एक क्लिक इंस्टॉलेशन में मैटिकोर सर्च डिप्लॉय करें।
उच्च-प्रदर्शन ओपन-सोर्स सर्च डेटाबेस, फुल-टेक्स्ट सर्च, वेक्टर सर्च और MySQL प्रोटोकॉल सपोर्ट के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Manticore Search के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Manticore Search एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से सर्च के लिए बनाया गया है। 2017 में Sphinx Search प्रोजेक्ट के विस्तार के रूप में बनाया गया, यह एक ही इंजन में फुल-टेक्स्ट सर्च, वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च और रियल-टाइम एनालिटिक्स को जोड़ता है — जो परिचित MySQL प्रोटोकॉल या JSON HTTP API के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
Elasticsearch के विपरीत, Manticore C++ में लिखा गया है और अरबों डॉक्यूमेंट्स में उत्कृष्ट क्वेरी परफॉर्मेंस प्रदान करते हुए न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता होती है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको अपने सर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूर्ण नियंत्रण देता है — कोई प्रति-क्वेरी शुल्क नहीं, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, और कोई JVM ओवरहेड नहीं।
Manticore Search की मुख्य विशेषताएं
फुल-टेक्स्ट सर्च
20+ सर्च ऑपरेटर, जिसमें फ़ज़ी मैचिंग, स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन शामिल हैं, बड़े डॉक्यूमेंट कलेक्शन में सटीक फुल-टेक्स्ट रिट्रीवल के लिए।
माई एसक्यूएल संगत
किसी भी MySQL क्लाइंट, ORM, या BI टूल का उपयोग करके कनेक्ट करें — किसी नए SDK की आवश्यकता नहीं है, और मौजूदा MySQL-आधारित टूलिंग तुरंत काम करती है।
वेक्टर खोज
बिल्ट-इन HNSW वेक्टर इंडेक्स एक अलग वेक्टर डेटाबेस के बिना सिमेंटिक समानता खोज और हाइब्रिड कीवर्ड + वेक्टर क्वेरीज़ को सक्षम बनाता है।
रियल-टाइम इंडेक्सिंग
दस्तावेज़ डालने के तुरंत बाद खोजे जाने योग्य हो जाते हैं, बिना किसी इंडेक्स पुनर्निर्माण में देरी के, जिससे तेज़ी से बदलते डेटासेट में परिणाम अद्यतन रहते हैं।
कॉलमनार स्टोरेज
कॉलमनार फॉर्मेट कम मेमोरी ओवरहेड के साथ बड़े डेटासेट पर एनालिटिक्स, एग्रीगेशन और फेसेटेड सर्च को तेज करता है।
आपको Manticore Search को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।