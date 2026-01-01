Isso एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड कमेंटिंग सर्वर है जिसे Disqus और इसी तरह की थर्ड-पार्टी सेवाओं के गोपनीयता-सम्मानजनक विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह आपके अपने सर्वर पर एक SQLite डेटाबेस में सभी टिप्पणियों को संग्रहीत करता है, जिससे आपकी वेबसाइट के विज़िटर के ब्राउज़र से थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग पिक्सेल और बाहरी जावास्क्रिप्ट निर्भरताएँ समाप्त हो जाती हैं।

क्लाउड कमेंटिंग सेवाओं के विपरीत जो उपयोगकर्ता डेटा का मुद्रीकरण करती हैं, Isso आपके पाठकों की टिप्पणियों को आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। यह मार्कडाउन फ़ॉर्मेटिंग, कमेंट थ्रेडिंग, ईमेल सूचनाएँ, मॉडरेशन कतारें, और एक अंतर्निहित एडमिन इंटरफ़ेस का समर्थन करता है — होस्टेड सेवाओं की गोपनीयता संबंधी कमियों के बिना एक पेशेवर कमेंटिंग सेटअप के लिए आवश्यक सब कुछ।