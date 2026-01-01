साइलेक्स, वेबफ्लो का ओपन-सोर्स विकल्प है — एक विज़ुअल, नो-कोड वेबसाइट बिल्डर जो पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है और मानक HTML और CSS फ़ाइलें बनाता है। कमर्शियल वेबसाइट बिल्डरों के विपरीत जो आपके डिज़ाइन और कॉन्टेंट को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर लॉक कर देते हैं, साइलेक्स सब कुछ आपके अपने सर्वर पर सादी फ़ाइलों के रूप में स्टोर करता है। यह डायनामिक कॉन्टेंट के लिए हेडलेस CMSs से जुड़ता है, 11ty जैसे स्टैटिक साइट जनरेटर के साथ इंटीग्रेट होता है, और एक प्लगइन सिस्टम के माध्यम से इसे बढ़ाया जा सकता है।

VPS पर साइलेक्स को सेल्फ-होस्ट करने से वेब डिज़ाइनर और एजेंसियों को एक निश्चित सर्वर लागत पर एक अनलिमिटेड-प्रोजेक्ट वर्कस्पेस मिलता है, जिसमें कोई प्रति-साइट शुल्क नहीं होता और किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफ़ॉर्म के ऑनलाइन या किफायती रहने पर कोई निर्भरता नहीं होती।