1-क्लिक में ओनिक्स डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स एआई चैट और एंटरप्राइज़ सर्च प्लेटफ़ॉर्म जो हर LLM को आपकी टीम के ज्ञान से जोड़ता है
Onyx के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Onyx के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Onyx एक ओपन-सोर्स AI प्लेटफॉर्म है जो आपकी टीम के दस्तावेज़ों और एप्लिकेशनों में एक फीचर-रिच चैट इंटरफ़ेस को एंटरप्राइज़ सर्च के साथ जोड़ता है। यह हर प्रमुख LLM प्रोवाइडर — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, और Ollama या vLLM के माध्यम से उपलब्ध किसी भी सेल्फ-होस्टेड मॉडल के साथ काम करता है — ताकि आप अपने स्टैक को फिर से लिखे बिना हर कार्य के लिए उपयुक्त मॉडल चुनने के लिए स्वतंत्र रहें।
अपने VPS पर Onyx को सेल्फ-होस्ट करने से चैट ट्रांसक्रिप्ट्स, इंडेक्स्ड दस्तावेज़ और कनेक्टर क्रेडेंशियल आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। चालीस से अधिक कनेक्टर Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira और अन्य से डेटा को एक एकीकृत सर्च इंडेक्स में खींचते हैं, ताकि उत्तर मूल स्रोतों का हवाला दें बजाय इसके कि संवेदनशील संदर्भ थर्ड-पार्टी SaaS को लीक हो।
Onyx की मुख्य विशेषताएं
हर LLM के साथ काम करता है।
OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, या किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट के लिए अपनी खुद की API कुंजियाँ लाएँ, जिसमें स्थानीय Ollama और vLLM डिप्लॉयमेंट शामिल हैं।
चालीस से अधिक कनेक्टर्स
Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk, और कई अन्य को इंडेक्स करें ताकि चैट के उत्तर आपकी टीम के वास्तविक ज्ञान का संदर्भ दे सकें।
AI एजेंट्स और असिस्टेंट्स
अनुकूलित प्रॉम्प्ट्स, कनेक्टर स्कोप्स और टूल्स के साथ कस्टम असिस्टेंट बनाएं, ताकि हर टीम को उसके वर्कफ़्लो के अनुरूप AI मिल सके।
उद्धरण और आधार
प्रत्येक उत्तर स्रोत दस्तावेज़ से जुड़ा होता है, ताकि उपयोगकर्ता दावों की पुष्टि कर सकें और मतिभ्रम का अनुमान लगाने के बजाय प्रतिक्रियाओं पर भरोसा कर सकें।
भूमिका-आधारित अनुमतियाँ
दस्तावेज़-स्तर एक्सेस कंट्रोल को स्रोत-सिस्टम अनुमतियाँ विरासत में मिलती हैं, ताकि उपयोगकर्ता केवल वही देख सकें जो उन्हें पहले से पढ़ने की अनुमति है।
सेल्फ-होस्टेड गोपनीयता
चैट, वेक्टर और स्रोत दस्तावेज़ आपके VPS पर रहते हैं — कुछ भी Onyx सर्वर पर नहीं भेजा जाता है और आप मॉडल और कनेक्टर ट्रैफ़िक का पूर्ण नियंत्रण रखते हैं।
आपको Onyx को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।