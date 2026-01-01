PrestaShop एक सुविधाओं से भरपूर ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग 190 से अधिक देशों में व्यापारी करते हैं। यह एक पेशेवर ऑनलाइन स्टोर चलाने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करता है: प्रोडक्ट कैटलॉग मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे (PayPal, Stripe, और अन्य), मल्टी-लैंग्वेज और मल्टी-करेंसी सपोर्ट, और बिल्ट-इन SEO टूल्स — यह सब एक सहज बैक-ऑफिस डैशबोर्ड से मैनेज किया जाता है।

अपने खुद के VPS पर PrestaShop होस्ट करने से ग्राहक डेटा और पेमेंट रिकॉर्ड आपके नियंत्रण में रहते हैं, आपको बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए PHP और MySQL को फाइन-ट्यून करने की सुविधा मिलती है, और यह आपके व्यवसाय के साथ बिना किसी प्रति-ट्रांजेक्शन शुल्क या होस्टेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्रति-सीट मूल्य निर्धारण के स्केल करता है।