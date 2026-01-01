1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ProjectSend डिप्लॉय करें।
एजेंसियों और व्यवसायों के लिए प्रति-ग्राहक खातों, डाउनलोड ट्रैकिंग और विस्तृत एक्सेस नियंत्रण के साथ पेशेवर ग्राहक-केंद्रित फ़ाइल साझाकरण प्लेटफ़ॉर्म।
ProjectSend के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ProjectSend के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ProjectSend एक ओपन-सोर्स फ़ाइल डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म है जो उन व्यवसायों के लिए बनाया गया है जिन्हें जनता के बजाय विशिष्ट ग्राहकों के साथ फ़ाइलें साझा करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक ग्राहक को अपना लॉगिन मिलता है और वह केवल उन्हें असाइन की गई फ़ाइलें देखता है, जबकि प्रशासक हर डाउनलोड को ट्रैक करते हैं, संवेदनशील सामग्री पर समाप्ति तिथियां निर्धारित करते हैं, और जब प्राप्तकर्ता नए अपलोड तक पहुंचते हैं तो सूचनाएं प्राप्त करते हैं — जिससे सामान्य क्लाउड स्टोरेज लिंक के लिए एक जवाबदेह, ब्रांडेड विकल्प तैयार होता है।
अपने VPS पर ProjectSend होस्ट करने से गोपनीय ग्राहक फ़ाइलें — अनुबंध, वित्तीय दस्तावेज़, डिज़ाइन एसेट — ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के, कोई स्टोरेज सीमा नहीं होती है, और आपके व्यवसाय की पहचान से मेल खाने के लिए ब्रांडिंग को कस्टमाइज़ करने की क्षमता मिलती है।
ProjectSend की मुख्य विशेषताएं
प्रति ग्राहक खाते
प्रत्येक ग्राहक को एक समर्पित लॉगिन मिलता है और वह केवल वही फ़ाइलें देख पाता है जो उन्हें असाइन की गई हैं, जिससे प्रत्येक संबंध निजी और व्यवस्थित रहता है, बिना किसी साझा सार्वजनिक लिंक के।
डाउनलोड ट्रैकिंग
विस्तृत गतिविधि लॉग ठीक-ठीक दिखाते हैं कि किसने कौन सी फ़ाइल कब डाउनलोड की, जिससे अनुपालन के लिए डिलीवरी का प्रमाण मिलता है और "क्या आपको यह मिला?" जैसे ईमेल कम होते हैं।
समाप्ति तिथियां
संवेदनशील दस्तावेज़ों पर स्वचालित समाप्ति सेट करें ताकि एक निर्धारित अवधि के बाद पहुंच रद्द हो जाए, जिससे मैन्युअल सफाई के बिना जोखिम कम हो सके।
ईमेल नोटिफिकेशंस
जब नई फ़ाइलें उपलब्ध होती हैं तो ग्राहक स्वचालित ईमेल प्राप्त करते हैं, जिससे प्रत्येक अपलोड के बाद उन्हें अलग से सूचित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
कस्टम ब्रांडिंग
कस्टमाइज़ेबल थीम्स और लोगो एक पेशेवर, व्हाइट-लेबल फाइल पोर्टल प्रस्तुत करते हैं जो किसी सामान्य सेवा के बजाय आपकी एजेंसी या व्यावसायिक पहचान को दर्शाता है।
आपको ProjectSend को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।