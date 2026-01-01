मीली एक सेल्फ-होस्टेड रेसिपी मैनेजर है जो किसी भी वेबसाइट से एक क्लिक में रेसिपी इंपोर्ट करता है, विज्ञापनों और अनावश्यक सामग्री को हटाकर साफ, खोजने योग्य रेसिपी को आपके सर्वर पर स्थायी रूप से स्टोर करता है। यह रेसिपी को टैग और व्यंजन के अनुसार व्यवस्थित करता है, सर्विंग को स्वचालित रूप से स्केल करता है, और पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करता है — यह सब मोबाइल-फ्रेंडली कुकिंग मोड में।

मीली को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका रेसिपी संग्रह वेबसाइट बंद होने और प्लेटफ़ॉर्म बदलने के बाद भी सुरक्षित रहता है, परिवार के सभी सदस्य एक ही लाइब्रेरी तक पहुँच सकते हैं, और साप्ताहिक मील प्लानिंग बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के समेकित शॉपिंग लिस्ट जनरेट करती है।