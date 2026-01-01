Errbit एक ओपन-सोर्स एरर ट्रैकर है जिसे Airbrake API के लिए ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट के रूप में बनाया गया है। कोई भी Airbrake-कम्पैटिबल नोटिफ़ायर — जिसमें Ruby और Rails के लिए आधिकारिक gem, ब्राउज़र और Node के लिए airbrake-js, और Python, PHP, और अन्य के लिए कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ शामिल हैं — SaaS एंडपॉइंट के बजाय आपके Errbit इंस्टेंस की ओर इशारा कर सकता है और तुरंत एक्सेप्शन, बैकट्रेस और रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट को एक यूनिफ़ाइड डैशबोर्ड में स्ट्रीम करना शुरू कर सकता है।

VPS पर Errbit को सेल्फ-होस्ट करना फुल स्टैक ट्रेस, यूज़र डिटेल्स और पैरामीटर डंप को आपके नियंत्रण में रखता है, बजाय इसके कि संवेदनशील प्रोडक्शन डेटा किसी थर्ड-पार्टी सर्विस को सौंपा जाए। Errbit डुप्लीकेट नोटिसेज़ को सिंगल एरर रिकॉर्ड में ग्रुप करता है, प्रति-ऐप नोटिफ़िकेशन नियमों का समर्थन करता है, और GitHub, GitLab, और अन्य इश्यू ट्रैकर्स के साथ इंटीग्रेट होता है ताकि बग सीधे प्रोडक्शन से आपके मौजूदा वर्कफ़्लो में प्रवाहित हों।