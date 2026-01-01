ProjectSend एक ओपन-सोर्स फ़ाइल डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म है जो उन व्यवसायों के लिए बनाया गया है जिन्हें जनता के बजाय विशिष्ट ग्राहकों के साथ फ़ाइलें साझा करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक ग्राहक को अपना लॉगिन मिलता है और वह केवल उन्हें असाइन की गई फ़ाइलें देखता है, जबकि प्रशासक हर डाउनलोड को ट्रैक करते हैं, संवेदनशील सामग्री पर समाप्ति तिथियां निर्धारित करते हैं, और जब प्राप्तकर्ता नए अपलोड तक पहुंचते हैं तो सूचनाएं प्राप्त करते हैं — जिससे सामान्य क्लाउड स्टोरेज लिंक के लिए एक जवाबदेह, ब्रांडेड विकल्प तैयार होता है।

अपने VPS पर ProjectSend होस्ट करने से गोपनीय ग्राहक फ़ाइलें — अनुबंध, वित्तीय दस्तावेज़, डिज़ाइन एसेट — ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के, कोई स्टोरेज सीमा नहीं होती है, और आपके व्यवसाय की पहचान से मेल खाने के लिए ब्रांडिंग को कस्टमाइज़ करने की क्षमता मिलती है।