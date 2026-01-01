Fasten Health को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड व्यक्तिगत और पारिवारिक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजर जो प्रदाताओं और उपकरणों से स्वास्थ्य डेटा समेकित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Fasten Health के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Fasten On-Prem एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR) मैनेजर है जो व्यक्तियों और परिवारों को डॉक्टरों, अस्पतालों, लैब और कनेक्टेड डिवाइस से स्वास्थ्य डेटा को एक सिंगल प्राइवेट आर्काइव में समेकित करने देता है। FHIR हेल्थकेयर डेटा स्टैंडर्ड पर निर्मित और Go में लिखा गया, यह मैन्युअल एंट्री और पेशेंट पोर्टल्स से एक्सपोर्ट किए गए FHIR बंडल अपलोड के माध्यम से रिकॉर्ड्स को लेता है, और उन्हें नोट्स, स्थितियों, दवाओं, एलर्जी और लैब परिणामों के साथ एक एकीकृत टाइमलाइन में प्रस्तुत करता है।
अपने खुद के VPS पर Fasten को सेल्फ-होस्ट करना व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य स्वास्थ्य डेटा को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, न कि किसी SaaS हेल्थ-रिकॉर्ड्स प्रोवाइडर के पास — यह महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए कि मेडिकल हिस्ट्री कितनी संवेदनशील होती है। एन्क्रिप्टेड SQLite डेटाबेस, सिंगल-बाइनरी Go रनटाइम और प्रति-उपयोगकर्ता साइनअप का मतलब है कि एक छोटा VPS आराम से एक पूर्ण व्यक्तिगत या पारिवारिक रिकॉर्ड को होस्ट कर सकता है।
Fasten Health की मुख्य विशेषताएं
FHIR Bundle इंपोर्ट करें
मौजूदा मेडिकल हिस्ट्री को आर्काइव में लाने के लिए, पेशेंट पोर्टल या अन्य हेल्थकेयर सिस्टम से एक्सपोर्ट किए गए FHIR बंडलों को अपलोड करें।
FHIR-नेटिव स्टोरेज
रिकॉर्ड्स को उनके मूल FHIR रिसोर्स फॉर्म में स्टोर करें ताकि संरचित क्वेरीज़, एक्सपोर्ट्स और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वेंडर-न्यूट्रल रहें।
मैनुअल रिकॉर्ड प्रविष्टि
विज़िट, प्रोवाइडर या पहले से मौजूद रिकॉर्ड के लिए लैब के परिणाम, स्थितियाँ, दवाएँ, टीकाकरण और नोट्स मैन्युअल रूप से जोड़ें, जो FHIR एक्सेस से पहले के हैं।
पारिवारिक हिसाब किताब
भागीदारों, बच्चों या वृद्ध परिवार के सदस्यों के रिकॉर्ड को अलग-अलग यूज़र अकाउंट के साथ एक ही इंस्टेंस से प्रबंधित करें।
एन्क्रिप्टेड डेटाबेस
SQLite डेटाबेस डिफ़ॉल्ट रूप से एन्क्रिप्टेड होता है, जो डिस्क पर संवेदनशील स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अवसरवादी पहुंच से बचाता है।
दस्तावेज़ संलग्नक
स्कैन किए गए दस्तावेज़ों, इमेजिंग और PDF को मामलों से अटैच करें ताकि पूरा मेडिकल इतिहास एक ही खोजने योग्य जगह पर रहे।
आपको Fasten Health को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।