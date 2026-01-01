HashiCorp Vault एक पहचान-आधारित सीक्रेट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में संवेदनशील डेटा — API कुंजियाँ, डेटाबेस पासवर्ड, प्रमाणपत्र और टोकन — पर नियंत्रण केंद्रीकृत करता है। कॉन्फ़िग फ़ाइलों और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में क्रेडेंशियल्स बिखेरने के बजाय, Vault हर एक्सेस इवेंट की पूर्ण ऑडिट लॉगिंग के साथ एक एकल विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है।

Vault ऑन-डिमांड जनरेट होने वाले और उपयोग के बाद स्वचालित रूप से रद्द किए जाने वाले डायनामिक सीक्रेट्स का समर्थन करता है, जिससे लीक हुए या लंबे समय तक चलने वाले क्रेडेंशियल्स से एक्सपोजर काफी कम हो जाता है। एक VPS पर Vault को सेल्फ-होस्ट करना आपके सीक्रेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है — किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास आपकी कुंजियों, ऑडिट ट्रेल्स या उन एप्लिकेशन तक पहुँच नहीं होती जिनकी वे सुरक्षा करते हैं।