1-क्लिक में Dittofeed डिप्लॉय करें।
ईमेल, एसएमएस, स्लैक, और मोबाइल पुश के माध्यम से स्वचालित मल्टी-चैनल मैसेजिंग के लिए ओपन-सोर्स ग्राहक सहभागिता प्लेटफॉर्म।
Dittofeed के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dittofeed के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dittofeed Braze और Iterable का एक ओपन-सोर्स विकल्प है, जिसे उन प्रोडक्ट और मार्केटिंग टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें प्रति-मैसेज मूल्य निर्धारण के बिना ग्राहक मैसेजिंग पर पूरा नियंत्रण चाहिए। यह आपको उपयोगकर्ता के व्यवहार से ट्रिगर होने वाले स्वचालित जर्नी फ्लो डिज़ाइन करने देता है — जैसे ऑनबोर्डिंग सीक्वेंस, री-एंगेजमेंट कैंपेन, ट्रांज़ैक्शनल अलर्ट, और बहुत कुछ — ईमेल, SMS, WhatsApp, Slack, और मोबाइल पुश चैनलों पर।
Dittofeed को सेल्फ-होस्ट करने से सभी ग्राहक इवेंट डेटा, संपर्क सूचियाँ और मैसेजिंग हिस्ट्री आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है। आप प्रति-सीट और प्रति-मैसेज शुल्क से बचते हैं, जबकि आपके डेटा वेयरहाउस के साथ सीधे इंटीग्रेट करने, अपने ईमेल प्रोवाइडर को कनेक्ट करने, और डेटा रेज़िडेंसी आवश्यकताओं का पालन करने की क्षमता बनी रहती है।
Dittofeed की मुख्य विशेषताएं
यात्रा स्वचालन
यूज़र इवेंट्स, टाइम डिले, या सेगमेंट मेंबरशिप द्वारा ट्रिगर होने वाले मल्टी-स्टेप मैसेज फ्लो को विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर का उपयोग करके डिज़ाइन करें।
मल्टी-चैनल वितरण
ईमेल, एसएमएस, मोबाइल पुश, व्हाट्सएप और स्लैक के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म से संदेश भेजें, प्रत्येक चैनल के लिए अलग-अलग प्रोवाइडर को मैनेज किए बिना।
व्यवहारिक विभाजन
सही समय पर सही यूज़र्स को टारगेट करने के लिए, रीयल-टाइम यूज़र इवेंट्स और प्रॉपर्टीज़ से डायनामिक ऑडियंस सेगमेंट बनाएं।
टेम्पलेट लाइब्रेरी
रिच एडिटर के साथ मैसेज टेम्पलेट्स बनाएं और उनका वर्ज़न करें, फिर उन्हें कई जर्नी और कैंपेन में दोबारा इस्तेमाल करें।
वितरण एनालिटिक्स
मैसेजिंग को समय के साथ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, प्रत्येक जर्नी और चैनल के ओपन रेट, क्लिक रेट, कन्वर्ज़न और डिलीवरी एरर को ट्रैक करें।
आपको Dittofeed को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।