Fasten On-Prem एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR) मैनेजर है जो व्यक्तियों और परिवारों को डॉक्टरों, अस्पतालों, लैब और कनेक्टेड डिवाइस से स्वास्थ्य डेटा को एक सिंगल प्राइवेट आर्काइव में समेकित करने देता है। FHIR हेल्थकेयर डेटा स्टैंडर्ड पर निर्मित और Go में लिखा गया, यह मैन्युअल एंट्री और पेशेंट पोर्टल्स से एक्सपोर्ट किए गए FHIR बंडल अपलोड के माध्यम से रिकॉर्ड्स को लेता है, और उन्हें नोट्स, स्थितियों, दवाओं, एलर्जी और लैब परिणामों के साथ एक एकीकृत टाइमलाइन में प्रस्तुत करता है।

अपने खुद के VPS पर Fasten को सेल्फ-होस्ट करना व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य स्वास्थ्य डेटा को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, न कि किसी SaaS हेल्थ-रिकॉर्ड्स प्रोवाइडर के पास — यह महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए कि मेडिकल हिस्ट्री कितनी संवेदनशील होती है। एन्क्रिप्टेड SQLite डेटाबेस, सिंगल-बाइनरी Go रनटाइम और प्रति-उपयोगकर्ता साइनअप का मतलब है कि एक छोटा VPS आराम से एक पूर्ण व्यक्तिगत या पारिवारिक रिकॉर्ड को होस्ट कर सकता है।