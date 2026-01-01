1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Mafl डिप्लॉय करें।
एक न्यूनतम सेल्फ-होस्टेड होमपेज जो आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली हर सेवा, लिंक और डैशबोर्ड को एक ही टैब के पीछे व्यवस्थित करता है।
Mafl के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mafl के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mafl एक ओपन-सोर्स होमपेज है जिसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कई सेल्फ-होस्टेड सेवाओं का संचालन करते हैं और एक तेज़, व्याकुलता-मुक्त शुरुआती बिंदु चाहते हैं। पूरा लेआउट एक ही YAML कॉन्फ़िग फ़ाइल में वर्णित है, इसलिए डैशबोर्ड को पुनरुत्पादित किया जा सकता है, संस्करण-नियंत्रित किया जा सकता है, और आपके बाकी स्टैक के साथ बैकअप लेना आसान है।
अपने स्वयं के VPS पर Mafl को सेल्फ-होस्ट करने से हर बुकमार्क, API कुंजी और इंटीग्रेशन आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। सेवा विजेट्स के लिए सभी थर्ड-पार्टी अनुरोध Mafl बैकएंड के माध्यम से प्रॉक्सी किए जाते हैं, इसलिए क्रेडेंशियल और मेटाडेटा कभी भी ब्राउज़र या बाहरी डैशबोर्ड प्रोवाइडर्स तक लीक नहीं होते हैं।
Mafl की मुख्य विशेषताएं
YAML कॉन्फ़िगरेशन
समूहों, सेवाओं, थीम और विजेट को एक ही config.yml फ़ाइल में परिभाषित करें जिसे आप वर्ज़न-कंट्रोल कर सकते हैं और विभिन्न वातावरणों में रेप्लिकेट कर सकते हैं।
लाइव सेवा विजेट्स
इंटरैक्टिव कार्ड ब्राउज़र को API कीज़ उजागर किए बिना मौसम, आईपी जानकारी और कस्टम इंटीग्रेशन जैसे रीयल-टाइम डेटा दिखाते हैं।
कस्टम थीम्स
बंडल किए गए थीम के बीच स्विच करें या अपने ब्रांड से मेल खाने के लिए अपना खुद का डिज़ाइन करें और समुदाय के साथ साझा करें।
बहु-भाषा यूआई
यह अंग्रेज़ी, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी और अन्य भाषाओं के साथ आता है, जिनका विज़िटर के ब्राउज़र से स्वतः पता चल जाता है।
Iconify और इमोजी आइकन
हर सेवा टाइल के लिए 200,000 से अधिक आइकनिफाई वेक्टर आइकन, कोई भी इमोजी, रिमोट URL, या स्थानीय रूप से संग्रहीत छवि में से चुनें।
इंस्टाल करने योग्य PWA
तुरंत, ऐप जैसा लॉन्चर अनुभव पाने के लिए Mafl को अपने फ़ोन या डेस्कटॉप पर एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में जोड़ें।
आपको Mafl को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।