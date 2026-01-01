एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Hemmelig डिप्लॉय करें।
एन्क्रिप्टेड, स्वयं-नष्ट होने वाले रहस्यों को वन-टाइम लिंक के माध्यम से साझा करें जो पहली बार पढ़े जाने के बाद गायब हो जाते हैं।
Hemmelig के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Hemmelig के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Hemmelig एक सेल्फ-होस्टेड ऐप्लिकेशन है जो एन्क्रिप्टेड, सेल्फ-डिस्ट्रक्टिंग लिंक्स के माध्यम से संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए है। पासवर्ड, API कीज़ और प्राइवेट नोट्स ब्राउज़र से बाहर निकलने से पहले क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्टेड होते हैं, इसलिए सर्वर केवल साइफरटेक्स्ट स्टोर करता है जिसे वह डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक सीक्रेट को एक पासफ्रेज़ से लॉक किया जा सकता है, IP द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, एक निश्चित समय के बाद समाप्त होने के लिए सेट किया जा सकता है, या अधिकतम व्यूज़ की संख्या तक सीमित किया जा सकता है।
अपने खुद के VPS पर Hemmelig चलाने से प्रत्येक साझा क्रेडेंशियल थर्ड-पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहता है। आप रिटेंशन रूल्स, ऐक्सेस लॉग्स और एन्क्रिप्शन बाउंड्री को कंट्रोल करते हैं, जो इसे उन टीमों के लिए उपयुक्त बनाता है जो क्रेडेंशियल, ग्राहक डेटा, या किसी भी ऐसे पेलोड को सौंपती हैं जो ईमेल या चैट हिस्ट्री में छोड़ने के लिए बहुत संवेदनशील हो।
Hemmelig की मुख्य विशेषताएं
ग्राहक-पक्ष एन्क्रिप्शन
रहस्यों को अपलोड करने से पहले ब्राउज़र में AES-256-GCM के साथ एन्क्रिप्ट किया जाता है, ताकि सर्वर कभी प्लेनटेक्स्ट न देख सके।
एक - बारगी लिंक्स
प्रत्येक लिंक एक कॉन्फ़िगर करने योग्य व्यू काउंट या समाप्ति अवधि के बाद स्वयं नष्ट हो जाता है, कोई निशान नहीं छोड़ता।
पासवर्ड और IP सुरक्षा
वैकल्पिक पासफ्रेज़ के साथ सीक्रेट्स को लॉक करें या सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के लिए विशिष्ट IP रेंज तक पहुँच प्रतिबंधित करें।
एन्क्रिप्टेड फ़ाइल अपलोड
सीक्रेट में फ़ाइलें अटैच करें, जिस पर टेक्स्ट पेलोड पर लागू होने वाला एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन ही लागू होता है, और जो प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगी।
QR कोड शेयरिंग
किसी भी गुप्त लिंक के लिए क्यूआर कोड जनरेट करें ताकि प्राप्तकर्ता लंबी यूआरएल कॉपी किए बिना इसे फ़ोन पर खोल सकें।
खाते की कोई आवश्यकता नहीं
कोई भी साइन अप किए बिना एक रहस्य बना और खोल सकता है, जबकि वैकल्पिक खाते फ़ाइलों और इतिहास को अनलॉक करते हैं।
आपको Hemmelig को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।