Dittofeed Braze और Iterable का एक ओपन-सोर्स विकल्प है, जिसे उन प्रोडक्ट और मार्केटिंग टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें प्रति-मैसेज मूल्य निर्धारण के बिना ग्राहक मैसेजिंग पर पूरा नियंत्रण चाहिए। यह आपको उपयोगकर्ता के व्यवहार से ट्रिगर होने वाले स्वचालित जर्नी फ्लो डिज़ाइन करने देता है — जैसे ऑनबोर्डिंग सीक्वेंस, री-एंगेजमेंट कैंपेन, ट्रांज़ैक्शनल अलर्ट, और बहुत कुछ — ईमेल, SMS, WhatsApp, Slack, और मोबाइल पुश चैनलों पर।

Dittofeed को सेल्फ-होस्ट करने से सभी ग्राहक इवेंट डेटा, संपर्क सूचियाँ और मैसेजिंग हिस्ट्री आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है। आप प्रति-सीट और प्रति-मैसेज शुल्क से बचते हैं, जबकि आपके डेटा वेयरहाउस के साथ सीधे इंटीग्रेट करने, अपने ईमेल प्रोवाइडर को कनेक्ट करने, और डेटा रेज़िडेंसी आवश्यकताओं का पालन करने की क्षमता बनी रहती है।