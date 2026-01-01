स्मोकर एक ओपन-सोर्स HTTP मॉक सर्वर और प्रॉक्सी है जिसे उन इंजीनियरों के लिए बनाया गया है जिन्हें डेवलपमेंट और टेस्टिंग के दौरान वास्तविक, नियतात्मक API प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। डेवलपर्स YAML या JSON में डिक्लेरेटिव रूप से मॉक एंडपॉइंट्स को परिभाषित करते हैं, परिदृश्यों को रीप्ले करते हैं, और बिना कोई ग्लू कोड लिखे एक लाइव एडमिन UI में हर आने वाले अनुरोध का निरीक्षण करते हैं।

अपने खुद के VPS पर स्मोकर को सेल्फ-होस्ट करना टीमों को इंटीग्रेशन टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन और डेमो के लिए एक साझा मॉकिंग वातावरण प्रदान करता है, जिसमें नेटवर्क एक्सेस, रिकॉर्डेड ट्रैफिक और अपटाइम गारंटी पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जिनकी सार्वजनिक मॉकिंग सेवाएं बराबरी नहीं कर सकतीं।