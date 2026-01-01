1-क्लिक इंस्टॉलेशन में यूका डिप्लॉय करें।
आईपी कैमरों के लिए सेल्फ-होस्टेड एनवीआर, मोशन डिटेक्शन, आरटीएसपी/ओएनवीआईएफ सपोर्ट और लाइव तथा रिकॉर्डेड फुटेज के लिए वेब यूआई के साथ।
Yucca के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Yucca के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Yucca एक सेल्फ-होस्टेड नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) है जिसे किसी भी पैमाने पर IP कैमरों को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कुछ होम सिक्योरिटी कैमरों से लेकर हजारों एंटरप्राइज़ स्ट्रीम तक। यह RTSP, ONVIF और सामान्य IP कैमरा प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जो वेब इंटरफ़ेस और Android ऐप के माध्यम से लाइव व्यूइंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक प्रदान करता है।
VPS पर Yucca को सेल्फ-होस्ट करना सभी कैमरा फुटेज को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बिना किसी क्लाउड स्टोरेज शुल्क या थर्ड-पार्टी एक्सेस के। ईमेल अलर्ट के साथ मोशन डिटेक्शन, मॉनिटरिंग के लिए Prometheus मेट्रिक्स और स्केलेबल आर्किटेक्चर इसे होम सिक्योरिटी, रिटेल मॉनिटरिंग और छोटे बिज़नेस के वातावरण के लिए एक व्यावहारिक सर्विलांस सॉल्यूशन बनाते हैं।
Yucca की मुख्य विशेषताएं
RTSP और ONVIF समर्थन
किसी भी IP कैमरे को कनेक्ट करें जो RTSP या ONVIF प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जिसमें अधिकांश उपभोक्ता और पेशेवर कैमरे शामिल हैं।
मोशन डिटेक्शन
कैमरा ज़ोन में गति का पता चलने पर रिकॉर्डिंग और ईमेल अलर्ट को स्वचालित रूप से ट्रिगर करें, जिससे स्टोरेज और शोर कम हो।
लाइव और रिकॉर्डेड प्लेबैक
वेब इंटरफ़ेस या कंपेनियन एंड्रॉइड एप्लिकेशन के माध्यम से लाइव कैमरा स्ट्रीम देखें और रिकॉर्डेड फुटेज की समीक्षा करें।
स्केलेबल आर्किटेक्चर
Yucca बिना किसी आर्किटेक्चरल बदलाव के कुछ घरेलू कैमरों से लेकर हजारों एक साथ स्ट्रीम तक स्केल करता है।
प्रोमेथियस मेट्रिक्स
मौजूदा मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेशन के लिए रिकॉर्डिंग और स्ट्रीम हेल्थ मेट्रिक्स को प्रोमेथियस में एक्सपोर्ट करें।
आपको Yucca को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।