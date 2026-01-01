Dragonfly एक आधुनिक इन-मेमोरी डेटा स्टोर है जो Redis और Memcached APIs के साथ पूरी तरह से संगत है, जिसका अर्थ है कि Redis का उपयोग करने वाला कोई भी मौजूदा एप्लिकेशन केवल कनेक्शन स्ट्रिंग बदलकर Dragonfly पर स्विच कर सकता है। मल्टी-कोर CPUs के लिए साझा-रहित थ्रेड-प्रति-कोर आर्किटेक्चर का उपयोग करके शुरू से बनाया गया, Dragonfly समान हार्डवेयर पर Redis की तुलना में 25 गुना अधिक थ्रूपुट प्रदान करता है, जबकि समान डेटासेट के लिए काफी कम मेमोरी का उपयोग करता है।

Dragonfly को सेल्फ-होस्ट करने से आपके ऐप्लिकेशंस को प्रति-ऑपरेशन लागत या कनेक्शन सीमाओं के बिना एक उच्च-प्रदर्शन कैश और डेटा स्ट्रक्चर स्टोर मिलता है। बिल्ट-इन HTTP एडमिन कंसोल सर्वर मेट्रिक्स और डायग्नोस्टिक्स प्रदान करता है जो किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकते हैं, साथ ही Redis CLI और हर Redis क्लाइंट लाइब्रेरी के साथ पूर्ण संगतता भी प्रदान करता है।