Onyx एक ओपन-सोर्स AI प्लेटफॉर्म है जो आपकी टीम के दस्तावेज़ों और एप्लिकेशनों में एक फीचर-रिच चैट इंटरफ़ेस को एंटरप्राइज़ सर्च के साथ जोड़ता है। यह हर प्रमुख LLM प्रोवाइडर — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, और Ollama या vLLM के माध्यम से उपलब्ध किसी भी सेल्फ-होस्टेड मॉडल के साथ काम करता है — ताकि आप अपने स्टैक को फिर से लिखे बिना हर कार्य के लिए उपयुक्त मॉडल चुनने के लिए स्वतंत्र रहें।

अपने VPS पर Onyx को सेल्फ-होस्ट करने से चैट ट्रांसक्रिप्ट्स, इंडेक्स्ड दस्तावेज़ और कनेक्टर क्रेडेंशियल आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। चालीस से अधिक कनेक्टर Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira और अन्य से डेटा को एक एकीकृत सर्च इंडेक्स में खींचते हैं, ताकि उत्तर मूल स्रोतों का हवाला दें बजाय इसके कि संवेदनशील संदर्भ थर्ड-पार्टी SaaS को लीक हो।