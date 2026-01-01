1-क्लिक इंस्टॉलेशन में एवर गॉज़ी डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जो ERP, CRM, HRM, ATS और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक ही वर्कस्पेस में जोड़ता है।
Ever Gauzy के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Ever Gauzy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
एवर गॉज़ी एक ओपन-सोर्स बिज़नेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो ERP, CRM, HRM, ATS और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक ही वर्कस्पेस में एकीकृत करता है। इसे एजेंसियों, कंसल्टेंसी और सेवा-आधारित टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें पाँच अलग-अलग SaaS सब्सक्रिप्शन को एक साथ जोड़े बिना समय ट्रैक करने, पेरोल प्रबंधित करने, सेल्स पाइपलाइन चलाने और लाभप्रदता पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।
अपने स्वयं के VPS पर गॉज़ी को सेल्फ-होस्ट करने से क्लाइंट डेटा, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस और HR रिकॉर्ड आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क और बिना वेंडर लॉक-इन के। यह प्लेटफॉर्म एवर कंपनी द्वारा सक्रिय रूप से विकसित किया गया है, जिसमें GitHub पर हजारों योगदानकर्ता हैं और एक ओपन-सोर्स लाइसेंस है जो कमर्शियल सेल्फ-होस्टिंग की अनुमति देता है।
Ever Gauzy की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत ERP सूट
वित्त, इन्वेंट्री, खरीद और लेखांकन मॉड्यूल एक ही डेटा मॉडल साझा करते हैं ताकि रिपोर्टें हमेशा विभागों में समान संख्याएँ दर्शाएँ।
बिल्ट-इन CRM
लीड्स, डील्स, कॉन्टैक्ट्स और पाइपलाइन को इनवॉइसिंग और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ ट्रैक करें, बिना अलग-अलग टूल के बीच डेटा एक्सपोर्ट किए।
HRM और ATS
कर्मचारियों, उम्मीदवारों, छुट्टी, अनुबंधों और नौकरी पोस्टिंग से लेकर ऑनबोर्डिंग तक की पूरी हायरिंग पाइपलाइन को एक ही स्थान पर प्रबंधित करें।
समय ट्रैकिंग और टाइमशीट
मैनुअल और ऑटोमैटिक एंट्रीज़ के साथ नेटिव टाइम ट्रैकिंग सीधे पेरोल, इनवॉइसिंग और प्रोजेक्ट मुनाफे की रिपोर्ट में जाती है।
मल्टी-टेनेंट कार्यक्षेत्र
कई संगठनों और टीमों को एक ही डिप्लॉयमेंट पर अलग-अलग डेटा, अनुमतियों और बिलिंग के साथ प्रत्येक टेनेंट के लिए चलाएं।
ओपन एकीकरण API
REST और GraphQL API के साथ-साथ GitHub, Hubstaff, Upwork, और Make.com के साथ वेबहुक इंटीग्रेशन आपको Gauzy को मौजूदा वर्कफ़्लो के अनुकूल बनाने की सुविधा देते हैं।
आपको Ever Gauzy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।