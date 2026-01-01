Monica को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
संपर्कों, बातचीत और जीवन की घटनाओं को निजी तौर पर ट्रैक करने के लिए ओपन-सोर्स व्यक्तिगत संबंध प्रबंधक।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Monica के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Monica एक ओपन-सोर्स पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे Laravel के साथ बनाया गया है जो आपको आपके जीवन के लोगों के बारे में हर महत्वपूर्ण बात याद रखने में मदद करता है। संपर्कों, बातचीत, जन्मदिन, उपहार के विचारों, ऋण और जीवन की घटनाओं को एक ही निजी इंटरफ़ेस में दस्तावेज़ करें, जो 27 भाषाओं में उपलब्ध है। सोशल नेटवर्क और क्लाउड कॉन्टैक्ट मैनेजरों के विपरीत, Monica को सेल्फ-होस्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आपका सबसे व्यक्तिगत डेटा कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर न जाए।
क्योंकि Monica ऐसे रिलेशनशिप डिटेल्स स्टोर करती है जिन पर आप किसी कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर कभी भरोसा नहीं करेंगे — पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास, निजी बातचीत, व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ — इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने से पूर्ण डेटा संप्रभुता सुनिश्चित होती है जिसमें कोई विज्ञापन नहीं, कोई व्यवहार ट्रैकिंग नहीं, और आपकी जानकारी तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं होती है।
Monica की मुख्य विशेषताएं
संपर्क जर्नलिंग
किसी संपर्क के साथ हुई हर बातचीत, गतिविधि और इंटरैक्शन को नोट्स और रिमाइंडर के साथ लॉग करें ताकि कुछ भी महत्वपूर्ण भूला न जाए।
जन्मदिन और कार्यक्रम अनुस्मारक
जन्मदिन, सालगिरह और कस्टम इवेंट्स के लिए ईमेल रिमाइंडर सेट करें ताकि आप किसी रिश्ते में कोई महत्वपूर्ण तारीख कभी न चूकें।
उपहार और ऋण ट्रैकिंग
प्रति संपर्क उपहार के विचार और पिछले उपहार रिकॉर्ड करें, और अनौपचारिक ऋणों और उधारों को ट्रैक करें ताकि रिश्तों को वित्तीय अस्पष्टता से मुक्त रखा जा सके।
संबंध मैपिंग
संपर्कों के बीच संबंध परिभाषित करें और पारिवारिक वृक्ष बनाएं ताकि आप उन लोगों के बीच के संबंधों को समझ सकें और दस्तावेज़ कर सकें जिन्हें आप जानते हैं।
पूर्ण गोपनीयता स्वामित्व
सभी डेटा आपके VPS पर रहता है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं होती, कोई विज्ञापन प्रोफाइलिंग नहीं होती, और बैकअप तथा एक्सपोर्ट पर पूरा नियंत्रण होता है।
आपको Monica को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।