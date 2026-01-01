Yuvomi एक ओपन-सोर्स फैमिली ऑर्गनाइज़र है जो कार्यों, साझा कैलेंडर, किराने की सूचियों, भोजन योजनाओं, व्यंजनों, बजट और घरेलू नोट्स को एक ही मोबाइल-फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेब ऐप में एक साथ लाता है। हर मॉड्यूल स्वतंत्र है, ताकि आप केवल उन्हीं हिस्सों का उपयोग कर सकें जो आपके घर के लिए उपयुक्त हैं और बाकी को अनदेखा कर सकें।

अपने स्वयं के VPS पर Yuvomi को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील घरेलू डेटा — शेड्यूल, रसीदें, संपर्क सूचियां, मेडिकल रिमाइंडर — को थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं से दूर रखता है। SQLite डेटाबेस रेस्ट पर वैकल्पिक AES-256 एन्क्रिप्शन का समर्थन करता है, और एक बिल्ट-इन शेड्यूलर स्वचालित बैकअप को संभालता है ताकि आपकी पारिवारिक जानकारी सुविधा छोड़े बिना निजी रहे।