Pocket ID एक लाइटवेट, ओपन-सोर्स OIDC आइडेंटिटी प्रोवाइडर है जिसमें एक मौलिक अंतर है: यह प्रमाणीकरण के लिए केवल पासकी को सपोर्ट करता है, जिसमें पासवर्ड लॉगिन बिल्कुल नहीं होता है। उपयोगकर्ता एक बार पासकी रजिस्टर करते हैं — अपने फोन, हार्डवेयर की, या बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके — और उस बिंदु से, वे किसी भी कनेक्टेड ऐप में एक सिंगल जेस्चर के साथ प्रमाणित कर सकते हैं।

अपने VPS पर Pocket ID को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपनी सभी सेल्फ-होस्टेड सर्विसेज में एक सिंगल साइन-ऑन लेयर मिलती है, बिना किसी हेवीवेट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म को चलाए। बिल्ट-इन SQLite स्टोरेज वाला एक सिंगल कंटेनर का मतलब है कि मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं है — अपने ऐप्स को OIDC क्लाइंट्स के रूप में कनेक्ट करें और अपने पूरे सेल्फ-होस्टेड स्टैक से पासवर्ड खत्म करें।