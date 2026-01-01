1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Mealie डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड रेसिपी मैनेजर जो किसी भी URL से रेसिपी इंपोर्ट करता है और उन्हें खरीदारी सूचियों के साथ साप्ताहिक मील प्लान में बदल देता है।
Mealie के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mealie के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
मीली एक सेल्फ-होस्टेड रेसिपी मैनेजर है जो किसी भी वेबसाइट से एक क्लिक में रेसिपी इंपोर्ट करता है, विज्ञापनों और अनावश्यक सामग्री को हटाकर साफ, खोजने योग्य रेसिपी को आपके सर्वर पर स्थायी रूप से स्टोर करता है। यह रेसिपी को टैग और व्यंजन के अनुसार व्यवस्थित करता है, सर्विंग को स्वचालित रूप से स्केल करता है, और पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करता है — यह सब मोबाइल-फ्रेंडली कुकिंग मोड में।
मीली को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका रेसिपी संग्रह वेबसाइट बंद होने और प्लेटफ़ॉर्म बदलने के बाद भी सुरक्षित रहता है, परिवार के सभी सदस्य एक ही लाइब्रेरी तक पहुँच सकते हैं, और साप्ताहिक मील प्लानिंग बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के समेकित शॉपिंग लिस्ट जनरेट करती है।
Mealie की मुख्य विशेषताएं
एक-क्लिक इंपोर्ट
किसी भी रेसिपी का यूआरएल पेस्ट करें और मीली स्वचालित रूप से सामग्री और निर्देशों को निकालता है, जिससे मैन्युअल कॉपी करने में लगने वाले घंटों की बचत होती है।
भोजन योजना कैलेंडर
रेसिपी को साप्ताहिक कैलेंडर पर खींचें और सभी नियोजित भोजन के लिए एक संयुक्त खरीदारी सूची एक क्लिक में बनाएं।
रेसिपी स्केलिंग
सर्विंग साइज़ एडजस्ट करें और सभी सामग्री की मात्रा तुरंत फिर से गणना हो जाती है — किसी मैन्युअल गणना की आवश्यकता नहीं है।
घरेलू शेयरिंग
मल्टी-यूज़र सपोर्ट से परिवार का हर सदस्य एक ही रेसिपी लाइब्रेरी ब्राउज़ कर सकता है और भोजन योजना में योगदान दे सकता है।
स्थायी स्टोरेज
आपके VPS पर संग्रहीत रेसिपी तब भी उपलब्ध रहती हैं जब मूल वेबसाइटें बदल जाती हैं, सामग्री हटा देती हैं, या ऑफ़लाइन हो जाती हैं।
आपको Mealie को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।