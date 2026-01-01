एक क्लिक इंस्टॉलेशन में GeoNetwork डिप्लॉय करें।
भू-स्थानिक मेटाडेटा, डेटासेट और इंटरैक्टिव मैप सेवाओं को प्रबंधित करने के लिए ओपन-सोर्स कैटलॉग एप्लिकेशन।
GeoNetwork के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GeoNetwork के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GeoNetwork एक मानकों पर आधारित, ओपन-सोर्स कैटलॉग एप्लिकेशन है जिसे संगठनों में स्थानिक रूप से संदर्भित संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। OSGeo फाउंडेशन के तहत विकसित, यह मेटाडेटा संपादन, फ़ेडरेटेड सर्च और एक एम्बेडेड मैप व्यूअर प्रदान करता है जो ISO 19115/19139, डब्लिन कोर, और OGC API रिकॉर्ड्स के साथ तुरंत काम करते हैं।
GeoNetwork को सेल्फ-होस्ट करना आपके अपने VPS पर संवेदनशील भू-स्थानिक डेटासेट, हार्वेस्टिंग क्रेडेंशियल और एक्सेस नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। यह टेम्पलेट रिलेशनल स्टोरेज के लिए PostGIS और तेज़ इंडेक्स्ड सर्च के लिए Elasticsearch को बंडल करता है, ताकि कैटलॉग बूट होते ही प्रोडक्शन-रेडी हो जाए।
GeoNetwork की मुख्य विशेषताएं
स्थानिक मेटाडेटा कैटलॉग
ISO 19115/19139, डब्लिन कोर, और INSPIRE-अनुरूप रिकॉर्ड्स को बिल्ट-इन वैलिडेशन और टेम्पलेटेड एडिटिंग के साथ प्रबंधित करें।
फेडरेटेड हार्वेस्टिंग
CSW, OAI-PMH, WMS, WFS, और अन्य GeoNetwork नोड्स से निर्धारित शेड्यूल पर मेटाडेटा प्राप्त करें ताकि एक एकल डिस्कवरी लेयर का निर्माण हो सके।
Elasticsearch खोज
लाखों रिकॉर्ड में उप-सेकंड परिणाम प्रदान करने के लिए एक बंडल्ड Elasticsearch बैकएंड द्वारा संचालित पूर्ण-पाठ और पहलू-आधारित स्थानिक खोज।
एम्बेडेड मैप व्यूअर
एकीकृत OpenLayers-आधारित मैप क्लाइंट का उपयोग करके सीधे एक रिकॉर्ड से WMS, WMTS, और WFS परतों का पूर्वावलोकन करें।
OGC API रिकॉर्ड्स
कैटलॉग सामग्री को CSW 2.0.2 और आधुनिक OGC API रिकॉर्ड्स मानक के माध्यम से डाउनस्ट्रीम जियोपोर्टल एकीकरण के लिए प्रदर्शित करें।
PostGIS बैकएंड
PostGIS डेटाबेस के साथ आता है ताकि स्थानिक ज्यामिति, लिंक और एक्सेस नियम एक सिद्ध ओपन-सोर्स GIS इंजन में बने रहें।
आपको GeoNetwork को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।