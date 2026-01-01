ग्राफाना दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है, जिस पर 20 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता टाइम-सीरीज़ डेटा को कार्रवाई योग्य डैशबोर्ड में बदलने के लिए भरोसा करते हैं। यह 100 से अधिक डेटा स्रोतों — प्रोमेथियस, इनफ्लक्सडीबी, इलास्टिकसर्च, पोस्टग्रेएसक्यूएल, क्लाउड प्रोवाइडर, और बहुत कुछ — से जुड़ता है, जिससे टीमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हर कोने से डेटा को एक ही एकीकृत इंटरफ़ेस में विज़ुअलाइज़ करने और उस पर अलर्ट प्राप्त करने की सुविधा पाती हैं।

अपने वीपीएस पर ग्राफाना को सेल्फ-होस्ट करना क्लाउड इग्रेस शुल्क और प्रति-सीट मूल्य निर्धारण को समाप्त करता है, जबकि डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्वेरी हिस्ट्री और मेट्रिक्स डेटा को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है — जो कंप्लायंस-संवेदनशील वातावरण और उन टीमों के लिए आवश्यक है जो आंतरिक प्रणालियों की निगरानी करती हैं जो सार्वजनिक इंटरनेट से पहुंच योग्य नहीं हैं।