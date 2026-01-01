Isso को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ब्लॉग और स्टैटिक साइटों के लिए हल्का, स्व-होस्टेड कमेंटिंग सर्वर, जो थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग से मुक्त है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Isso के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Isso एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड कमेंटिंग सर्वर है जिसे Disqus और इसी तरह की थर्ड-पार्टी सेवाओं के गोपनीयता-सम्मानजनक विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह आपके अपने सर्वर पर एक SQLite डेटाबेस में सभी टिप्पणियों को संग्रहीत करता है, जिससे आपकी वेबसाइट के विज़िटर के ब्राउज़र से थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग पिक्सेल और बाहरी जावास्क्रिप्ट निर्भरताएँ समाप्त हो जाती हैं।
क्लाउड कमेंटिंग सेवाओं के विपरीत जो उपयोगकर्ता डेटा का मुद्रीकरण करती हैं, Isso आपके पाठकों की टिप्पणियों को आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। यह मार्कडाउन फ़ॉर्मेटिंग, कमेंट थ्रेडिंग, ईमेल सूचनाएँ, मॉडरेशन कतारें, और एक अंतर्निहित एडमिन इंटरफ़ेस का समर्थन करता है — होस्टेड सेवाओं की गोपनीयता संबंधी कमियों के बिना एक पेशेवर कमेंटिंग सेटअप के लिए आवश्यक सब कुछ।
Isso की मुख्य विशेषताएं
पहले से गोपनीयता
सभी टिप्पणियाँ आपके अपने SQLite डेटाबेस में संग्रहीत की जाती हैं, जिसमें आपके विज़िटर के ब्राउज़र में कोई भी तीसरे पक्ष के ट्रैकिंग स्क्रिप्ट या एनालिटिक्स इंजेक्ट नहीं किए जाते हैं।
कमेंट्स में मार्कडाउन
पाठक अपनी टिप्पणियों को मार्कडाउन के साथ फ़ॉर्मेट कर सकते हैं, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, लिंक और कोड ब्लॉक शामिल हैं, बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के।
ईमेल नोटिफिकेशंस
SMTP के माध्यम से नई टिप्पणियों और जवाबों के लिए ईमेल अलर्ट प्राप्त करें, जिससे पाठकों को खाते बनाने की आवश्यकता के बिना आपको सूचित रखा जा सके।
कमेन्ट मॉडरेशन
प्रकाशित करने से पहले टिप्पणियों को मॉडरेशन क्यू में रोकें, जिसमें पहले से सत्यापित ईमेल पतों के लिए वैकल्पिक ऑटो-अप्रूवल की सुविधा हो।
एडमिन वेब इंटरफ़ेस
बिल्ट-इन पासवर्ड-सुरक्षित एडमिन UI आपको डेटाबेस को सीधे छुए बिना किसी भी टिप्पणी को स्वीकृत करने, संपादित करने या हटाने की सुविधा देता है।
आपको Isso को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।