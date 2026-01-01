YOURLS (आपका अपना यूआरएल शॉर्टनर) एक छोटा, स्टैंडअलोन PHP एप्लिकेशन है जो आपको अपने डोमेन पर अपनी यूआरएल शॉर्टनिंग सेवा चलाने की सुविधा देता है। व्यावसायिक सेवाओं के विपरीत, YOURLS सभी क्लिक डेटा और लिंक प्रबंधन को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है — कोई दर सीमा नहीं, कोई सदस्यता शुल्क नहीं, और आपके दर्शकों की कोई तृतीय-पक्ष ट्रैकिंग नहीं।

बुनियादी शॉर्टनिंग से परे, YOURLS में बिल्ट-इन क्लिक ट्रैकिंग, रेफ़रर एनालिटिक्स, और प्रोग्रामेटिक लिंक प्रबंधन के लिए एक REST API शामिल है। एक सक्रिय समुदाय ने 300 से अधिक प्लगइन्स बनाए हैं जो QR कोड जनरेशन से लेकर जियोलोकेशन रीडायरेक्ट तक सब कुछ कवर करते हैं, जिससे YOURLS उपलब्ध सबसे एक्स्टेंसिबल सेल्फ-होस्टेड लिंक शॉर्टनर में से एक बन गया है।