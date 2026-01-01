1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Countly डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित उत्पाद एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप एप्लिकेशन पर उपयोगकर्ता यात्राओं को ट्रैक करता है।
Countly के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Countly के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Countly एक ओपन-सोर्स, प्राइवेसी-फर्स्ट एनालिटिक्स और एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिस पर हजारों टीमें मोबाइल, वेब, डेस्कटॉप और IoT एप्लीकेशन पर प्रोडक्ट परफॉरमेंस और यूज़र बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए भरोसा करती हैं। इसकी प्लगइन-आधारित आर्किटेक्चर आपको केवल वही सक्षम करने देती है जिसकी आपको आवश्यकता है — सेशन ट्रैकिंग और क्रैश रिपोर्टिंग से लेकर पुश नोटिफिकेशन और रिमोट कॉन्फ़िगरेशन तक — आपके डिप्लॉयमेंट को बढ़ाए बिना।
Countly को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने एनालिटिक्स डेटा का पूरा स्वामित्व मिलता है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी डेटा शेयरिंग, कोई सैंपलिंग लिमिट और कोई प्रति-इवेंट प्राइसिंग नहीं होती। संवेदनशील यूज़र बिहेवियर डेटा को पूरी तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखने और GDPR तथा प्राइवेसी कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे अपने खुद के VPS पर चलाएं।
Countly की मुख्य विशेषताएं
क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म ट्रैकिंग
मोबाइल (iOS, Android), वेब और डेस्कटॉप ऐप्स से सत्रों, इवेंट्स और उपयोगकर्ता यात्राओं को React Native, Flutter, Unity, और अन्य के लिए आधिकारिक SDKs का उपयोग करके एकत्र करें।
क्रैश रिपोर्टिंग
सभी प्लेटफॉर्म पर त्रुटियों और क्रैश को कैप्चर करें और उनका विश्लेषण करें, पूर्ण स्टैक ट्रेस और प्रभावित उपयोगकर्ता संख्या के साथ, ताकि फिक्स को प्राथमिकता देने में मदद मिल सके।
पुश नोटिफिकेशन्स
सीधे डैशबोर्ड से, दर्शक विभाजन और डिलीवरी ट्रैकिंग के साथ, iOS और Android उपयोगकर्ताओं को लक्षित पुश सूचनाएं भेजें।
रिमोट कॉन्फ़िगरेशन
नया वर्ज़न जारी किए बिना, विशिष्ट यूज़र सेगमेंट से जुड़े रिमोट कॉन्फ़िग की-वैल्यू पेयर का उपयोग करके, वास्तविक समय में ऐप के व्यवहार को अपडेट करें।
अनुपालन केंद्र
एक ही अंतर्निहित इंटरफ़ेस से GDPR सहमति प्रबंधन और डेटा विषय अनुरोधों — जिसमें डेटा निर्यात और विलोपन शामिल हैं — को संभालें।
आपको Countly को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।