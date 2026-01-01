Duck DNS एक मुफ्त डायनामिक DNS सेवा है जिस पर लाखों होम लैब उपयोगकर्ता और सेल्फ-होस्टर्स आवासीय इंटरनेट कनेक्शन के पीछे सर्वर और डिवाइस तक विश्वसनीय पहुंच बनाए रखने के लिए भरोसा करते हैं। अधिकांश ISP बदलते IP एड्रेस असाइन करते हैं, लेकिन Duck DNS आपके सार्वजनिक IP की लगातार निगरानी करके और आपके चुने हुए सबडोमेन को बदलते ही अपडेट करके इस समस्या को हल करता है — वह भी बिना किसी लागत के।

यह टेम्पलेट आधिकारिक Duck DNS क्लाइंट कंटेनर को होस्ट नेटवर्किंग मोड में चलाता है, जिससे इसे सटीक IP विजिबिलिटी मिलती है। कॉन्फ़िगरेशन रीस्टार्ट होने पर भी बनी रहती है, ताकि आपकी सबडोमेन और टोकन सेटिंग्स कभी न खोएं। चाहे आपको होम सर्वर, Raspberry Pi प्रोजेक्ट, या सेल्फ-होस्टेड VPS एप्लिकेशन तक स्थिर पहुंच की आवश्यकता हो, Duck DNS आपको स्टैटिक IP या कमर्शियल DDNS सेवा के लिए भुगतान करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।