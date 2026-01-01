DuckDNS को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
फ्री डायनामिक डीएनएस क्लाइंट जो आपके डोमेन को आपके वर्तमान आईपी एड्रेस पर स्वचालित रूप से इंगित करता रहता है बिना किसी स्टैटिक आईपी के।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप DuckDNS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Duck DNS एक मुफ्त डायनामिक DNS सेवा है जिस पर लाखों होम लैब उपयोगकर्ता और सेल्फ-होस्टर्स आवासीय इंटरनेट कनेक्शन के पीछे सर्वर और डिवाइस तक विश्वसनीय पहुंच बनाए रखने के लिए भरोसा करते हैं। अधिकांश ISP बदलते IP एड्रेस असाइन करते हैं, लेकिन Duck DNS आपके सार्वजनिक IP की लगातार निगरानी करके और आपके चुने हुए सबडोमेन को बदलते ही अपडेट करके इस समस्या को हल करता है — वह भी बिना किसी लागत के।
यह टेम्पलेट आधिकारिक Duck DNS क्लाइंट कंटेनर को होस्ट नेटवर्किंग मोड में चलाता है, जिससे इसे सटीक IP विजिबिलिटी मिलती है। कॉन्फ़िगरेशन रीस्टार्ट होने पर भी बनी रहती है, ताकि आपकी सबडोमेन और टोकन सेटिंग्स कभी न खोएं। चाहे आपको होम सर्वर, Raspberry Pi प्रोजेक्ट, या सेल्फ-होस्टेड VPS एप्लिकेशन तक स्थिर पहुंच की आवश्यकता हो, Duck DNS आपको स्टैटिक IP या कमर्शियल DDNS सेवा के लिए भुगतान करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
DuckDNS की मुख्य विशेषताएं
ऑटो IP अपडेट्स
जब आपका सार्वजनिक IP एड्रेस बदलता है, तो यह उसका पता लगाता है और आपके Duck DNS सबडोमेन को तुरंत अपडेट कर देता है, जिससे एक्सेस निर्बाध बना रहता है।
IPv4 और IPv6 समर्थन
यह दोनों एड्रेस फैमिलीज़ के साथ काम करता है, ताकि आपका सबडोमेन हमेशा अप-टू-डेट रहे, चाहे आपके ISP का आईपी वर्जन असाइनमेंट कुछ भी हो।
कई सबडोमेन
सबडोमेन नामों की अल्पविराम-पृथक सूची प्रदान करके एक ही कंटेनर में कई Duck DNS सबडोमेन को प्रबंधित करता है।
हमेशा सक्रिय VPS संचालन
VPS पर चलने से यह सुनिश्चित होता है कि अपडेट 24/7 निर्धारित समय पर जारी होते हैं, भले ही घर के नेटवर्क उपकरण रीबूट हों या बिजली चली जाए।
स्थायी कॉन्फ़िगरेशन
आपके टोकन और सबडोमेन सेटिंग्स को एक समर्पित वॉल्यूम में संग्रहीत करता है ताकि कंटेनर रीस्टार्ट होने के बाद क्लाइंट सही ढंग से काम करना जारी रख सके।
आपको DuckDNS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।