्जन का पता लगाएं ताकि आहार संबंधी ज़रूरतों वाले घर के सदस्यों को हमेशा सटीक डेटा मिले।
वास्तविक समय में घरेलू सिंक
रेसिपी में बदलाव, किराने की सूची में अपडेट, और भोजन योजना में संपादन घर में हर डिवाइस पर मैन्युअल रीफ्रेश के बिना तुरंत प्रसारित होते हैं।
साझा किराने की सूचियाँ
चुनी हुई रेसिपी और भोजन योजनाओं से सीधे घरेलू किराने की सूचियां बनाएं, जिसमें सामानों को कुशल खरीदारी के लिए व्यवस्थित किया गया हो।
CalDAV भोजन योजनाकार
अपने भोजन योजना कैलेंडर को किसी भी CalDAV-संगत ऐप से सिंक करें ताकि नियोजित भोजन नियुक्तियों और अनुस्मारक के साथ दिखाई दें।
आपको Norish को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।