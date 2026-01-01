Manticore Search एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से सर्च के लिए बनाया गया है। 2017 में Sphinx Search प्रोजेक्ट के विस्तार के रूप में बनाया गया, यह एक ही इंजन में फुल-टेक्स्ट सर्च, वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च और रियल-टाइम एनालिटिक्स को जोड़ता है — जो परिचित MySQL प्रोटोकॉल या JSON HTTP API के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

Elasticsearch के विपरीत, Manticore C++ में लिखा गया है और अरबों डॉक्यूमेंट्स में उत्कृष्ट क्वेरी परफॉर्मेंस प्रदान करते हुए न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता होती है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको अपने सर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूर्ण नियंत्रण देता है — कोई प्रति-क्वेरी शुल्क नहीं, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं, और कोई JVM ओवरहेड नहीं।