1-क्लिक इंस्टॉलेशन में withoutbg डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड AI बैकग्राउंड रिमूवल टूल जो छवियों को स्थानीय रूप से प्रोसेस करता है, बिना किसी क्लाउड निर्भरता या प्रति-छवि शुल्क के।
withoutbg के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप withoutbg के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
withoutbg एक सेल्फ-होस्टेड एआई-पावर्ड बैकग्राउंड हटाने वाला एप्लिकेशन है जो पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर चार-चरणीय ONNX मॉडल पाइपलाइन चलाता है। यह प्रोडक्ट फ़ोटो, पोर्ट्रेट और मार्केटिंग इमेज से बैकग्राउंड हटाने के लिए एक ड्रैग-एंड-ड्रॉप वेब इंटरफ़ेस प्रदान करता है — फ़ाइलों को किसी क्लाउड सेवा पर भेजे बिना या प्रति-इमेज शुल्क का भुगतान किए बिना। यह पाइपलाइन केवल CPU इन्फेरेंस से स्वच्छ, पारदर्शी-बैकग्राउंड परिणाम उत्पन्न करने के लिए ISNet सेगमेंटेशन, डेप्थ एनीथिंग V2 गाइडेंस, फोकस मैटिग और एक रिफाइनर मॉडल को जोड़ती है।
सभी मॉडल वेट्स डॉकर इमेज के अंदर बंडल किए गए हैं, इसलिए कंटेनर को डिप्लॉय करने के अलावा कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ भी नहीं है — कोई मॉडल डाउनलोड नहीं, कोई GPU आवश्यक नहीं, प्रोसेसिंग पाथ पर कोई बाहरी API कॉल नहीं।
withoutbg की मुख्य विशेषताएं
स्थानीय AI मॉडल पाइपलाइन
आपके अपने सर्वर पर बंडल्ड ONNX मॉडल्स का उपयोग करके सभी बैकग्राउंड हटाने की प्रोसेसिंग चलाता है — कोई भी इमेज कभी किसी बाहरी क्लाउड सेवा को नहीं भेजी जाती है।
चार-चरणीय प्रसंस्करण
ISNet सेगमेंटेशन, डेप्थ एनीथिंग V2 मार्गदर्शन, फोकस मैटिग, और एक रिफाइनर मॉडल बालों, फर और जटिल विषयों पर साफ किनारे बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं।
GPU की कोई आवश्यकता नहीं
CPU-आधारित ONNX इन्फेरेंस का मतलब है कि कोई भी मानक VPS GPU हार्डवेयर या CUDA सेटअप के बिना पूरा मॉडल पाइपलाइन चला सकता है।
ड्रैग-एंड-ड्रॉप वेब UI
रिएक्ट-आधारित इंटरफ़ेस उपयोगकर्ताओं को इमेज डालने और बिना किसी सेटअप के PNG, JPEG, या WebP फॉर्मेट में पारदर्शी-पृष्ठभूमि वाले परिणाम डाउनलोड करने की सुविधा देता है।
प्रति छवि कोई शुल्क नहीं
सेल्फ-होस्टिंग SaaS बैकग्राउंड रिमूवल API से प्रति-छवि शुल्क को समाप्त करता है — आप एक निश्चित VPS लागत पर असीमित छवियों को प्रोसेस कर सकते हैं।
आपको withoutbg को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।