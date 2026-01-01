1-क्लिक में Songloft डिप्लॉय करें।
Subsonic-संगत API, JS प्लगइन सैंडबॉक्स, और एक अंतर्निहित वेब प्लेयर के साथ स्व-होस्टेड व्यक्तिगत संगीत सर्वर।
Songloft के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Songloft के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Songloft Go में लिखा गया एक हल्का व्यक्तिगत म्यूज़िक सर्वर है जो आपकी स्थानीय लाइब्रेरी को स्कैन करता है, MP3, FLAC, WAV, APE, OGG, और M4A फ़ाइलों से कवर आर्ट और मेटाडेटा निकालता है, और एक बिल्ट-इन वेब इंटरफ़ेस या किसी भी Subsonic-कम्पैटिबल क्लाइंट के माध्यम से सब कुछ स्ट्रीम करता है। एक QuickJS प्लगइन सैंडबॉक्स बाइनरी को फिर से कंपाइल किए बिना कस्टम ऑडियो स्रोतों, मेटाडेटा प्रोवाइडर्स और डिवाइस कंट्रोल के साथ सर्वर का विस्तार करता है।
Songloft को सेल्फ-होस्ट करने से आपका म्यूज़िक कलेक्शन, लिसनिंग हिस्ट्री और JWT-प्रमाणीकृत सेशन पूरी तरह से आपके VPS पर रहते हैं — कोई टेलीमेट्री नहीं, कोई थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स नहीं, और कोई रोटेटिंग कमर्शियल कैटलॉग यह तय नहीं करता कि क्या उपलब्ध रहेगा। CGO-मुक्त बाइनरी कम-पावर वाले हार्डवेयर पर आराम से चलती है जबकि यह ऑन-द-फ्लाई ट्रांसकोडिंग और मल्टी-डिवाइस सेशन को भी संभालती है।
Songloft की मुख्य विशेषताएं
सबसोनिक एपीआई समर्थन
किसी भी सबसोनिक-संगत मोबाइल या डेस्कटॉप क्लाइंट को कनेक्ट करें और किसी एक आधिकारिक ऐप तक सीमित हुए बिना अपनी लाइब्रेरी को स्ट्रीम करें।
JS प्लगइन सैंडबॉक्स
QuickJS-आधारित प्लगइन्स, एक अनुमति मॉडल और हॉट रीलोड के साथ, आपको कस्टम ऑडियो स्रोत, मेटाडेटा प्रोवाइडर और डिवाइस इंटीग्रेशन जोड़ने की सुविधा देते हैं।
स्थानीय पुस्तकालय स्कैनिंग
स्वचालित फ़ोल्डर स्कैनिंग MP3, FLAC, WAV, APE, OGG, और M4A फ़ाइलों से टैग और कवर आर्ट निकालता है, जिससे आपके ट्रैक जोड़ने पर आपकी लाइब्रेरी अपडेटेड रहती है।
बिल्ट-इन वेब प्लेयर
एक पूर्ण वेब फ्रंटएंड पूरी इमेज के साथ आता है, जिससे आपको अलग क्लाइंट डिप्लॉय किए बिना तुरंत उपयोग के लिए एक ब्राउज़र-आधारित प्लेयर मिलता है।
JWT प्रमाणीकरण
अलग एक्सेस और रीफ्रेश टोकन के साथ ड्यूल-टोकन JWT प्रमाणीकरण मल्टी-डिवाइस सेशन और प्रति डिवाइस निरस्तीकरण का समर्थन करता है।
REST API के साथ Swagger
बिल्ट-इन स्वैगर UI के साथ एक दस्तावेज़ीकृत REST API, सॉन्गलॉफ्ट को कस्टम क्लाइंट्स, ऑटोमेशन और डैशबोर्ड के साथ एकीकृत करना आसान बनाता है।
आपको Songloft को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।