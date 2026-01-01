Kutt एक सेल्फ-होस्टेड URL शॉर्टनर है जो आपको अपने छोटे लिंक्स, एनालिटिक्स डेटा और उपयोगकर्ता एक्सेस पर पूर्ण नियंत्रण देता है। अपने डोमेन पर ब्रांडेड छोटे URL बनाएं, प्रति लिंक क्लिक आंकड़े ट्रैक करें, और Bitly या TinyURL जैसी व्यावसायिक सेवाओं को डेटा भेजे बिना एक साफ एडमिन इंटरफ़ेस के माध्यम से सब कुछ प्रबंधित करें।

बुनियादी शॉर्टनिंग से परे, Kutt आपको पासवर्ड से लिंक्स को सुरक्षित रखने, स्वचालित समाप्ति तिथियां निर्धारित करने और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करने देता है। Chrome और Firefox के लिए एक पूर्ण REST API और ब्राउज़र एक्सटेंशन लिंक निर्माण को मौजूदा वर्कफ़्लो में एकीकृत करना आसान बनाते हैं। सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपका लिंक डेटा निजी रहता है और आपको प्रति-क्लिक कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है।