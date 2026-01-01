1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Mailpit डिप्लॉय करें।
हल्का ईमेल टेस्टिंग टूल जो SMTP मैसेज कैप्चर करता है और उन्हें ब्राउज़र-आधारित इनबॉक्स में दिखाता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mailpit के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mailpit डेवलपर्स के लिए बनाया गया एक ओपन-सोर्स ईमेल टेस्टिंग और डीबगिंग टूल है। यह एक बिल्ट-इन SMTP सर्वर चलाता है जो आपके एप्लिकेशन से सभी आउटगोइंग ईमेल को इंटरसेप्ट करता है और कैप्चर किए गए मैसेज को एक साफ, सर्च करने योग्य वेब इनबॉक्स में दिखाता है — बिना वास्तविक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजे। यह डेवलपमेंट और स्टेजिंग एनवायरनमेंट में ईमेल नोटिफिकेशन फ्लो को टेस्ट करना, ईमेल टेम्पलेट्स पर इटरेट करना और SMTP कॉन्फ़िगरेशन को वेरिफाई करना सुरक्षित बनाता है।
Mailpit, MailHog (जो अब मेंटेन नहीं किया जाता है) का आधुनिक, सक्रिय रूप से मेंटेन किया गया विकल्प है। यह एक सिंगल लाइटवेट बाइनरी के रूप में आता है जिसमें एक तेज़ SQLite-समर्थित मैसेज स्टोर, फुल-टेक्स्ट सर्च, HTML ईमेल रेंडरिंग, एक REST API, और वैकल्पिक SMTP और UI ऑथेंटिकेशन शामिल है — यह सब नगण्य मेमोरी फुटप्रिंट के साथ।
Mailpit की मुख्य विशेषताएं
SMTP ईमेल कैप्चर
एक ड्रॉप-इन SMTP सर्वर के रूप में कार्य करता है जो किसी भी एप्लिकेशन से भेजे गए मेल को रोकता है, जिससे डेवलपमेंट के दौरान वास्तविक ईमेल एड्रेस पर गलती से डिलीवरी होने से रोका जा सके।
ब्राउज़र-आधारित इनबॉक्स
एक रिस्पॉन्सिव वेब UI में, पूर्ण HTML रेंडरिंग, सोर्स व्यू और मोबाइल-फ्रेंडली लेआउट के साथ, सभी कैप्चर किए गए संदेशों को देखें, खोजें और जांचें।
REST API पहुँच
दस्तावेजित REST API के माध्यम से संदेशों को प्रोग्रामेटिक रूप से क्वेरी करें, हटाएँ और प्रबंधित करें, जो स्वचालित परीक्षण सूट और CI/CD पाइपलाइनों के साथ एकीकरण को सक्षम बनाता है।
फुल-टेक्स्ट सर्च
विषय पंक्तियों, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पतों, और संदेश के मुख्य भाग में खोजें ताकि परीक्षण के दौरान विशिष्ट ईमेल को तुरंत खोजा जा सके।
संदेश टैगिंग
संदेशों को प्रकार के अनुसार स्वचालित रूप से टैग करें — HTML, अटैचमेंट, इनलाइन इमेज — बड़ी संख्या में टेस्ट ईमेल में तीव्र दृश्य फ़िल्टरिंग के लिए।
आपको Mailpit को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।