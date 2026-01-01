Koffan को एक क्लिक में डिप्लॉय करें।
युगलों और परिवारों के लिए अल्ट्रालाइट सेल्फ-होस्टेड शॉपिंग लिस्ट ऐप, रियल-टाइम सिंक, ऑफलाइन मोड और PWA इंस्टॉल के साथ।
Koffan के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Koffan के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Koffan जोड़ों, परिवारों और साझा घरों के लिए बनाया गया एक सेल्फ-होस्टेड शॉपिंग लिस्ट वेब एप्लिकेशन है। यह WebSockets के माध्यम से फोन, टैबलेट और डेस्कटॉप के बीच वास्तविक समय में सिंक होता है, एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में ऑफ़लाइन काम करता है, और आपके अपने खरीद इतिहास से प्राप्त फ़ज़ी ऑटो-कम्प्लीट के साथ उत्पादों को कस्टम अनुभागों में व्यवस्थित करता है।
VPS पर Koffan को सेल्फ-होस्ट करना घरेलू किराने की सूची को शॉपिंग SaaS के बजाय आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। Go में एक एम्बेडेड SQLite डेटाबेस के साथ लिखा गया, यह लगभग 2.5 MB RAM में 16 MB डिस्क स्थान के साथ चलता है, तेरह भाषाओं के लिए अनुवाद के साथ आता है, इसमें ब्रूट-फोर्स लॉगिन सुरक्षा शामिल है, और ऑटोमेशन, माइग्रेशन और इंटीग्रेशन के लिए एक वैकल्पिक REST API प्रदान करता है।
Koffan की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम सिंक
WebSocket-समर्थित लाइव अपडेट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि आइटम जोड़े जाने, चेक किए जाने या एडिट किए जाने पर हर घर का सदस्य एक ही सूची में रहे।
ऑफलाइन PWA
अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर इंस्टॉल करें और बिना किसी कनेक्शन के आइटम जोड़ते या हटाते रहें — जब आप वापस ऑनलाइन होंगे तो बदलाव सिंक हो जाएंगे।
कई सूचियाँ
स्टोर या उद्देश्य के अनुसार कस्टम आइकन के साथ अलग-अलग सूचियाँ बनाएँ, और डेयरी, सब्जियां, या सफाई जैसे उत्पाद अनुभागों का पुन: उपयोग करें।
अल्ट्रालाइट फुटप्रिंट
गो में लिखा गया, SQLite बैकएंड पर आधारित — डिस्क पर लगभग 16 MB और 2.5 MB RAM की खपत, जो सबसे छोटे VPS प्लान के लिए भी आदर्श है।
स्मार्ट ऑटो-कम्प्लीट
फ़ज़ी सर्च आपकी पिछली खरीदारी के इतिहास से उत्पादों का सुझाव देता है और याद रखता है कि प्रत्येक आइटम किस सेक्शन से संबंधित है।
REST API पहुँच
वैकल्पिक API टोकन ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन और इंस्टेंस के बीच सूचियों को माइग्रेट करने के लिए प्रोग्रामेटिक एक्सेस को सक्षम करता है।
आपको Koffan को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।