विकुंजा एक सेल्फ-होस्टेड कार्य और परियोजना प्रबंधन एप्लिकेशन है जो सूची, कानबन बोर्ड, गैंट चार्ट और तालिका सहित कई व्यू मोड का समर्थन करता है। यह एक ही टूल में पूर्ण कार्य प्रबंधन के लिए पदानुक्रमित परियोजना नेस्टिंग, कार्य असाइनमेंट, नियत तिथियां, अनुस्मारक, लेबल और फ़ाइल अटैचमेंट प्रदान करता है।

वीपीएस पर विकुंजा को सेल्फ-होस्ट करने से आपके सभी कार्य और परियोजना डेटा बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता सदस्यता शुल्क के निजी रहते हैं। कैलडेव सिंक कार्यों को कैलेंडर ऐप्स में लाता है, एक मोबाइल-रिस्पॉन्सिव इंटरफ़ेस किसी भी डिवाइस पर काम करता है, और भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ टीम शेयरिंग व्यक्तिगत और सहयोगात्मक उपयोग दोनों का समर्थन करती है।