1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Smocker डिप्लॉय करें।
सरल और कुशल HTTP मॉक सर्वर और प्रॉक्सी, जिसमें APIs के परीक्षण और डीबगिंग के लिए एक अंतर्निहित एडमिन UI है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Smocker के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
स्मोकर एक ओपन-सोर्स HTTP मॉक सर्वर और प्रॉक्सी है जिसे उन इंजीनियरों के लिए बनाया गया है जिन्हें डेवलपमेंट और टेस्टिंग के दौरान वास्तविक, नियतात्मक API प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। डेवलपर्स YAML या JSON में डिक्लेरेटिव रूप से मॉक एंडपॉइंट्स को परिभाषित करते हैं, परिदृश्यों को रीप्ले करते हैं, और बिना कोई ग्लू कोड लिखे एक लाइव एडमिन UI में हर आने वाले अनुरोध का निरीक्षण करते हैं।
अपने खुद के VPS पर स्मोकर को सेल्फ-होस्ट करना टीमों को इंटीग्रेशन टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन और डेमो के लिए एक साझा मॉकिंग वातावरण प्रदान करता है, जिसमें नेटवर्क एक्सेस, रिकॉर्डेड ट्रैफिक और अपटाइम गारंटी पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जिनकी सार्वजनिक मॉकिंग सेवाएं बराबरी नहीं कर सकतीं।
Smocker की मुख्य विशेषताएं
डिक्लेरेटिव मॉक्स
HTTP रिस्पॉन्स को YAML या JSON में परिभाषित करें, जिसमें रिक्वेस्ट मैचर्स, डायनामिक टेम्पलेट्स और अनुमानित टेस्ट रन के लिए ऑर्डर किए गए सिनेरियो हों।
लाइव एडमिन UI
हर आने वाले अनुरोध का निरीक्षण करें, मिलान किए गए मॉक्स देखें, और तेज़ फीडबैक लूप्स के लिए बनाए गए ब्राउज़र-आधारित डैशबोर्ड से स्थिति रीसेट करें।
प्रॉक्सी और रिकॉर्ड
बेजोड़ अनुरोधों को एक वास्तविक अपस्ट्रीम पर अग्रेषित करें और ऑफ़लाइन परीक्षण के लिए प्रतिक्रियाओं को पुन: प्रयोज्य मॉक्स के रूप में कैप्चर करें।
सेशन और इतिहास
कॉल को नामित सत्रों में समूहित किया जाता है ताकि टेस्ट रन को अलग किया जा सके, ट्रैफिक को फिर से चलाया जा सके, और रिलीज़ के बीच व्यवहार की तुलना की जा सके।
REST API नियंत्रण
मॉक्स, सेशन्स और हिस्ट्री को CI पाइपलाइन से एक पूर्ण REST API का उपयोग करके प्रोग्रामेटिकली प्रबंधित करें।
हल्का कंटेनर
एकल Go बाइनरी, एक छोटे Docker इमेज के रूप में पैक किया गया, मिलीसेकंड में शुरू होता है और किसी भी VPS प्लान पर आसानी से चलता है।
आपको Smocker को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।