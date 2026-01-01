एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Grafana डिप्लॉय करें।
किसी भी डेटा स्रोत से मेट्रिक्स, लॉग्स और ट्रेसेस को विज़ुअलाइज़ करने के लिए प्रमुख ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म।
Grafana के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Grafana के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ग्राफाना दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है, जिस पर 20 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता टाइम-सीरीज़ डेटा को कार्रवाई योग्य डैशबोर्ड में बदलने के लिए भरोसा करते हैं। यह 100 से अधिक डेटा स्रोतों — प्रोमेथियस, इनफ्लक्सडीबी, इलास्टिकसर्च, पोस्टग्रेएसक्यूएल, क्लाउड प्रोवाइडर, और बहुत कुछ — से जुड़ता है, जिससे टीमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हर कोने से डेटा को एक ही एकीकृत इंटरफ़ेस में विज़ुअलाइज़ करने और उस पर अलर्ट प्राप्त करने की सुविधा पाती हैं।
अपने वीपीएस पर ग्राफाना को सेल्फ-होस्ट करना क्लाउड इग्रेस शुल्क और प्रति-सीट मूल्य निर्धारण को समाप्त करता है, जबकि डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्वेरी हिस्ट्री और मेट्रिक्स डेटा को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है — जो कंप्लायंस-संवेदनशील वातावरण और उन टीमों के लिए आवश्यक है जो आंतरिक प्रणालियों की निगरानी करती हैं जो सार्वजनिक इंटरनेट से पहुंच योग्य नहीं हैं।
Grafana की मुख्य विशेषताएं
100+ डेटा स्रोत
Grafana को Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, क्लाउड प्रोवाइडर और दर्जनों अन्य से कनेक्ट करें, कस्टम एडाप्टर लिखे बिना।
समृद्ध विज़ुअलाइज़ेशन लाइब्रेरी
ग्राफ, हीटमैप, हिस्टोग्राम, जियोमैप, स्टैट पैनल और सैकड़ों कम्युनिटी प्लगइन्स में से चुनें ताकि हर मैट्रिक को सबसे सहज फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जा सके।
शक्तिशाली अलर्ट
थ्रेशोल्ड-आधारित या विसंगति-डिटेक्शन अलर्ट परिभाषित करें और सूचनाओं को स्लैक, पेजड्यूटी, ईमेल, वेबहुक और अन्य पर एक ही अलर्ट इंजन से रूट करें।
डैशबोर्ड टेम्पलेटिंग
वैरिएबल्स और टेम्पलेट क्वेरीज़ का उपयोग करके एक सिंगल रियूजेबल डैशबोर्ड बनाएं जो होस्ट, सर्विस, रीजन या किसी अन्य डाइमेंशन के आधार पर डायनामिक रूप से फ़िल्टर करता है।
एकीकृत ऑब्जर्वेबिलिटी
एक ही प्लेटफॉर्म पर मेट्रिक्स, लॉग्स और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसेस को साथ-साथ सहसंबंधित करें, जिससे घटनाओं का डायग्नोज़ और समाधान करने के औसत समय में कमी आती है।
आपको Grafana को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।