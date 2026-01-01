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उच्च-प्रदर्शन, Redis-संगत इन-मेमोरी डेटा स्टोर जिसे आधुनिक हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि Redis की तुलना में 25 गुना अधिक थ्रूपुट प्रदान किया जा सके।
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आप Dragonfly के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dragonfly एक आधुनिक इन-मेमोरी डेटा स्टोर है जो Redis और Memcached APIs के साथ पूरी तरह से संगत है, जिसका अर्थ है कि Redis का उपयोग करने वाला कोई भी मौजूदा एप्लिकेशन केवल कनेक्शन स्ट्रिंग बदलकर Dragonfly पर स्विच कर सकता है। मल्टी-कोर CPUs के लिए साझा-रहित थ्रेड-प्रति-कोर आर्किटेक्चर का उपयोग करके शुरू से बनाया गया, Dragonfly समान हार्डवेयर पर Redis की तुलना में 25 गुना अधिक थ्रूपुट प्रदान करता है, जबकि समान डेटासेट के लिए काफी कम मेमोरी का उपयोग करता है।
Dragonfly को सेल्फ-होस्ट करने से आपके ऐप्लिकेशंस को प्रति-ऑपरेशन लागत या कनेक्शन सीमाओं के बिना एक उच्च-प्रदर्शन कैश और डेटा स्ट्रक्चर स्टोर मिलता है। बिल्ट-इन HTTP एडमिन कंसोल सर्वर मेट्रिक्स और डायग्नोस्टिक्स प्रदान करता है जो किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकते हैं, साथ ही Redis CLI और हर Redis क्लाइंट लाइब्रेरी के साथ पूर्ण संगतता भी प्रदान करता है।
Dragonfly की मुख्य विशेषताएं
Redis API संगत
Redis के प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग करें — कोई भी ऐप जो Redis क्लाइंट लाइब्रेरी का उपयोग कर रहा है, वह केवल कनेक्शन स्ट्रिंग बदलकर ड्रैगनफ्लाई के साथ काम करता है।
25× Redis थ्रूपुट
मल्टी-थ्रेडेड शेयर्ड-नथिंग आर्किटेक्चर सभी CPU कोर का पूरा उपयोग करता है, जिससे यह उसी हार्डवेयर पर सिंगल-थ्रेडेड रेडिस की तुलना में प्रति सेकंड 25 गुना अधिक ऑपरेशन प्रदान करता है।
कम मेमरी उपयोग
नवीन डेटा संरचना कार्यान्वयन समान डेटासेट के लिए Redis की तुलना में मेमोरी खपत को 30% तक कम करते हैं, जिससे आप एक छोटे VPS पर अधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं।
बिल्ट-इन एडमिन कंसोल
HTTP एडमिन इंटरफ़ेस उसी पोर्ट पर सर्वर के आंकड़े, मेमोरी उपयोग और डायग्नोस्टिक्स प्रदान करता है, जो सीधे ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकते हैं।
Memcached संगत
यह Redis कमांड के अतिरिक्त Memcached टेक्स्ट प्रोटोकॉल कमांड को स्वीकार करता है, जो इसे दोनों कैशिंग सिस्टम के लिए एक साथ सीधा प्रतिस्थापन बनाता है।
आपको Dragonfly को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।