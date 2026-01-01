एक क्लिक में Vikunja डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड ओपन-सोर्स टास्क मैनेजर जिसमें लिस्ट, कानबन, गैंट और टेबल व्यू के साथ-साथ टीम सहयोग और CalDAV सिंक भी है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Vikunja के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
विकुंजा एक सेल्फ-होस्टेड कार्य और परियोजना प्रबंधन एप्लिकेशन है जो सूची, कानबन बोर्ड, गैंट चार्ट और तालिका सहित कई व्यू मोड का समर्थन करता है। यह एक ही टूल में पूर्ण कार्य प्रबंधन के लिए पदानुक्रमित परियोजना नेस्टिंग, कार्य असाइनमेंट, नियत तिथियां, अनुस्मारक, लेबल और फ़ाइल अटैचमेंट प्रदान करता है।
वीपीएस पर विकुंजा को सेल्फ-होस्ट करने से आपके सभी कार्य और परियोजना डेटा बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता सदस्यता शुल्क के निजी रहते हैं। कैलडेव सिंक कार्यों को कैलेंडर ऐप्स में लाता है, एक मोबाइल-रिस्पॉन्सिव इंटरफ़ेस किसी भी डिवाइस पर काम करता है, और भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ टीम शेयरिंग व्यक्तिगत और सहयोगात्मक उपयोग दोनों का समर्थन करती है।
Vikunja की मुख्य विशेषताएं
कई व्यू मोड
सूची, कानबन बोर्ड, गैंट टाइमलाइन और तालिका दृश्यों के बीच स्विच करें ताकि आप अपनी पसंद के प्रारूप में कार्यों के साथ काम कर सकें।
टीम सहयोग
देखने, संपादित करने और कार्य सौंपने के लिए भूमिका-आधारित अनुमतियों का उपयोग करके टीम के सदस्यों के साथ परियोजनाएं साझा करें।
CalDAV सिंक
कार्यों और नियत तिथियों को किसी भी कैलेंडर ऐप पर सिंक करें जो CalDAV को सपोर्ट करता है, जिसमें Apple Calendar और Thunderbird शामिल हैं।
अनुस्मारक और सूचनाएं
कार्य अनुस्मारक ईमेल या पुश नोटिफिकेशन के साथ सेट करें ताकि ऐप को मैन्युअल रूप से जांचे बिना समय-सीमा का ध्यान रखा जा सके।
पदानुक्रमित परियोजनाएँ
जटिल टीम या संगठनात्मक संरचनाओं को दर्शाने के लिए काम को नेस्टेड प्रोजेक्ट्स और सब-प्रोजेक्ट्स में व्यवस्थित करें।
आपको Vikunja को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।