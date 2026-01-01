OpenVPN Access Server को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
एंटरप्राइज़-ग्रेड SSL VPN सर्वर, जिसमें वेब एडमिन कंसोल, सेल्फ-सर्विस क्लाइंट पोर्टल और सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म के लिए सपोर्ट शामिल है।
OpenVPN Access Server के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenVPN Access Server के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenVPN Access Server युद्ध-परीक्षित ओपन-सोर्स OpenVPN प्रोटोकॉल पर निर्मित एक व्यावसायिक-ग्रेड VPN समाधान है। यह एक शक्तिशाली वेब-आधारित एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस, स्वचालित क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन और मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जोड़ता है ताकि किसी भी संगठन के लिए एक सुरक्षित VPN को डिप्लॉय करना सुलभ हो सके। इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से दो मुफ्त एक साथ कनेक्शन शामिल हैं, और बड़े टीमों के लिए लाइसेंसिंग उपलब्ध है।
अपने स्वयं के VPS पर Access Server को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक समर्पित स्टैटिक IP एड्रेस, एन्क्रिप्शन कीज़ और एक्सेस पॉलिसीज़ पर पूर्ण नियंत्रण, और अन्य संगठनों के साथ कोई साझा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देता है। होस्टेड VPN सेवाओं के विपरीत, आपका ट्रैफ़िक कभी भी किसी तीसरे पक्ष से होकर नहीं गुजरता है — जिससे यह सख्त सुरक्षा या कंप्लायंस आवश्यकताओं वाले व्यवसायों के लिए सही विकल्प बन जाता है।
OpenVPN Access Server की मुख्य विशेषताएं
वेब एडमिन कंसोल
उपयोगकर्ताओं, प्रमाणीकरण, नेटवर्किंग और उन्नत वीपीएन सेटिंग्स को कमांड लाइन को छुए बिना एक व्यापक ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से कॉन्फ़िगर करें।
एक क्लिक में क्लाइंट डाउनलोड
सेल्फ-सर्विस क्लाइंट पोर्टल उपयोगकर्ताओं को Windows, macOS, Linux, iOS, और Android के लिए प्री-कॉन्फ़िगर किए गए VPN क्लाइंट्स को एक क्लिक में डाउनलोड करने की सुविधा देता है।
लचीला प्रमाणीकरण
स्थानीय खातों, LDAP, RADIUS, SAML, और PAM का समर्थन करता है ताकि Access Server आपके मौजूदा पहचान इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ बिना दोहरा उपयोगकर्ता प्रबंधन के एकीकृत हो सके।
बारीक ऐक्सेस नियंत्रण
प्रति-उपयोगकर्ता और प्रति-समूह नेटवर्क नीतियां आपको यह प्रतिबंधित करने देती हैं कि प्रत्येक उपयोगकर्ता किन संसाधनों तक पहुँच सकता है, जिससे आपके नेटवर्क पर न्यूनतम-विशेषाधिकार पहुँच लागू होती है।
स्प्लिट टनलिंग
वीपीएन के माध्यम से केवल विशिष्ट ट्रैफ़िक को रूट करें, जबकि अन्य ट्रैफ़िक को सीधे स्थानीय कनेक्शन का उपयोग करने दें, जिससे दूरस्थ कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और प्रदर्शन के बीच संतुलन बना रहे।
आपको OpenVPN Access Server को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।