एक क्लिक इंस्टॉलेशन में एरबिट डिप्लॉय करें।
Ruby, Rails, Python, JavaScript, और PHP एप्लिकेशन के लिए सेल्फ-होस्टेड Airbrake-कम्पैटिबल एरर कैचर।
Errbit के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Errbit के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Errbit एक ओपन-सोर्स एरर ट्रैकर है जिसे Airbrake API के लिए ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट के रूप में बनाया गया है। कोई भी Airbrake-कम्पैटिबल नोटिफ़ायर — जिसमें Ruby और Rails के लिए आधिकारिक gem, ब्राउज़र और Node के लिए airbrake-js, और Python, PHP, और अन्य के लिए कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ शामिल हैं — SaaS एंडपॉइंट के बजाय आपके Errbit इंस्टेंस की ओर इशारा कर सकता है और तुरंत एक्सेप्शन, बैकट्रेस और रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट को एक यूनिफ़ाइड डैशबोर्ड में स्ट्रीम करना शुरू कर सकता है।
VPS पर Errbit को सेल्फ-होस्ट करना फुल स्टैक ट्रेस, यूज़र डिटेल्स और पैरामीटर डंप को आपके नियंत्रण में रखता है, बजाय इसके कि संवेदनशील प्रोडक्शन डेटा किसी थर्ड-पार्टी सर्विस को सौंपा जाए। Errbit डुप्लीकेट नोटिसेज़ को सिंगल एरर रिकॉर्ड में ग्रुप करता है, प्रति-ऐप नोटिफ़िकेशन नियमों का समर्थन करता है, और GitHub, GitLab, और अन्य इश्यू ट्रैकर्स के साथ इंटीग्रेट होता है ताकि बग सीधे प्रोडक्शन से आपके मौजूदा वर्कफ़्लो में प्रवाहित हों।
Errbit की मुख्य विशेषताएं
Airbrake API संगत
किसी भी मौजूदा Airbrake नोटिफ़ायर को Errbit पर बिना कोड में बदलाव किए पॉइंट करें — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP, और कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ सभी सीधे काम करती हैं।
स्मार्ट त्रुटि समूहन
कॉन्फ़िगरेबल फ़िंगरप्रिंटिंग डिप्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट और इंस्टांसेज़ में समान अपवादों को डुप्लिकेट होने से रोकता है, ताकि आप बार-बार होने वाले शोर के बजाय मूल कारणों पर कार्रवाई कर सकें।
मल्टी-ऐप आइसोलेशन
कई सेवाओं से त्रुटियों को एक ही Errbit इंस्टेंस में ट्रैक करें, जिसमें प्रति-ऐप वातावरण, वॉचर्स, सूचना थ्रेशोल्ड और एक्सेस कंट्रोल शामिल हैं।
इश्यू ट्रैकर एकीकरण
Errbit त्रुटि से सीधे GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine, और Trac इश्यूज़ बनाएँ ताकि प्रोडक्शन बग्स आपके मौजूदा वर्कफ़्लो में दृश्यमान रहें।
OAuth और LDAP लॉगिन
उपयोगकर्ताओं को GitHub, Google, या LDAP के माध्यम से प्रमाणित करें और एक अलग आइडेंटिटी स्टोर को प्रबंधित किए बिना अपने GitHub संगठन से खाते प्रदान करें।
ईमेल और वेबहुक अलर्ट
देखने वालों को ईमेल द्वारा कॉन्फ़िगर करने योग्य घटना सीमाओं पर सूचित करें और चैट-फर्स्ट टीमों के लिए Slack, HipChat, Campfire, या कस्टम वेबहुक पर सूचनाएं पुश करें।
आपको Errbit को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।