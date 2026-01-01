1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Silex डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स नो-कोड विज़ुअल वेबसाइट बिल्डर जो स्वच्छ, पोर्टेबल HTML और CSS फाइलें आउटपुट करता है।
Silex के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Silex के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
साइलेक्स, वेबफ्लो का ओपन-सोर्स विकल्प है — एक विज़ुअल, नो-कोड वेबसाइट बिल्डर जो पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है और मानक HTML और CSS फ़ाइलें बनाता है। कमर्शियल वेबसाइट बिल्डरों के विपरीत जो आपके डिज़ाइन और कॉन्टेंट को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर लॉक कर देते हैं, साइलेक्स सब कुछ आपके अपने सर्वर पर सादी फ़ाइलों के रूप में स्टोर करता है। यह डायनामिक कॉन्टेंट के लिए हेडलेस CMSs से जुड़ता है, 11ty जैसे स्टैटिक साइट जनरेटर के साथ इंटीग्रेट होता है, और एक प्लगइन सिस्टम के माध्यम से इसे बढ़ाया जा सकता है।
VPS पर साइलेक्स को सेल्फ-होस्ट करने से वेब डिज़ाइनर और एजेंसियों को एक निश्चित सर्वर लागत पर एक अनलिमिटेड-प्रोजेक्ट वर्कस्पेस मिलता है, जिसमें कोई प्रति-साइट शुल्क नहीं होता और किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफ़ॉर्म के ऑनलाइन या किफायती रहने पर कोई निर्भरता नहीं होती।
Silex की मुख्य विशेषताएं
विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर
GrapesJS-आधारित एडिटर का उपयोग करके कंपोनेंट्स, स्टाइल और लेआउट टूल्स के साथ पृष्ठों को विज़ुअली बनाएं — HTML या CSS ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
स्थिर HTML आउटपुट
Silex द्वारा बनाई गई हर वेबसाइट साफ, मानक HTML और CSS होती है — इसमें कोई रनटाइम डिपेंडेंसीज़ नहीं होतीं, यह किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर पर चलती है, और पूरी तरह से पोर्टेबल है।
CMS डेटा बाइंडिंग
पेज डिज़ाइनों को WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex, और अन्य हेडलेस CMSs से कनेक्ट करें ताकि गैर-डेवलपर डिज़ाइन को छुए बिना सामग्री को अपडेट कर सकें।
मल्टी-साइट डैशबोर्ड
एक सिंगल साइलेक्स इंस्टेंस से असीमित वेबसाइट प्रोजेक्ट्स प्रबंधित करें, जो कई क्लाइंट्स वाली एजेंसियों और फ्रीलांसरों के लिए एक ही वर्कस्पेस में व्यवस्थित हैं।
लगाना की विस्तारणीयता
कोर को फोर्क किए बिना प्लगइन सिस्टम के माध्यम से कस्टम कंपोनेंट्स, डेटा कनेक्टर्स और थर्ड-पार्टी सर्विस इंटीग्रेशन के साथ Silex को विस्तारित करें।
आपको Silex को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।