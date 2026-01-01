1-क्लिक इंस्टॉलेशन में PowerDNS-Admin डिप्लॉय करें
PowerDNS ज़ोन, रिकॉर्ड, यूज़र्स और एक्सेस कंट्रोल को एक ही डैशबोर्ड से प्रबंधित करने के लिए एक आधुनिक वेब इंटरफ़ेस।
PowerDNS-Admin के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PowerDNS-Admin के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PowerDNS-Admin, PowerDNS अथॉरिटेटिव DNS सर्वर के लिए एक ओपन-सोर्स वेब इंटरफ़ेस है, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों को एडिट किए बिना या मैन्युअल रूप से API कॉल बनाए बिना फॉरवर्ड और रिवर्स DNS ज़ोन, रिकॉर्ड, टेम्पलेट्स और DNSSEC कीज़ को मैनेज करने के लिए एक यूज़र-फ्रेंडली UI प्रदान करता है। यह रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल, प्रति-ज़ोन परमिशन, एक्टिविटी लॉगिंग और LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) के माध्यम से ऑथेंटिकेशन और वैकल्पिक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ बिल्ट-इन लोकल अकाउंट्स को सपोर्ट करता है।
यह टेम्पलेट PowerDNS-Admin को PowerDNS अथॉरिटेटिव सर्वर और MariaDB बैकएंड के साथ बंडल करता है, ताकि आपको अपने VPS पर एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड DNS होस्टिंग स्टैक मिल सके। सेल्फ-होस्टिंग आपके नेमसर्वर, ज़ोन डेटा और DNS API को पूरी तरह से आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जिसमें कोई प्रति-ज़ोन शुल्क नहीं होता और कोई थर्ड-पार्टी DNS प्रोवाइडर शामिल नहीं होता।
PowerDNS-Admin की मुख्य विशेषताएं
ज़ोन प्रबंधन UI
एक साफ वेब डैशबोर्ड के माध्यम से फॉरवर्ड और रिवर्स DNS ज़ोन और रिकॉर्ड बनाएं, संपादित करें और हटाएं, बजाय ज़ोन फ़ाइलों को संपादित करने या रॉ API को कॉल करने के।
बंडल्ड PowerDNS सर्वर
इसमें एक तैयार PowerDNS अथॉरिटेटिव सर्वर शामिल है, जिसमें HTTP API सक्षम है और यह एडमिन UI से पहले से जुड़ा हुआ है, ताकि स्टैक तुरंत उपयोग के लिए तैयार हो।
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल
एडमिनिस्ट्रेटर, ऑपरेटर और ज़ोन-स्तर के उपयोगकर्ताओं को प्रति-ज़ोन बारीक अनुमतियाँ सौंपें ताकि टीमें एक सुपर-एडमिन अकाउंट साझा किए बिना DNS मैनेज कर सकें।
उद्यम प्रमाणीकरण
LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) और स्थानीय खातों के लिए वैकल्पिक TOTP टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ मौजूदा पहचान प्रणालियों से जुड़ें।
गतिविधि लॉगिंग और ऑडिट
प्रत्येक ज़ोन और रिकॉर्ड परिवर्तन जिम्मेदार उपयोगकर्ता के साथ लॉग किया जाता है, जिससे आपको अनुपालन और समस्या निवारण के लिए एक पूर्ण ऑडिट ट्रेल मिलता है।
ज़ोन टेम्पलेट्स और IDN
पुनः प्रयोज्य ज़ोन टेम्पलेट्स नए डोमेन की ऑनबोर्डिंग को तेज़ करते हैं, जबकि पूर्ण IDN और Punycode समर्थन मैन्युअल रूपांतरण के बिना अंतर्राष्ट्रीयकृत डोमेन नामों को कवर करता है।
आपको PowerDNS-Admin को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।