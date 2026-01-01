1-क्लिक इंस्टॉलेशन में jfa-go डिप्लॉय करें।
Jellyfin के लिए आमंत्रण-आधारित उपयोगकर्ता प्रबंधन, प्रोफाइल, पासवर्ड रीसेट और मल्टी-चैनल नोटिफिकेशन के साथ।
jfa-go के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप jfa-go के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
jfa-go Jellyfin के लिए एक स्व-होस्टेड उपयोगकर्ता प्रबंधन साथी है (माध्यमिक Emby समर्थन के साथ) जो मैन्युअल खाता निर्माण को साझा करने योग्य आमंत्रण लिंक से बदल देता है। प्रत्येक आमंत्रण एक Jellyfin प्रोफ़ाइल लागू कर सकता है जो लाइब्रेरी एक्सेस, ट्रांसकोडिंग सीमाओं और अन्य सर्वर सेटिंग्स को नियंत्रित करता है, जबकि उपयोग सीमा, समाप्ति तिथि, पासवर्ड नियम और CAPTCHA के विकल्प प्रशासकों को इस बात पर कड़ा नियंत्रण देते हैं कि कौन और कैसे साइन अप करता है।
Jellyfin के साथ jfa-go को स्व-होस्ट करना परिवार, दोस्तों या सशुल्क समर्थकों को जोड़ने की परेशानी को दूर करता है, पासवर्ड-रीसेट प्रवाह जोड़ता है जो Jellyfin की मूल "पासवर्ड भूल गए" सुविधा के साथ काम करते हैं, और किसी भी तीसरे पक्ष की सेवाओं को कोई डेटा दिए बिना उपयोगकर्ता सूचनाओं को Discord, Telegram, Matrix और ईमेल से जोड़ता है।
jfa-go की मुख्य विशेषताएं
आमंत्रण-आधारित साइन अप
उपयोग सीमा, समाप्ति तिथियों और प्रति-लिंक Jellyfin प्रोफाइल के साथ शेयर करने योग्य आमंत्रण लिंक जनरेट करें, ताकि प्रत्येक मेहमान को स्वचालित रूप से सही एक्सेस मिल सके।
सेल्फ-सर्विस पासवर्ड रीसेट
Jellyfin के "पासवर्ड भूल गए" फ़्लो में इंटीग्रेट करें या एक "मेरा खाता" पेज उपलब्ध कराएं ताकि उपयोगकर्ता किसी एडमिनिस्ट्रेटर से संपर्क किए बिना क्रेडेंशियल रीसेट कर सकें।
बहु-चैनल सूचनाएं
उपयोगकर्ताओं से Discord, Telegram, Matrix, या ईमेल के माध्यम से समाप्ति चेतावनियों, घोषणाओं और खाता संबंधी घटनाओं के लिए Markdown टेम्पलेट्स का उपयोग करके संपर्क करें।
थोक उपयोगकर्ता प्रबंधन
हर Jellyfin अकाउंट को एक डैशबोर्ड में देखें और यूज़र्स को एक-एक करके करने के बजाय एक साथ इनेबल, डिसेबल, डिलीट या री-प्रोफ़ाइल करें।
खाता समाप्ति नियम
निमंत्रणों में समय-सीमित समाप्ति जोड़ें ताकि परीक्षण या सशुल्क सदस्यताएँ एक निश्चित अवधि के बाद स्वचालित रूप से अक्षम या हटा दी जाएँ।
ओम्बी और जेलीसीर सिंक
उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और संपर्क विवरण jfa-go, Ombi और Jellyseerr के बीच सिंक्रनाइज़ रखें ताकि अनुरोध सही खाते से जुड़े रहें।
आपको jfa-go को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।