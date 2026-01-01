PowerDNS-Admin, PowerDNS अथॉरिटेटिव DNS सर्वर के लिए एक ओपन-सोर्स वेब इंटरफ़ेस है, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों को एडिट किए बिना या मैन्युअल रूप से API कॉल बनाए बिना फॉरवर्ड और रिवर्स DNS ज़ोन, रिकॉर्ड, टेम्पलेट्स और DNSSEC कीज़ को मैनेज करने के लिए एक यूज़र-फ्रेंडली UI प्रदान करता है। यह रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल, प्रति-ज़ोन परमिशन, एक्टिविटी लॉगिंग और LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) के माध्यम से ऑथेंटिकेशन और वैकल्पिक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ बिल्ट-इन लोकल अकाउंट्स को सपोर्ट करता है।

यह टेम्पलेट PowerDNS-Admin को PowerDNS अथॉरिटेटिव सर्वर और MariaDB बैकएंड के साथ बंडल करता है, ताकि आपको अपने VPS पर एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड DNS होस्टिंग स्टैक मिल सके। सेल्फ-होस्टिंग आपके नेमसर्वर, ज़ोन डेटा और DNS API को पूरी तरह से आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जिसमें कोई प्रति-ज़ोन शुल्क नहीं होता और कोई थर्ड-पार्टी DNS प्रोवाइडर शामिल नहीं होता।