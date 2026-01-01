Kutt को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
कस्टम डोमेन, क्लिक एनालिटिक्स और एक पूर्ण REST API के साथ आधुनिक ओपन-सोर्स यूआरएल शॉर्टनर।
Kutt के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kutt के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kutt एक सेल्फ-होस्टेड URL शॉर्टनर है जो आपको अपने छोटे लिंक्स, एनालिटिक्स डेटा और उपयोगकर्ता एक्सेस पर पूर्ण नियंत्रण देता है। अपने डोमेन पर ब्रांडेड छोटे URL बनाएं, प्रति लिंक क्लिक आंकड़े ट्रैक करें, और Bitly या TinyURL जैसी व्यावसायिक सेवाओं को डेटा भेजे बिना एक साफ एडमिन इंटरफ़ेस के माध्यम से सब कुछ प्रबंधित करें।
बुनियादी शॉर्टनिंग से परे, Kutt आपको पासवर्ड से लिंक्स को सुरक्षित रखने, स्वचालित समाप्ति तिथियां निर्धारित करने और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करने देता है। Chrome और Firefox के लिए एक पूर्ण REST API और ब्राउज़र एक्सटेंशन लिंक निर्माण को मौजूदा वर्कफ़्लो में एकीकृत करना आसान बनाते हैं। सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपका लिंक डेटा निजी रहता है और आपको प्रति-क्लिक कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है।
Kutt की मुख्य विशेषताएं
कस्टम डोमेन समर्थन
अपने खुद के ब्रांडेड डोमेन से शॉर्ट लिंक प्रदान करें ताकि आप जो भी URL साझा करें वह किसी तीसरे पक्ष की सेवा के बजाय आपकी पहचान को मजबूत करे।
प्रति-लिंक एनालिटिक्स
प्रत्येक छोटे किए गए लिंक के लिए क्लिक गणना, रेफरर्स, देश और डिवाइस ट्रैक करें ताकि पहुंच और अभियान के प्रदर्शन का आंकलन किया जा सके।
पासवर्ड-सुरक्षित कड़ियाँ
किसी भी लिंक पर एक वैकल्पिक पासवर्ड जोड़ें ताकि केवल पासवर्ड वाले लोग गंतव्य URL तक पहुँच सकें।
लिंक समाप्ति
किसी भी लिंक पर एक स्वचालित समाप्ति तिथि निर्धारित करें और यह बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के काम करना बंद कर देगा — जो समय-संवेदनशील अभियानों के लिए उपयोगी है।
REST API
एक पूर्ण-विशेषता वाले API के माध्यम से प्रोग्रामेटिकली लिंक बनाएं, प्रबंधित करें और हटाएं, जिससे Kutt को आपके ऐप्स और पाइपलाइन में एकीकृत करना आसान हो जाता है।
यूज़र प्रबंधन
एडमिन पैनल आपको पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और पूरे सिस्टम के सभी लिंक को प्रबंधित करने देता है, जबकि पंजीकरण और गुमनाम पहुँच डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम होती है।
आपको Kutt को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।