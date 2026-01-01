Koffan जोड़ों, परिवारों और साझा घरों के लिए बनाया गया एक सेल्फ-होस्टेड शॉपिंग लिस्ट वेब एप्लिकेशन है। यह WebSockets के माध्यम से फोन, टैबलेट और डेस्कटॉप के बीच वास्तविक समय में सिंक होता है, एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में ऑफ़लाइन काम करता है, और आपके अपने खरीद इतिहास से प्राप्त फ़ज़ी ऑटो-कम्प्लीट के साथ उत्पादों को कस्टम अनुभागों में व्यवस्थित करता है।

VPS पर Koffan को सेल्फ-होस्ट करना घरेलू किराने की सूची को शॉपिंग SaaS के बजाय आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। Go में एक एम्बेडेड SQLite डेटाबेस के साथ लिखा गया, यह लगभग 2.5 MB RAM में 16 MB डिस्क स्थान के साथ चलता है, तेरह भाषाओं के लिए अनुवाद के साथ आता है, इसमें ब्रूट-फोर्स लॉगिन सुरक्षा शामिल है, और ऑटोमेशन, माइग्रेशन और इंटीग्रेशन के लिए एक वैकल्पिक REST API प्रदान करता है।