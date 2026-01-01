SuperTokens, Auth0 और Firebase Auth जैसी प्रोप्राइटरी प्रमाणीकरण सेवाओं का एक ओपन-सोर्स विकल्प है। यह एक बैकएंड कोर API प्रदान करता है जिसे आपके एप्लिकेशन React, Node.js, Python, Go, और मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए आधिकारिक SDKs का उपयोग करके एकीकृत करते हैं। SuperTokens ईमेल/पासवर्ड लॉगिन, पासवर्डलेस फ्लो, सोशल OAuth, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण, स्वचालित टोकन रीफ्रेश के साथ उन्नत सेशन प्रबंधन, और सामान्य प्रमाणीकरण हमलों से सुरक्षा को संभालता है — यह सब एक अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड API के माध्यम से।

SuperTokens को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल और सेशन डेटा आपके PostgreSQL डेटाबेस में आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण के जो आपके एप्लिकेशन के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। यह टेम्पलेट SuperTokens Core को PostgreSQL के साथ डिप्लॉय करता है, जो प्रोडक्शन उपयोग के लिए तैयार है।