withoutbg एक सेल्फ-होस्टेड एआई-पावर्ड बैकग्राउंड हटाने वाला एप्लिकेशन है जो पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर चार-चरणीय ONNX मॉडल पाइपलाइन चलाता है। यह प्रोडक्ट फ़ोटो, पोर्ट्रेट और मार्केटिंग इमेज से बैकग्राउंड हटाने के लिए एक ड्रैग-एंड-ड्रॉप वेब इंटरफ़ेस प्रदान करता है — फ़ाइलों को किसी क्लाउड सेवा पर भेजे बिना या प्रति-इमेज शुल्क का भुगतान किए बिना। यह पाइपलाइन केवल CPU इन्फेरेंस से स्वच्छ, पारदर्शी-बैकग्राउंड परिणाम उत्पन्न करने के लिए ISNet सेगमेंटेशन, डेप्थ एनीथिंग V2 गाइडेंस, फोकस मैटिग और एक रिफाइनर मॉडल को जोड़ती है।

सभी मॉडल वेट्स डॉकर इमेज के अंदर बंडल किए गए हैं, इसलिए कंटेनर को डिप्लॉय करने के अलावा कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ भी नहीं है — कोई मॉडल डाउनलोड नहीं, कोई GPU आवश्यक नहीं, प्रोसेसिंग पाथ पर कोई बाहरी API कॉल नहीं।