Zabbix एक एंटरप्राइज़-क्लास ओपन-सोर्स मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है जिस पर NASA, Salesforce और हज़ारों संगठन नेटवर्क, सर्वर, वर्चुअल मशीन, कंटेनर और क्लाउड सेवाओं के स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए भरोसा करते हैं। एक सिंगल Zabbix इंस्टेंस एजेंट्स, SNMP, IPMI, JMX, HTTP चेक और कस्टम स्क्रिप्ट्स के माध्यम से प्रति सेकंड हज़ारों मेट्रिक्स एकत्र कर सकता है, फिर टेम्पलेटेड ट्रिगर्स, एस्केलेशन रूल्स और रिच डैशबोर्ड्स के माध्यम से विसंगतियों को उजागर कर सकता है।

अपने खुद के VPS पर Zabbix को सेल्फ-होस्ट करने से आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर हर मेट्रिक, इवेंट और क्रेडेंशियल रहता है, जिसमें कोई प्रति-होस्ट लाइसेंसिंग शुल्क या डेटा इग्रेस शुल्क नहीं होता है। बंडल किया गया PostgreSQL डेटाबेस और Zabbix एजेंट आपको एक पूर्ण मॉनिटरिंग स्टैक प्रदान करते हैं जो डिप्लॉयमेंट खत्म होते ही होस्ट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए तैयार है।