एक क्लिक में SuggestArr डिप्लॉय करें।
स्वचालित मीडिया अनुशंसा इंजन जो देखने के इतिहास का विश्लेषण करता है और सीयर के माध्यम से समान सामग्री का अनुरोध करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SuggestArr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SuggestArr आपके मीडिया सर्वर (Jellyfin, Plex, या Emby) और आपके Seer इंस्टेंस से कनेक्ट होता है ताकि मीडिया खोज और अनुरोध चक्र को स्वचालित किया जा सके। यह हाल ही का वॉच हिस्ट्री पढ़ता है, TMDb डेटाबेस के माध्यम से समान फिल्में और टीवी शो ढूंढता है, और एक कॉन्फ़िगरेबल शेड्यूल पर स्वचालित रूप से डाउनलोड अनुरोध सबमिट करता है — आज आप जो देखते हैं और कल आपकी लाइब्रेरी में जो दिखाई देता है, उसके बीच के चक्र को पूरा करता है।
मैन्युअल अनुरोध वर्कफ़्लो के विपरीत, SuggestArr बिना किसी निगरानी के चलता है। किसी भी OpenAI-संगत API (स्थानीय Ollama सहित) का उपयोग करने वाला एक वैकल्पिक AI मोड प्राकृतिक भाषा खोज के साथ हाइपर-पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशन जोड़ता है। डिप्लॉयमेंट के बाद वेब UI विज़ार्ड के माध्यम से सेटअप किया जाता है — डिप्लॉयमेंट के समय किसी API क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं होती है।
SuggestArr की मुख्य विशेषताएं
वॉच हिस्ट्री विश्लेषण
Jellyfin, Plex, या Emby से हालिया प्लेबैक इतिहास पढ़ता है ताकि यह पहचाना जा सके कि उपयोगकर्ता क्या देख रहे हैं और नए सुझावों के लिए प्रासंगिक उम्मीदवारों को सामने लाता है।
स्वचालित अनुरोध प्रस्तुति
कॉन्फ़िगरेबल क्रॉन शेड्यूल पर आपके सीर इंस्टेंस को सीधे मीडिया अनुरोध भेजता है, जिसमें प्रारंभिक सेटअप के बाद किसी मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।
TMDb-संचालित सिफारिशें
द मूवी डेटाबेस API का उपयोग करके समान शीर्षक खोजता है, जिसमें शैली, रेटिंग, रिलीज़ वर्ष, भाषा और स्ट्रीमिंग उपलब्धता के लिए फिल्टर होते हैं।
AI द्वारा संचालित खोज
OpenAI, Ollama, Gemini, या LiteLLM के साथ वैकल्पिक LLM इंटीग्रेशन व्यक्तिगत सिफारिशें प्रदान करता है और प्राकृतिक भाषा मीडिया खोज को सक्षम बनाता है।
रियल-टाइम लॉग व्यूअर
बिल्ट-इन डैशबोर्ड जिसमें लाइव फ़िल्टर्ड लॉग हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि प्रत्येक ऑटोमेशन रन के दौरान क्या सुझाया गया था, क्या अनुरोध किया गया था और क्या छोड़ा गया था।
आपको SuggestArr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।