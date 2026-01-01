1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Nightlio डिप्लॉय करें।
निजता-केंद्रित सेल्फ-होस्टेड मूड ट्रैकर और दैनिक जर्नल — आपके VPS के लिए एक ओपन-सोर्स Daylio विकल्प।
Nightlio के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Nightlio के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Nightlio एक सेल्फ-होस्टेड मूड लॉगर और डेली जर्नल है जिसे Daylio जैसे सब्सक्रिप्शन ऐप्स के मुफ्त, प्राइवेसी-फर्स्ट विकल्प के रूप में बनाया गया है। पांच-पॉइंट स्केल पर मूड लॉग करें, Markdown-फॉर्मेटेड जर्नल एंट्रीज़ अटैच करें, कस्टमाइज़ेबल ग्रुप्स के साथ एंट्रीज़ को टैग करें, और कैलेंडर व्यू, स्ट्रीक काउंटर और एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से पैटर्न की समीक्षा करें — यह सब एक रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफ़ेस से, जो डेस्कटॉप और मोबाइल ब्राउज़र पर काम करता है।
अपने खुद के VPS पर Nightlio चलाने से हर मूड एंट्री और जर्नल नोट आपके नियंत्रण में एक लोकल SQLite डेटाबेस में रहता है, जिसमें कोई विज्ञापन नहीं, कोई टेलीमेट्री नहीं, और आपके और आपके डेटा के बीच पेवॉल आने का कोई जोखिम नहीं होता है।
Nightlio की मुख्य विशेषताएं
दैनिक मनोदशा ट्रैकिंग
एक टैप से अपनी मनोदशा को पाँच-बिंदु पैमाने पर दर्ज करें और दिनों, हफ्तों और महीनों में पैटर्न उभरते हुए देखें।
मार्कडाउन जर्नलिंग
संदर्भ-समृद्ध चिंतन के लिए, हेडर, सूचियों और लिंक के साथ हर एंट्री में विस्तृत मार्कडाउन नोट्स संलग्न करें।
कस्टम टैग समूह
अपनी खुद की श्रेणियां बनाएं जैसे नींद, उत्पादकता, या सामाजिक और प्रविष्टियों को टैग करें यह जानने के लिए कि आपके मूड को क्या प्रभावित करता है।
कैलेंडर और स्ट्रीक्स
कैलेंडर व्यू पर मूड हिस्ट्री ब्राउज़ करें और बिल्ट-इन जर्नलिंग स्ट्रीक ट्रैकिंग के साथ प्रेरित रहें।
ज्ञानवर्धक एनालिटिक्स
समय के साथ औसत मूड, मूड वितरण चार्ट, और गेमीफाइड उपलब्धियों की समीक्षा करें जो लगातार जर्नलिंग के लिए पुरस्कृत करती हैं।
SQLite स्टोरेज
सभी प्रविष्टियाँ आपके VPS पर एक ही SQLite फ़ाइल में रहती हैं, जिनका बैकअप लेना, सर्वरों के बीच ले जाना या किसी भी समय एक्सपोर्ट करना आसान है।
आपको Nightlio को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।