SuperTokens पर 69% तक की छूट

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ओपन-सोर्स प्रमाणीकरण बैकएंड सेशन मैनेजमेंट, पासवर्ड-रहित लॉगिन, सोशल OAuth, और MFA के साथ — Auth0 और Firebase Auth का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प।

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64% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप SuperTokens के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

SuperTokens, Auth0 और Firebase Auth जैसी प्रोप्राइटरी प्रमाणीकरण सेवाओं का एक ओपन-सोर्स विकल्प है। यह एक बैकएंड कोर API प्रदान करता है जिसे आपके एप्लिकेशन React, Node.js, Python, Go, और मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए आधिकारिक SDKs का उपयोग करके एकीकृत करते हैं। SuperTokens ईमेल/पासवर्ड लॉगिन, पासवर्डलेस फ्लो, सोशल OAuth, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण, स्वचालित टोकन रीफ्रेश के साथ उन्नत सेशन प्रबंधन, और सामान्य प्रमाणीकरण हमलों से सुरक्षा को संभालता है — यह सब एक अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड API के माध्यम से।

SuperTokens को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल और सेशन डेटा आपके PostgreSQL डेटाबेस में आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण के जो आपके एप्लिकेशन के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। यह टेम्पलेट SuperTokens Core को PostgreSQL के साथ डिप्लॉय करता है, जो प्रोडक्शन उपयोग के लिए तैयार है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

SuperTokens की मुख्य विशेषताएं

कई ऑथ विधियाँ

ईमेल/पासवर्ड, पासवर्डलेस मैजिक लिंक और सोशल OAuth प्रोवाइडर को तुरंत सपोर्ट करता है — बिना कस्टम कोड के उन प्रवाहों को जोड़ें जिनकी आपके उपयोगकर्ता उम्मीद करते हैं।

उन्नत सेशन प्रबंधन

टोकन रोटेशन, स्वचालित रीफ्रेश और सेशन निरस्तीकरण को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सेशन हाइजैकिंग और फिक्सेशन हमलों से बचाया जा सके।

प्री-बिल्ट UI कंपोनेंट्स

ड्रॉप-इन React, Vue, और Angular कंपोनेंट्स, जो लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड रीसेट के लिए हैं और आपके ब्रांड से मेल खाते हैं, बिना शुरुआत से ऑथ यूआई बनाए।

मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन

थर्ड-पार्टी सेवाओं या अतिरिक्त प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के बिना, किसी भी प्रमाणीकरण प्रवाह में TOTP या ईमेल-आधारित MFA जोड़ें।

भूमिकाएँ और अनुमतियाँ

SuperTokens के बिल्ट-इन यूज़र मैनेजमेंट और रोल्स API का उपयोग करके अपने एप्लिकेशन में उपयोगकर्ताओं को भूमिकाएँ असाइन करें और अनुमति जाँच लागू करें।

आपको SuperTokens को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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Vaultwarden

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