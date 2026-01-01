Songloft Go में लिखा गया एक हल्का व्यक्तिगत म्यूज़िक सर्वर है जो आपकी स्थानीय लाइब्रेरी को स्कैन करता है, MP3, FLAC, WAV, APE, OGG, और M4A फ़ाइलों से कवर आर्ट और मेटाडेटा निकालता है, और एक बिल्ट-इन वेब इंटरफ़ेस या किसी भी Subsonic-कम्पैटिबल क्लाइंट के माध्यम से सब कुछ स्ट्रीम करता है। एक QuickJS प्लगइन सैंडबॉक्स बाइनरी को फिर से कंपाइल किए बिना कस्टम ऑडियो स्रोतों, मेटाडेटा प्रोवाइडर्स और डिवाइस कंट्रोल के साथ सर्वर का विस्तार करता है।

Songloft को सेल्फ-होस्ट करने से आपका म्यूज़िक कलेक्शन, लिसनिंग हिस्ट्री और JWT-प्रमाणीकृत सेशन पूरी तरह से आपके VPS पर रहते हैं — कोई टेलीमेट्री नहीं, कोई थर्ड-पार्टी एनालिटिक्स नहीं, और कोई रोटेटिंग कमर्शियल कैटलॉग यह तय नहीं करता कि क्या उपलब्ध रहेगा। CGO-मुक्त बाइनरी कम-पावर वाले हार्डवेयर पर आराम से चलती है जबकि यह ऑन-द-फ्लाई ट्रांसकोडिंग और मल्टी-डिवाइस सेशन को भी संभालती है।