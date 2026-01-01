एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Zabbix डिप्लॉय करें।
नेटवर्क, सर्वर, एप्लिकेशन और क्लाउड सेवाओं के लिए एंटरप्राइज़-ग्रेड ओपन-सोर्स मॉनिटरिंग एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म में।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Zabbix के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Zabbix एक एंटरप्राइज़-क्लास ओपन-सोर्स मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है जिस पर NASA, Salesforce और हज़ारों संगठन नेटवर्क, सर्वर, वर्चुअल मशीन, कंटेनर और क्लाउड सेवाओं के स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए भरोसा करते हैं। एक सिंगल Zabbix इंस्टेंस एजेंट्स, SNMP, IPMI, JMX, HTTP चेक और कस्टम स्क्रिप्ट्स के माध्यम से प्रति सेकंड हज़ारों मेट्रिक्स एकत्र कर सकता है, फिर टेम्पलेटेड ट्रिगर्स, एस्केलेशन रूल्स और रिच डैशबोर्ड्स के माध्यम से विसंगतियों को उजागर कर सकता है।
अपने खुद के VPS पर Zabbix को सेल्फ-होस्ट करने से आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर हर मेट्रिक, इवेंट और क्रेडेंशियल रहता है, जिसमें कोई प्रति-होस्ट लाइसेंसिंग शुल्क या डेटा इग्रेस शुल्क नहीं होता है। बंडल किया गया PostgreSQL डेटाबेस और Zabbix एजेंट आपको एक पूर्ण मॉनिटरिंग स्टैक प्रदान करते हैं जो डिप्लॉयमेंट खत्म होते ही होस्ट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए तैयार है।
Zabbix की मुख्य विशेषताएं
एजेंट और एजेंटलेस
प्रत्येक मॉनिटर किए गए डिवाइस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना, नेटिव ज़ैबिक्स एजेंटों, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet, और HTTP जांचों के माध्यम से मेट्रिक्स एकत्र करें।
ऑटो-डिस्कवरी
होस्ट, नेटवर्क इंटरफेस, सेवाएं और वर्चुअल मशीनें स्वचालित रूप से खोजें और मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन के बिना मॉनिटरिंग टेम्पलेट्स लागू करें।
लचीला अलर्टिंग
एस्केलेशन नियम परिभाषित करें और गंभीरता और प्राप्तकर्ता के आधार पर स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, पेजड्यूटी, ईमेल, एसएमएस और वेबहुक्स पर सूचनाएं भेजें।
टेम्पलेट-आधारित मॉनिटरिंग
सैकड़ों पहले से तैयार टेम्पलेट्स डेटाबेस, वेब सर्वर, Kubernetes, AWS, VMware, और नेटवर्क गियर को कवर करते हैं ताकि नए होस्ट्स को ऑनबोर्ड करना घंटों का नहीं, बल्कि मिनटों का काम हो।
अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड
NOC ऑपरेटरों, डेवलपर्स, या कार्यकारी हितधारकों के अनुरूप ग्राफ़, मैप्स, टॉप होस्ट्स विजेट्स और SLA रिपोर्ट के साथ डैशबोर्ड बनाएं।
दीर्घकालिक मेट्रिक्स
ऐतिहासिक डेटा और एकत्रित रुझानों को PostgreSQL में संग्रहित करें ताकि वर्षों की क्षमता योजना, घटना के बाद की समीक्षा और अनुपालन रिपोर्टिंग की जा सके।
आपको Zabbix को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।