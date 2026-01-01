Hemmelig एक सेल्फ-होस्टेड ऐप्लिकेशन है जो एन्क्रिप्टेड, सेल्फ-डिस्ट्रक्टिंग लिंक्स के माध्यम से संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए है। पासवर्ड, API कीज़ और प्राइवेट नोट्स ब्राउज़र से बाहर निकलने से पहले क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्टेड होते हैं, इसलिए सर्वर केवल साइफरटेक्स्ट स्टोर करता है जिसे वह डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक सीक्रेट को एक पासफ्रेज़ से लॉक किया जा सकता है, IP द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, एक निश्चित समय के बाद समाप्त होने के लिए सेट किया जा सकता है, या अधिकतम व्यूज़ की संख्या तक सीमित किया जा सकता है।

अपने खुद के VPS पर Hemmelig चलाने से प्रत्येक साझा क्रेडेंशियल थर्ड-पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहता है। आप रिटेंशन रूल्स, ऐक्सेस लॉग्स और एन्क्रिप्शन बाउंड्री को कंट्रोल करते हैं, जो इसे उन टीमों के लिए उपयुक्त बनाता है जो क्रेडेंशियल, ग्राहक डेटा, या किसी भी ऐसे पेलोड को सौंपती हैं जो ईमेल या चैट हिस्ट्री में छोड़ने के लिए बहुत संवेदनशील हो।