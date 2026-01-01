Moodle दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस पर 236 देशों में 152,000+ साइटों पर 489 मिलियन उपयोगकर्ता भरोसा करते हैं। यह शिक्षकों और प्रशिक्षण टीमों को वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी उन्हें आवश्यकता है: कोर्स बनाना, क्विज़ और मूल्यांकन, पीयर रिव्यू, चर्चा फ़ोरम, ग्रेड प्रबंधन, और मोबाइल एक्सेस — यह सब एक ही सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म के तहत। WCAG 2.1 AA एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस और 2,000 से अधिक प्लगइन्स के साथ, Moodle K-12 स्कूलों से लेकर कॉर्पोरेट प्रशिक्षण विभागों तक किसी भी शिक्षण वातावरण के अनुकूल हो जाता है।

अपने VPS पर Moodle को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग शुल्क समाप्त हो जाते हैं और आपको कोर्स सामग्री और शिक्षार्थी डेटा का पूर्ण स्वामित्व मिलता है। आप कस्टम प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्रांडेड थीम लागू कर सकते हैं, और होस्टेड LMS प्रदाताओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बिना मौजूदा प्रमाणीकरण प्रणालियों के साथ एकीकृत कर सकते हैं।