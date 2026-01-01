OpenVPN Access Server युद्ध-परीक्षित ओपन-सोर्स OpenVPN प्रोटोकॉल पर निर्मित एक व्यावसायिक-ग्रेड VPN समाधान है। यह एक शक्तिशाली वेब-आधारित एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस, स्वचालित क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन और मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जोड़ता है ताकि किसी भी संगठन के लिए एक सुरक्षित VPN को डिप्लॉय करना सुलभ हो सके। इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से दो मुफ्त एक साथ कनेक्शन शामिल हैं, और बड़े टीमों के लिए लाइसेंसिंग उपलब्ध है।

अपने स्वयं के VPS पर Access Server को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक समर्पित स्टैटिक IP एड्रेस, एन्क्रिप्शन कीज़ और एक्सेस पॉलिसीज़ पर पूर्ण नियंत्रण, और अन्य संगठनों के साथ कोई साझा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देता है। होस्टेड VPN सेवाओं के विपरीत, आपका ट्रैफ़िक कभी भी किसी तीसरे पक्ष से होकर नहीं गुजरता है — जिससे यह सख्त सुरक्षा या कंप्लायंस आवश्यकताओं वाले व्यवसायों के लिए सही विकल्प बन जाता है।