Nightlio एक सेल्फ-होस्टेड मूड लॉगर और डेली जर्नल है जिसे Daylio जैसे सब्सक्रिप्शन ऐप्स के मुफ्त, प्राइवेसी-फर्स्ट विकल्प के रूप में बनाया गया है। पांच-पॉइंट स्केल पर मूड लॉग करें, Markdown-फॉर्मेटेड जर्नल एंट्रीज़ अटैच करें, कस्टमाइज़ेबल ग्रुप्स के साथ एंट्रीज़ को टैग करें, और कैलेंडर व्यू, स्ट्रीक काउंटर और एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से पैटर्न की समीक्षा करें — यह सब एक रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफ़ेस से, जो डेस्कटॉप और मोबाइल ब्राउज़र पर काम करता है।

अपने खुद के VPS पर Nightlio चलाने से हर मूड एंट्री और जर्नल नोट आपके नियंत्रण में एक लोकल SQLite डेटाबेस में रहता है, जिसमें कोई विज्ञापन नहीं, कोई टेलीमेट्री नहीं, और आपके और आपके डेटा के बीच पेवॉल आने का कोई जोखिम नहीं होता है।