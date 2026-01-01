Wingfit एक मिनिमालिस्टिक सेल्फ-होस्टेड फिटनेस ट्रैकिंग ऐप्लिकेशन है जो सरलता और गोपनीयता पर केंद्रित है। यह विज्ञापनों, सब्सक्रिप्शन या थर्ड-पार्टी सेवाओं के साथ डेटा साझा किए बिना वर्कआउट लॉग करने, एक्सरसाइज सेट्स और रेप्स को ट्रैक करने और समय के साथ व्यक्तिगत फिटनेस प्रगति की निगरानी करने के लिए एक साफ-सुथरा इंटरफेस प्रदान करता है।

VPS पर Wingfit को सेल्फ-होस्ट करना आपके सभी फिटनेस डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह से निजी रखता है। हल्के सिंगल-सर्विस डिप्लॉयमेंट को किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे सेटअप त्वरित और रखरखाव न्यूनतम हो जाता है, जबकि आपको एक स्थायी फिटनेस लॉग प्रदान करता है जिसे किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है।