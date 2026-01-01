Vault पर 69% तक की छूट

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संवेदनशील क्रेडेंशियल और सर्टिफिकेट को सुरक्षित रूप से स्टोर करने, एक्सेस करने और रोटेट करने के लिए एक उद्योग-मानक सीक्रेट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म।

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599/माह
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64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799/माह
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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KVM 2
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Vault के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

HashiCorp Vault एक पहचान-आधारित सीक्रेट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में संवेदनशील डेटा — API कुंजियाँ, डेटाबेस पासवर्ड, प्रमाणपत्र और टोकन — पर नियंत्रण केंद्रीकृत करता है। कॉन्फ़िग फ़ाइलों और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में क्रेडेंशियल्स बिखेरने के बजाय, Vault हर एक्सेस इवेंट की पूर्ण ऑडिट लॉगिंग के साथ एक एकल विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है।

Vault ऑन-डिमांड जनरेट होने वाले और उपयोग के बाद स्वचालित रूप से रद्द किए जाने वाले डायनामिक सीक्रेट्स का समर्थन करता है, जिससे लीक हुए या लंबे समय तक चलने वाले क्रेडेंशियल्स से एक्सपोजर काफी कम हो जाता है। एक VPS पर Vault को सेल्फ-होस्ट करना आपके सीक्रेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है — किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास आपकी कुंजियों, ऑडिट ट्रेल्स या उन एप्लिकेशन तक पहुँच नहीं होती जिनकी वे सुरक्षा करते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Vault की मुख्य विशेषताएं

डायनामिक सीक्रेट्स

डेटाबेस और क्लाउड सेवाओं के लिए मांग पर अल्पकालिक क्रेडेंशियल जनरेट करें — कॉन्फ़िगर करने योग्य TTL के बाद स्वचालित रूप से रद्द कर दिए जाते हैं, जिससे लंबे समय तक लीक हुए रहस्यों से होने वाले जोखिम को खत्म किया जा सके।

एन्क्रिप्शन एक सेवा के रूप में

Vault API के माध्यम से एप्लिकेशन डेटा को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करें, क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों को सीधे प्रबंधित किए बिना, और आपके स्टोरेज लेयर में कोई बदलाव किए बिना संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखें।

पूरा ऑडिट लॉगिंग

प्रत्येक गुप्त रीड, राइट और डिलीट को पूरी पहचान और टाइमस्टैम्प विवरण के साथ लॉग किया जाता है, जिससे अनुपालन ऑडिट और घटना की जांच के लिए एक अपरिवर्तनीय ट्रेल मिलता है।

कई ऑथ तरीके

टोकन, ऐपरोल, GitHub, AWS IAM, या Kubernetes सर्विस अकाउंट्स के माध्यम से प्रमाणित करें, Vault को अपनी मौजूदा आइडेंटिटी और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में एकीकृत करके।

गुप्त लीजिंग और TTLs

सीक्रेट्स को टाइम-टू-लिव वैल्यूज़ के साथ जारी किया जाता है और उन्हें प्रोग्रामेटिकली रिन्यू या रिवोक किया जा सकता है, जिससे आपको वॉल्ट द्वारा मैनेज किए जाने वाले हर क्रेडेंशियल पर फाइन-ग्रेन्ड लाइफसाइकिल कंट्रोल मिलता है।

आपको Vault को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

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Vaultwarden

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Vaultwarden एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड पासवर्ड मैनेजर है जो Bitwarden के साथ संगत है।

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फ्लेक्सिबिलिटी और बहुमुखी प्रतिभा पर केंद्रित ओपन-सोर्स पहचान प्रदाता

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