YOURLS को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
हल्का सेल्फ-होस्टेड PHP URL शॉर्टनर, क्लिक एनालिटिक्स, 300+ प्लगइन्स और एक REST API के साथ।
YOURLS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप YOURLS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
YOURLS (आपका अपना यूआरएल शॉर्टनर) एक छोटा, स्टैंडअलोन PHP एप्लिकेशन है जो आपको अपने डोमेन पर अपनी यूआरएल शॉर्टनिंग सेवा चलाने की सुविधा देता है। व्यावसायिक सेवाओं के विपरीत, YOURLS सभी क्लिक डेटा और लिंक प्रबंधन को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है — कोई दर सीमा नहीं, कोई सदस्यता शुल्क नहीं, और आपके दर्शकों की कोई तृतीय-पक्ष ट्रैकिंग नहीं।
बुनियादी शॉर्टनिंग से परे, YOURLS में बिल्ट-इन क्लिक ट्रैकिंग, रेफ़रर एनालिटिक्स, और प्रोग्रामेटिक लिंक प्रबंधन के लिए एक REST API शामिल है। एक सक्रिय समुदाय ने 300 से अधिक प्लगइन्स बनाए हैं जो QR कोड जनरेशन से लेकर जियोलोकेशन रीडायरेक्ट तक सब कुछ कवर करते हैं, जिससे YOURLS उपलब्ध सबसे एक्स्टेंसिबल सेल्फ-होस्टेड लिंक शॉर्टनर में से एक बन गया है।
YOURLS की मुख्य विशेषताएं
क्लिक एनालिटिक्स
कुल क्लिक, रेफ़रर और प्रत्येक लिंक के आँकड़े ट्रैक करें ताकि आपको ठीक से पता चले कि समय के साथ प्रत्येक छोटा किया गया URL कैसा प्रदर्शन करता है।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
300 से अधिक कम्युनिटी प्लगइन्स YOURLS को क्यूआर कोड, जियोलोकेशन रीडायरेक्ट, लिंक प्रीव्यू और बहुत कुछ के साथ बढ़ाते हैं — किसी कस्टम डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है।
REST API
एक बिल्ट-इन API के माध्यम से लिंक के आँकड़े प्रोग्रामेटिक रूप से बनाएँ, उनका विस्तार करें और पुनः प्राप्त करें, जिससे YOURLS को ऐप्स और ऑटोमेशन वर्कफ़्लो में एकीकृत करना आसान हो जाता है।
कस्टम कीवर्ड्स
किसी भी लिंक को रैंडम कैरेक्टर के बजाय यादगार कस्टम स्लग असाइन करें, जिससे आपको ब्रांडेड यूआरएल मिलते हैं जैसे
yourdomain.com/launch।
सार्वजनिक या निजी मोड
अपनी टीम के लिए YOURLS को एक निजी टूल के रूप में चलाएं या इसे सार्वजनिक रूप से खोलें — एक्सेस कंट्रोल एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन टॉगल है।
बुकमार्कलेट समर्थन
अपने वर्कफ़्लो को छोड़े बिना वर्तमान पेज के URL को छोटा करने के लिए किसी भी ब्राउज़र में वन-क्लिक बुकमार्कलेट इंस्टॉल करें।
आपको YOURLS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।