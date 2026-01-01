Mailpit डेवलपर्स के लिए बनाया गया एक ओपन-सोर्स ईमेल टेस्टिंग और डीबगिंग टूल है। यह एक बिल्ट-इन SMTP सर्वर चलाता है जो आपके एप्लिकेशन से सभी आउटगोइंग ईमेल को इंटरसेप्ट करता है और कैप्चर किए गए मैसेज को एक साफ, सर्च करने योग्य वेब इनबॉक्स में दिखाता है — बिना वास्तविक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजे। यह डेवलपमेंट और स्टेजिंग एनवायरनमेंट में ईमेल नोटिफिकेशन फ्लो को टेस्ट करना, ईमेल टेम्पलेट्स पर इटरेट करना और SMTP कॉन्फ़िगरेशन को वेरिफाई करना सुरक्षित बनाता है।

Mailpit, MailHog (जो अब मेंटेन नहीं किया जाता है) का आधुनिक, सक्रिय रूप से मेंटेन किया गया विकल्प है। यह एक सिंगल लाइटवेट बाइनरी के रूप में आता है जिसमें एक तेज़ SQLite-समर्थित मैसेज स्टोर, फुल-टेक्स्ट सर्च, HTML ईमेल रेंडरिंग, एक REST API, और वैकल्पिक SMTP और UI ऑथेंटिकेशन शामिल है — यह सब नगण्य मेमोरी फुटप्रिंट के साथ।