एक क्लिक इंस्टॉलेशन में OpenCloud डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स फाइल सिंक, शेयरिंग और कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म — Nextcloud और Google Drive का एक संप्रभु विकल्प।
OpenCloud के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenCloud के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenCloud फाइल सिंक्रोनाइज़ेशन, शेयरिंग और टीम सहयोग के लिए एक आधुनिक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है। परफॉरमेंस और न्यूनतम रिसोर्स फुटप्रिंट के लिए Go में निर्मित, यह थर्ड-पार्टी सेवाओं या वेंडर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता के बिना एक प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज अनुभव प्रदान करता है। लेगेसी फाइल सिंक सॉल्यूशंस के विपरीत, OpenCloud में एक बिल्ट-इन आइडेंटिटी प्रोवाइडर शामिल है ताकि यह एक सिंगल कंटेनर के रूप में चले, जिसमें किसी बाहरी डेटाबेस या LDAP सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है।
अपने स्वयं के VPS पर OpenCloud को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपनी फाइलों और सहयोग डेटा पर पूर्ण संप्रभुता देता है। दस्तावेज़, फ़ोटो, साझा फ़ोल्डर और उपयोगकर्ता खाते सभी आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं — बिना किसी प्लेटफॉर्म-लगाए गए स्टोरेज लिमिट के और आपके डेटा एक्सेस से जुड़ी कोई सदस्यता नहीं।
OpenCloud की मुख्य विशेषताएं
सिंगल-कंटेनर डिप्लॉयमेंट
अंतर्निहित पहचान प्रबंधन का मतलब है कि OpenCloud एक कंटेनर के रूप में डिप्लॉय होता है, जिसके लिए किसी बाहरी डेटाबेस या LDAP सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है।
फ़ाइल सिंक और शेयरिंग
फ़ाइलों को डेस्कटॉप और मोबाइल क्लाइंट्स पर सिंक करें, और फ़ोल्डरों या व्यक्तिगत फ़ाइलों को बारीक अनुमति नियंत्रणों के साथ साझा करें।
वेबडीएवी और कैलडीएवी पहुँच
अपने स्टोरेज को WebDAV के माध्यम से नेटवर्क ड्राइव के रूप में माउंट करें और CalDAV और CardDAV प्रोटोकॉल के माध्यम से कैलेंडर और संपर्कों को प्रबंधित करें।
डेस्कटॉप और मोबाइल क्लाइंट
Windows, macOS, Linux, iOS और Android के लिए आधिकारिक सिंक क्लाइंट आपकी सभी डिवाइसों पर फ़ाइलों को उपलब्ध रखते हैं।
कोलाब्रा ऑफिस एकीकरण
Collabora Online जोड़ें ताकि आप अपने फ़ाइल मैनेजर को छोड़े बिना दस्तावेज़ों, स्प्रेडशीटों और प्रस्तुतियों का ब्राउज़र-आधारित संपादन कर सकें।
विस्तृत पासवर्ड नीतियां
न्यूनतम लंबाई, वर्ण वर्ग की आवश्यकताओं, और एक प्रतिबंधित-पासवर्ड सूची को लागू करें ताकि संगठनात्मक सुरक्षा मानकों को पूरा किया जा सके।
आपको OpenCloud को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।