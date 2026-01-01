Mafl एक ओपन-सोर्स होमपेज है जिसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कई सेल्फ-होस्टेड सेवाओं का संचालन करते हैं और एक तेज़, व्याकुलता-मुक्त शुरुआती बिंदु चाहते हैं। पूरा लेआउट एक ही YAML कॉन्फ़िग फ़ाइल में वर्णित है, इसलिए डैशबोर्ड को पुनरुत्पादित किया जा सकता है, संस्करण-नियंत्रित किया जा सकता है, और आपके बाकी स्टैक के साथ बैकअप लेना आसान है।

अपने स्वयं के VPS पर Mafl को सेल्फ-होस्ट करने से हर बुकमार्क, API कुंजी और इंटीग्रेशन आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। सेवा विजेट्स के लिए सभी थर्ड-पार्टी अनुरोध Mafl बैकएंड के माध्यम से प्रॉक्सी किए जाते हैं, इसलिए क्रेडेंशियल और मेटाडेटा कभी भी ब्राउज़र या बाहरी डैशबोर्ड प्रोवाइडर्स तक लीक नहीं होते हैं।