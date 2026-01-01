1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Yuvomi डिप्लॉय करें।
कार्यों, कैलेंडर, भोजन, खरीदारी और घरेलू बजट के लिए एक मोबाइल-फर्स्ट ऐप में निजी स्व-होस्टेड परिवार योजनाकार।
Yuvomi के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Yuvomi के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Yuvomi एक ओपन-सोर्स फैमिली ऑर्गनाइज़र है जो कार्यों, साझा कैलेंडर, किराने की सूचियों, भोजन योजनाओं, व्यंजनों, बजट और घरेलू नोट्स को एक ही मोबाइल-फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेब ऐप में एक साथ लाता है। हर मॉड्यूल स्वतंत्र है, ताकि आप केवल उन्हीं हिस्सों का उपयोग कर सकें जो आपके घर के लिए उपयुक्त हैं और बाकी को अनदेखा कर सकें।
अपने स्वयं के VPS पर Yuvomi को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील घरेलू डेटा — शेड्यूल, रसीदें, संपर्क सूचियां, मेडिकल रिमाइंडर — को थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं से दूर रखता है। SQLite डेटाबेस रेस्ट पर वैकल्पिक AES-256 एन्क्रिप्शन का समर्थन करता है, और एक बिल्ट-इन शेड्यूलर स्वचालित बैकअप को संभालता है ताकि आपकी पारिवारिक जानकारी सुविधा छोड़े बिना निजी रहे।
Yuvomi की मुख्य विशेषताएं
साझा परिवार प्लानर
बहु-उपयोगकर्ता असाइनमेंट और सूचनाओं के साथ, घर के सभी सदस्यों के बीच कार्यों, कैलेंडर, भोजन और खरीदारी की सूचियों का समन्वय करें।
पहले मोबाइल PWA
नेटिव-फीलिंग प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में फोन और टैबलेट पर इंस्टॉल होता है, जिसमें चलते-फिरते घरेलू प्रबंधन के लिए ऑफलाइन-सक्षम दृश्य होते हैं।
कैलेंडर इंटीग्रेशन
गूगल कैलेंडर, कैलडेव के माध्यम से आईक्लाउड, ऐप्पल डिवाइस और आईसीएस सब्सक्रिप्शन के साथ सिंक करें ताकि आप अपने सभी मौजूदा शेड्यूल को एक ही जगह पर रख सकें।
एन्क्रिप्टेड एसक्यूलाइट स्टोर
वैकल्पिक SQLCipher AES-256 एन्क्रिप्शन संग्रहीत घरेलू डेटा की सुरक्षा करता है, और निर्धारित बैकअप किसी भी WebDAV गंतव्य पर मिरर कर सकते हैं।
मॉड्यूलर घरेलू टूलकिट
आपको केवल वही मॉड्यूल सक्षम करें जिनकी आपको आवश्यकता है — बजट, भोजन योजना, रेसिपी, जन्मदिन, संपर्क, दस्तावेज़, या हाउसकीपिंग — और बाकी को छोड़ दें।
निजी और ट्रैकर-मुक्त
कोई थर्ड-पार्टी ट्रैकर नहीं, कोई टेलीमेट्री नहीं, और एक MIT लाइसेंस आपके परिवार के डेटा को आपके VPS पर पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है।
आपको Yuvomi को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।