1-क्लिक इंस्टॉलेशन में PrestaShop डिप्लॉय करें।
शक्तिशाली ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो दुनिया भर में 300,000 से अधिक ऑनलाइन स्टोर को पूर्ण उत्पाद प्रबंधन, भुगतान और बहु-भाषा समर्थन के साथ शक्ति प्रदान करता है।
PrestaShop के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PrestaShop के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PrestaShop एक सुविधाओं से भरपूर ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग 190 से अधिक देशों में व्यापारी करते हैं। यह एक पेशेवर ऑनलाइन स्टोर चलाने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करता है: प्रोडक्ट कैटलॉग मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे (PayPal, Stripe, और अन्य), मल्टी-लैंग्वेज और मल्टी-करेंसी सपोर्ट, और बिल्ट-इन SEO टूल्स — यह सब एक सहज बैक-ऑफिस डैशबोर्ड से मैनेज किया जाता है।
अपने खुद के VPS पर PrestaShop होस्ट करने से ग्राहक डेटा और पेमेंट रिकॉर्ड आपके नियंत्रण में रहते हैं, आपको बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए PHP और MySQL को फाइन-ट्यून करने की सुविधा मिलती है, और यह आपके व्यवसाय के साथ बिना किसी प्रति-ट्रांजेक्शन शुल्क या होस्टेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्रति-सीट मूल्य निर्धारण के स्केल करता है।
PrestaShop की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण उत्पाद कैटलॉग
वेरिएंट, कॉम्बिनेशन, एट्रिब्यूट और थोक छूट तथा समय-सीमित प्रचार अभियानों सहित लचीले मूल्य निर्धारण नियमों के साथ असीमित उत्पादों को प्रबंधित करें।
एकीकृत भुगतान
मॉड्यूल मार्केटप्लेस के ज़रिए PayPal, Stripe, बैंक ट्रांसफर और दर्जनों क्षेत्रीय गेटवे के माध्यम से भुगतान स्वीकार करें — किसी कस्टम पेमेंट कोड की आवश्यकता नहीं है।
बहु-भाषा और मुद्रा
एक एडमिन डैशबोर्ड से एक ही स्टोर इंस्टॉलेशन में, कई भाषाओं, मुद्राओं और कर नियमों के लिए नेटिव सपोर्ट के साथ दुनिया भर के ग्राहकों को बेचें।
SEO और विपणन टूल्स
कस्टमाइज़ करने योग्य URL, मेटा फ़ील्ड, साइटमैप जनरेशन, और बिल्ट-इन डिस्काउंट वाउचर और लॉयल्टी प्रोग्राम टूल ट्रैफ़िक बढ़ाने और बार-बार खरीदारी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
थीम्स और मॉड्यूल्स
हजारों थीम और मॉड्यूल का एक मार्केटप्लेस आपको कोड को छुए बिना डिज़ाइन और कार्यक्षमता का विस्तार करने देता है, लाइव चैट से लेकर लॉयल्टी पॉइंट तक।
आपको PrestaShop को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।