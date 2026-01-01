Monica एक ओपन-सोर्स पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे Laravel के साथ बनाया गया है जो आपको आपके जीवन के लोगों के बारे में हर महत्वपूर्ण बात याद रखने में मदद करता है। संपर्कों, बातचीत, जन्मदिन, उपहार के विचारों, ऋण और जीवन की घटनाओं को एक ही निजी इंटरफ़ेस में दस्तावेज़ करें, जो 27 भाषाओं में उपलब्ध है। सोशल नेटवर्क और क्लाउड कॉन्टैक्ट मैनेजरों के विपरीत, Monica को सेल्फ-होस्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आपका सबसे व्यक्तिगत डेटा कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर न जाए।

क्योंकि Monica ऐसे रिलेशनशिप डिटेल्स स्टोर करती है जिन पर आप किसी कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर कभी भरोसा नहीं करेंगे — पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास, निजी बातचीत, व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ — इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने से पूर्ण डेटा संप्रभुता सुनिश्चित होती है जिसमें कोई विज्ञापन नहीं, कोई व्यवहार ट्रैकिंग नहीं, और आपकी जानकारी तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं होती है।