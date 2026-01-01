एवर गॉज़ी एक ओपन-सोर्स बिज़नेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो ERP, CRM, HRM, ATS और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक ही वर्कस्पेस में एकीकृत करता है। इसे एजेंसियों, कंसल्टेंसी और सेवा-आधारित टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें पाँच अलग-अलग SaaS सब्सक्रिप्शन को एक साथ जोड़े बिना समय ट्रैक करने, पेरोल प्रबंधित करने, सेल्स पाइपलाइन चलाने और लाभप्रदता पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

अपने स्वयं के VPS पर गॉज़ी को सेल्फ-होस्ट करने से क्लाइंट डेटा, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस और HR रिकॉर्ड आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क और बिना वेंडर लॉक-इन के। यह प्लेटफॉर्म एवर कंपनी द्वारा सक्रिय रूप से विकसित किया गया है, जिसमें GitHub पर हजारों योगदानकर्ता हैं और एक ओपन-सोर्स लाइसेंस है जो कमर्शियल सेल्फ-होस्टिंग की अनुमति देता है।