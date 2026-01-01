एक क्लिक में मूडल डिप्लॉय करें।
दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स LMS, जिस पर 489 मिलियन उपयोगकर्ता ऑनलाइन कोर्स, असेसमेंट और ट्रेनिंग के लिए भरोसा करते हैं।
Moodle के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Moodle के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Moodle दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस पर 236 देशों में 152,000+ साइटों पर 489 मिलियन उपयोगकर्ता भरोसा करते हैं। यह शिक्षकों और प्रशिक्षण टीमों को वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी उन्हें आवश्यकता है: कोर्स बनाना, क्विज़ और मूल्यांकन, पीयर रिव्यू, चर्चा फ़ोरम, ग्रेड प्रबंधन, और मोबाइल एक्सेस — यह सब एक ही सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म के तहत। WCAG 2.1 AA एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस और 2,000 से अधिक प्लगइन्स के साथ, Moodle K-12 स्कूलों से लेकर कॉर्पोरेट प्रशिक्षण विभागों तक किसी भी शिक्षण वातावरण के अनुकूल हो जाता है।
अपने VPS पर Moodle को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग शुल्क समाप्त हो जाते हैं और आपको कोर्स सामग्री और शिक्षार्थी डेटा का पूर्ण स्वामित्व मिलता है। आप कस्टम प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्रांडेड थीम लागू कर सकते हैं, और होस्टेड LMS प्रदाताओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बिना मौजूदा प्रमाणीकरण प्रणालियों के साथ एकीकृत कर सकते हैं।
Moodle की मुख्य विशेषताएं
कोर्स बिल्डर
एक एकीकृत एडिटर में वीडियो, SCORM पैकेज, क्विज़, असाइनमेंट और इंटरैक्टिव गतिविधियों के समर्थन के साथ ड्रैग-एंड-ड्रॉप पाठ्यक्रम संगठन।
मूल्यांकन टूल्स
क्विज़, सहकर्मी मूल्यांकन, रूब्रिक-आधारित ग्रेडिंग, और स्वचालित फीडबैक प्रशिक्षकों को शिक्षार्थी की प्रगति का मूल्यांकन करने और उसे ट्रैक करने के लचीले तरीके देते हैं।
सहयोग विशेषताएं
चर्चा मंच, चैट रूम, विकी, और अंतर्निहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एकीकरण किसी भी पैमाने पर सक्रिय शिक्षण और समूह सहभागिता को सुगम बनाते हैं।
एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग
कस्टमाइज़ करने योग्य रिपोर्ट कोर्स पूरा होने, क्विज़ स्कोर और एंगेजमेंट मेट्रिक्स को ट्रैक करती हैं ताकि प्रशिक्षक संघर्षरत शिक्षार्थियों की जल्दी पहचान कर सकें।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
2,000 से अधिक प्लगइन्स गेमिफिकेशन, थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन, कस्टम गतिविधि प्रकार और विशेष मूल्यांकन प्रारूपों के साथ Moodle का विस्तार करते हैं।
आपको Moodle को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।