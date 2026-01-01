एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Blinko डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स AI-संचालित नोट लेने वाला प्लेटफॉर्म, माइक्रोब्लॉगिंग, कार्य प्रबंधन और इंटेलिजेंट सर्च के साथ
Blinko के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Blinko के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Blinko एक सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म है जो एक ही ऐप्लिकेशन में तेज़ी से नोट कैप्चर करने, टास्क मैनेजमेंट और AI-एन्हांस्ड सर्च को एकीकृत करता है। इसका माइक्रोब्लॉगिंग-स्टाइल इंटरफ़ेस विचारों को तुरंत दर्ज करने के लिए ऑप्टीमाइज़्ड है, जबकि पूर्ण मार्कडाउन सपोर्ट, टैगिंग और OpenAI या Ollama के साथ वैकल्पिक AI इंटीग्रेशन उन विचारों को समय के साथ व्यवस्थित और खोजने योग्य बनाए रखता है।
कमर्शियल नोट-टेकिंग सेवाओं के विपरीत, Blinko को सेल्फ-होस्ट करने से हर विचार, योजना और रिसर्च नोट पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है — कोई थर्ड-पार्टी एनालिसिस नहीं, कोई स्टोरेज लिमिट नहीं और कोई प्रति-क्वेरी लागत नहीं। नोट्स प्राइवेट रह सकते हैं या एक ही डिप्लॉयमेंट से सार्वजनिक रूप से शेयर किए जा सकते हैं।
Blinko की मुख्य विशेषताएं
सुगम कैप्चर
माइक्रोब्लॉगिंग-शैली का इनपुट आपको फ़ोल्डर संरचनाओं को नेविगेट किए बिना या पहले टेम्पलेट्स चुने बिना सेकंडों में विचार रिकॉर्ड करने देता है।
AI द्वारा संचालित खोज
OpenAI या एक स्थानीय Ollama मॉडल को कनेक्ट करें ताकि आप अपनी नोट्स को सरल भाषा में क्वेरी कर सकें, और प्रासंगिक प्रविष्टियों को ढूंढ सकें, भले ही आपको सटीक कीवर्ड्स याद न हों।
मार्कडाउन और कार्य समर्थन
नोट्स को पूर्ण मार्कडाउन के साथ फ़ॉर्मेट करें और कार्य चेकलिस्ट एम्बेड करें ताकि एक ही टूल त्वरित कैप्चर और संरचित प्रोजेक्ट ट्रैकिंग दोनों को संभाल सके।
सार्वजनिक या निजी नोट्स
प्रति-नोट विज़िबिलिटी चुनें, जो आपको एक निजी नॉलेज बेस बनाए रखने की सुविधा देता है, और साथ ही, किसी अलग प्लेटफॉर्म के बिना चुनिंदा रूप से सामग्री को माइक्रोब्लॉग के रूप में प्रकाशित करने की सुविधा भी देता है।
डेटा पोर्टेबिलिटी
स्वचालित बैकअप और आयात/निर्यात कार्यक्षमता यह सुनिश्चित करती है कि आपके नोट्स प्लेटफ़ॉर्म में बदलावों के बावजूद सुलभ और माइग्रेट करने योग्य बने रहें।
आपको Blinko को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।