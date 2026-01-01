Countly एक ओपन-सोर्स, प्राइवेसी-फर्स्ट एनालिटिक्स और एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिस पर हजारों टीमें मोबाइल, वेब, डेस्कटॉप और IoT एप्लीकेशन पर प्रोडक्ट परफॉरमेंस और यूज़र बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए भरोसा करती हैं। इसकी प्लगइन-आधारित आर्किटेक्चर आपको केवल वही सक्षम करने देती है जिसकी आपको आवश्यकता है — सेशन ट्रैकिंग और क्रैश रिपोर्टिंग से लेकर पुश नोटिफिकेशन और रिमोट कॉन्फ़िगरेशन तक — आपके डिप्लॉयमेंट को बढ़ाए बिना।

Countly को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने एनालिटिक्स डेटा का पूरा स्वामित्व मिलता है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग, कोई सैंपलिंग लिमिट और कोई प्रति-इवेंट प्राइसिंग नहीं होती। संवेदनशील यूज़र बिहेवियर डेटा को पूरी तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखने और GDPR तथा प्राइवेसी कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे अपने खुद के VPS पर चलाएं।