OpenCloud फाइल सिंक्रोनाइज़ेशन, शेयरिंग और टीम सहयोग के लिए एक आधुनिक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है। परफॉरमेंस और न्यूनतम रिसोर्स फुटप्रिंट के लिए Go में निर्मित, यह थर्ड-पार्टी सेवाओं या वेंडर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता के बिना एक प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज अनुभव प्रदान करता है। लेगेसी फाइल सिंक सॉल्यूशंस के विपरीत, OpenCloud में एक बिल्ट-इन आइडेंटिटी प्रोवाइडर शामिल है ताकि यह एक सिंगल कंटेनर के रूप में चले, जिसमें किसी बाहरी डेटाबेस या LDAP सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है।

अपने स्वयं के VPS पर OpenCloud को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपनी फाइलों और सहयोग डेटा पर पूर्ण संप्रभुता देता है। दस्तावेज़, फ़ोटो, साझा फ़ोल्डर और उपयोगकर्ता खाते सभी आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं — बिना किसी प्लेटफॉर्म-लगाए गए स्टोरेज लिमिट के और आपके डेटा एक्सेस से जुड़ी कोई सदस्यता नहीं।