SuggestArr आपके मीडिया सर्वर (Jellyfin, Plex, या Emby) और आपके Seer इंस्टेंस से कनेक्ट होता है ताकि मीडिया खोज और अनुरोध चक्र को स्वचालित किया जा सके। यह हाल ही का वॉच हिस्ट्री पढ़ता है, TMDb डेटाबेस के माध्यम से समान फिल्में और टीवी शो ढूंढता है, और एक कॉन्फ़िगरेबल शेड्यूल पर स्वचालित रूप से डाउनलोड अनुरोध सबमिट करता है — आज आप जो देखते हैं और कल आपकी लाइब्रेरी में जो दिखाई देता है, उसके बीच के चक्र को पूरा करता है।

मैन्युअल अनुरोध वर्कफ़्लो के विपरीत, SuggestArr बिना किसी निगरानी के चलता है। किसी भी OpenAI-संगत API (स्थानीय Ollama सहित) का उपयोग करने वाला एक वैकल्पिक AI मोड प्राकृतिक भाषा खोज के साथ हाइपर-पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशन जोड़ता है। डिप्लॉयमेंट के बाद वेब UI विज़ार्ड के माध्यम से सेटअप किया जाता है — डिप्लॉयमेंट के समय किसी API क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं होती है।