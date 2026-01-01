Yucca एक सेल्फ-होस्टेड नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) है जिसे किसी भी पैमाने पर IP कैमरों को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कुछ होम सिक्योरिटी कैमरों से लेकर हजारों एंटरप्राइज़ स्ट्रीम तक। यह RTSP, ONVIF और सामान्य IP कैमरा प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जो वेब इंटरफ़ेस और Android ऐप के माध्यम से लाइव व्यूइंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक प्रदान करता है।

VPS पर Yucca को सेल्फ-होस्ट करना सभी कैमरा फुटेज को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बिना किसी क्लाउड स्टोरेज शुल्क या थर्ड-पार्टी एक्सेस के। ईमेल अलर्ट के साथ मोशन डिटेक्शन, मॉनिटरिंग के लिए Prometheus मेट्रिक्स और स्केलेबल आर्किटेक्चर इसे होम सिक्योरिटी, रिटेल मॉनिटरिंग और छोटे बिज़नेस के वातावरण के लिए एक व्यावहारिक सर्विलांस सॉल्यूशन बनाते हैं।