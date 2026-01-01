1-क्लिक में Wingfit डिप्लॉय करें।
वर्कआउट लॉग करने, एक्सरसाइज़ ट्रैक करने और व्यक्तिगत प्रगति को निजी तौर पर मॉनिटर करने के लिए न्यूनतम ओपन-सोर्स फिटनेस ऐप।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Wingfit के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Wingfit एक मिनिमालिस्टिक सेल्फ-होस्टेड फिटनेस ट्रैकिंग ऐप्लिकेशन है जो सरलता और गोपनीयता पर केंद्रित है। यह विज्ञापनों, सब्सक्रिप्शन या थर्ड-पार्टी सेवाओं के साथ डेटा साझा किए बिना वर्कआउट लॉग करने, एक्सरसाइज सेट्स और रेप्स को ट्रैक करने और समय के साथ व्यक्तिगत फिटनेस प्रगति की निगरानी करने के लिए एक साफ-सुथरा इंटरफेस प्रदान करता है।
VPS पर Wingfit को सेल्फ-होस्ट करना आपके सभी फिटनेस डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह से निजी रखता है। हल्के सिंगल-सर्विस डिप्लॉयमेंट को किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे सेटअप त्वरित और रखरखाव न्यूनतम हो जाता है, जबकि आपको एक स्थायी फिटनेस लॉग प्रदान करता है जिसे किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है।
Wingfit की मुख्य विशेषताएं
वर्कआउट लॉगिंग
व्यक्तिगत व्यायामों को सेट्स, रेप्स और वज़न के साथ रिकॉर्ड करें ताकि हर प्रशिक्षण सत्र का एक पूरा रिकॉर्ड बन सके।
प्रगति ट्रैकिंग
फिटनेस की प्रगति को मापने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए समय के साथ ताकत और वॉल्यूम के रुझानों की निगरानी करें।
गोपनीयता पर केंद्रित डिज़ाइन
आपका सारा फिटनेस डेटा आपके वीपीएस पर ही रहता है, किसी तीसरे पक्ष के क्लाउड सिंक, एनालिटिक्स या विज्ञापन के बिना।
लाइटवेट डिप्लॉयमेंट
न्यूनतम संसाधन आवश्यकताओं वाला सिंगल-सर्विस कंटेनर Wingfit को अन्य ऐप्स के साथ चलाना आसान बनाता है।
आपको Wingfit को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।