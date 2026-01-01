jfa-go Jellyfin के लिए एक स्व-होस्टेड उपयोगकर्ता प्रबंधन साथी है (माध्यमिक Emby समर्थन के साथ) जो मैन्युअल खाता निर्माण को साझा करने योग्य आमंत्रण लिंक से बदल देता है। प्रत्येक आमंत्रण एक Jellyfin प्रोफ़ाइल लागू कर सकता है जो लाइब्रेरी एक्सेस, ट्रांसकोडिंग सीमाओं और अन्य सर्वर सेटिंग्स को नियंत्रित करता है, जबकि उपयोग सीमा, समाप्ति तिथि, पासवर्ड नियम और CAPTCHA के विकल्प प्रशासकों को इस बात पर कड़ा नियंत्रण देते हैं कि कौन और कैसे साइन अप करता है।

Jellyfin के साथ jfa-go को स्व-होस्ट करना परिवार, दोस्तों या सशुल्क समर्थकों को जोड़ने की परेशानी को दूर करता है, पासवर्ड-रीसेट प्रवाह जोड़ता है जो Jellyfin की मूल "पासवर्ड भूल गए" सुविधा के साथ काम करते हैं, और किसी भी तीसरे पक्ष की सेवाओं को कोई डेटा दिए बिना उपयोगकर्ता सूचनाओं को Discord, Telegram, Matrix और ईमेल से जोड़ता है।