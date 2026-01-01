Pocket ID को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
केवल पासकी OIDC प्रदाता जो आपके सभी सेल्फ-होस्टेड ऐप्स में पासवर्ड-रहित सिंगल साइन-ऑन जोड़ता है।
Pocket ID के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Pocket ID के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Pocket ID एक लाइटवेट, ओपन-सोर्स OIDC आइडेंटिटी प्रोवाइडर है जिसमें एक मौलिक अंतर है: यह प्रमाणीकरण के लिए केवल पासकी को सपोर्ट करता है, जिसमें पासवर्ड लॉगिन बिल्कुल नहीं होता है। उपयोगकर्ता एक बार पासकी रजिस्टर करते हैं — अपने फोन, हार्डवेयर की, या बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके — और उस बिंदु से, वे किसी भी कनेक्टेड ऐप में एक सिंगल जेस्चर के साथ प्रमाणित कर सकते हैं।
अपने VPS पर Pocket ID को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपनी सभी सेल्फ-होस्टेड सर्विसेज में एक सिंगल साइन-ऑन लेयर मिलती है, बिना किसी हेवीवेट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म को चलाए। बिल्ट-इन SQLite स्टोरेज वाला एक सिंगल कंटेनर का मतलब है कि मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं है — अपने ऐप्स को OIDC क्लाइंट्स के रूप में कनेक्ट करें और अपने पूरे सेल्फ-होस्टेड स्टैक से पासवर्ड खत्म करें।
Pocket ID की मुख्य विशेषताएं
केवल पासकी प्रमाणीकरण
प्रमाणीकरण विशेष रूप से WebAuthn पासकीज़ के माध्यम से होता है — किसी भी कनेक्टेड एप्लिकेशन पर प्रबंधित करने, लीक करने या रीसेट करने के लिए कोई पासवर्ड नहीं।
OIDC प्रदाता
एक मानक-अनुरूप OpenID Connect प्रदाता के रूप में कार्य करता है ताकि कोई भी ऐप जो OIDC का समर्थन करता है, वह Pocket ID को प्रमाणीकरण सौंप सके।
उपयोगकर्ता स्व-सेवा पोर्टल
उपयोगकर्ता एक स्वच्छ सेल्फ-सर्विस डैशबोर्ड के माध्यम से अपनी पासकीज़, सक्रिय सेशन और अधिकृत एप्लिकेशन प्रबंधित करते हैं।
LDAP इंटीग्रेशन
Pocket ID में मैन्युअल रूप से अकाउंट्स को मैनेज करने के बजाय, उपयोगकर्ताओं को इम्पोर्ट करने के लिए किसी मौजूदा LDAP या Active Directory से कनेक्ट करें।
ऑडिट लॉग
हर लॉगिन, पासकी रजिस्ट्रेशन, और क्लाइंट ऑथराइज़ेशन इवेंट को बिल्ट-इन सर्च करने योग्य ऑडिट लॉग के साथ ट्रैक करें।
आपको Pocket ID को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।