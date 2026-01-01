GeoNetwork एक मानकों पर आधारित, ओपन-सोर्स कैटलॉग एप्लिकेशन है जिसे संगठनों में स्थानिक रूप से संदर्भित संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। OSGeo फाउंडेशन के तहत विकसित, यह मेटाडेटा संपादन, फ़ेडरेटेड सर्च और एक एम्बेडेड मैप व्यूअर प्रदान करता है जो ISO 19115/19139, डब्लिन कोर, और OGC API रिकॉर्ड्स के साथ तुरंत काम करते हैं।

GeoNetwork को सेल्फ-होस्ट करना आपके अपने VPS पर संवेदनशील भू-स्थानिक डेटासेट, हार्वेस्टिंग क्रेडेंशियल और एक्सेस नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। यह टेम्पलेट रिलेशनल स्टोरेज के लिए PostGIS और तेज़ इंडेक्स्ड सर्च के लिए Elasticsearch को बंडल करता है, ताकि कैटलॉग बूट होते ही प्रोडक्शन-रेडी हो जाए।